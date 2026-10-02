El capitán indio de Flydubai, Smit Machchhar, contó cómo logró sobrevivir al ataque de su copiloto mientras se encontraba al mando de un Boeing 737 que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv. Desde un hospital de Abu Dabi, el piloto relató que sufrió varias heridas y cayó al piso de la cabina, pero decidió hacer un último esfuerzo al advertir que el avión estaba perdiendo altura y que los pasajeros podían quedar en peligro.
El piloto de Flydubai contó cómo sobrevivió al ataque de su copiloto durante un vuelo
Smit Machchhar relató desde un hospital cómo logró levantarse después de ser apuñalado y abrir la puerta de la cabina para que los pasajeros pudieran intervenir. El avión había iniciado un descenso pronunciado durante el incidente y terminó aterrizando de emergencia en Arabia Saudita.
Machchhar contó su experiencia durante una videollamada con el primer ministro de India, Narendra Modi, difundida este viernes por medios locales. Con la cabeza vendada y asistencia médica, explicó que en medio del ataque entendió que debía volver a ponerse de pie para llegar hasta la puerta de la cabina.
“Luchaba por mi vida”, relató el piloto al recordar el momento. Según su testimonio, pensó que si no conseguía levantarse, los pasajeros podían perder la vida.
El ataque en la cabina y el descenso del avión
El episodio ocurrió el miércoles a bordo de un vuelo de Flydubai que había partido de Dubái con destino a Tel Aviv. De acuerdo con los reportes publicados después del incidente, el copiloto, un ciudadano de Omán, atacó al capitán mientras el avión estaba en pleno vuelo.
Machchhar recibió varias heridas y terminó en el suelo de la cabina. En paralelo, el Boeing 737 comenzó a perder altura de manera pronunciada. Reuters informó que el avión descendió cerca de 14.000 pies en menos de 30 segundos durante el episodio.
El capitán explicó que, pese a las heridas, logró comprender la gravedad de la situación. El objetivo inmediato era alcanzar la puerta de la cabina para permitir que otras personas pudieran ingresar y ayudar a controlar al agresor.
“Un último esfuerzo, Smit. Hazlo. La puerta está ahí mismo”, recordó haber pensado.
Según su relato, el atacante continuaba golpeándolo cuando consiguió abrir la puerta. Después de hacerlo, varios pasajeros ingresaron a la cabina y redujeron al copiloto.
La intervención de los pasajeros fue determinante para recuperar el control de la aeronave. Una vez que el atacante fue reducido, otros pilotos que viajaban a bordo pudieron asumir el control y continuar con el procedimiento de emergencia.
El avión fue desviado y finalmente aterrizó en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde el capitán recibió atención médica. Los pasajeros llegaron posteriormente a Israel en otro avión de Flydubai.
El relato del capitán desde el hospital
Durante la conversación con Modi, Machchhar describió el momento en el que decidió volver a levantarse pese a las lesiones.
El piloto, oriundo de Mumbai, explicó que su reacción estuvo relacionada tanto con su propia supervivencia como con la necesidad de evitar que el resto de las personas a bordo quedara expuesto a una situación todavía más grave.
“Lo hacía por mi vida, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos los demás murieran”, contó.
El capitán también señaló que durante el enfrentamiento recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú dedicado a Hanuman. Según explicó, esa oración le dio fortaleza durante el episodio.
Machchhar permanece bajo atención médica mientras se recupera de las heridas sufridas durante el ataque. El piloto trabaja en Flydubai desde hace aproximadamente cuatro años. Antes había desarrollado durante 11 años su carrera en la aerolínea india SpiceJet, donde se desempeñó como comandante superior y capitán instructor de línea. Allí acumuló más de 9.750 horas de vuelo.
Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque y los motivos del copiloto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que el sospechoso fue detenido en Arabia Saudita y quedó bajo interrogatorio.
La investigación busca determinar qué ocurrió dentro de la cabina y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al enfrentamiento durante el vuelo. Por el momento, Flydubai se refirió al episodio como un incidente ocurrido a bordo, mientras las autoridades avanzan en distintas hipótesis.
El episodio terminó sin víctimas entre los pasajeros y la tripulación, después de que el capitán lograra abrir la puerta de la cabina y los pasajeros intervinieran para reducir al atacante. La investigación internacional continúa para determinar con precisión cómo se desencadenó el ataque y cuáles fueron sus motivaciones.