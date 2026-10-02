Relato

El piloto de Flydubai contó cómo sobrevivió al ataque de su copiloto durante un vuelo

Smit Machchhar relató desde un hospital cómo logró levantarse después de ser apuñalado y abrir la puerta de la cabina para que los pasajeros pudieran intervenir. El avión había iniciado un descenso pronunciado durante el incidente y terminó aterrizando de emergencia en Arabia Saudita.