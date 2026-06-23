Las Maldivas atraviesan una severa epidemia de dengue desde principios de 2026, con cifras que superan ampliamente los promedios habituales para esta época del año. El aumento de contagios encendió la preocupación sanitaria en uno de los destinos turísticos más visitados del mundo.
Fuerte epidemia de dengue golpea a las Maldivas, uno de los destinos más paradisíacos del mundo
El archipiélago registra un fuerte aumento de contagios desde principios de 2026. Las autoridades sanitarias pidieron extremar las medidas de prevención contra los mosquitos y evitar espacios concurridos ante la aparición de síntomas.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de Protección de la Salud local, el archipiélago registró 648 casos en abril y 778 en mayo. La tendencia marcó un repunte sostenido en los contagios y obligó a reforzar las recomendaciones oficiales.
Hasta fines de mayo, el balance acumulado del año ya se acercaba a los 3.000 casos, de acuerdo con un boletín de la OMS. La situación generó alerta por la velocidad de propagación del virus y por el impacto que puede tener en la población local y en los visitantes.
Ante este escenario, las autoridades sanitarias instaron a la población a extremar los cuidados para evitar las picaduras de mosquitos, principal vía de transmisión del dengue. Entre las medidas recomendadas figuran el uso de repelente, ropa que cubra la piel y la eliminación de recipientes con agua acumulada.
También pidieron que quienes presenten síntomas compatibles con la enfermedad se aíslen y eviten concurrir a espacios con mucha gente. El objetivo es contener la circulación del virus en medio de una temporada marcada por el fuerte movimiento turístico en el archipiélago.