Frío inusual en Orlando: se congelaron atracciones de Disney World y Universal

Una ola de frío sin precedentes azotó el sur de Estados Unidos, dejando escenas de escarcha en Disney y Universal, y generando atención mediática internacional.

Las bajas temperaturas récord sorprendieron a los visitantes de los parques temáticos más famosos de Orlando, donde se registraron escenas poco habituales con carámbanos y sectores congelados en plena temporada turística.

Un fenómeno poco común en Orlando

Los turistas que recorrieron Disney World y Universal Orlando en los últimos días debieron enfrentar condiciones climáticas atípicas para Florida. Según informaron medios nacionales, el domingo 1° de febrero la ciudad de Orlando alcanzó una mínima de 24 grados Fahrenheit (alrededor de -4 °C), un registro excepcional para la región.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales mostraron carámbanos formándose en distintas atracciones y estructuras de los parques, generando sorpresa entre los visitantes.

."Parece que la princesa Elsa pasó por Disney World", bromearon varios usuarios en redes sociales haciendo referencia al personaje de la película 'Frozen' que tiene la particularidad de congelar todo.

Alertas meteorológicas en la región

El Servicio Meteorológico emitió un aviso de clima frío y una advertencia por heladas para distintas zonas del estado, incluidos los condados de Orange y Osceola, donde están ubicados Disney World y Universal Orlando. Estas condiciones extremas explican la aparición de hielo en espacios que normalmente funcionan con altas temperaturas.

Estados del sur como Florida, Alabama y Georgia experimentaron una ola de frío que provocó temperaturas muy por debajo de lo habitual. En Miami, una ciudad conocida por sus playas, calor y vida al aire libre, los termómetros bajaron incluso por debajo de cero grados centígrados en zonas del interior, y se registraron impresionantes imágenes de nieve y escarcha en áreas urbanas pocas veces vistas.

Este fenómeno climático no solo sorprendió a los residentes, sino que también generó una intensa atención mediática a nivel internacional, porque rompe con los patrones típicos de la región, caracterizados por inviernos suaves y sin registros de nieve sobre áreas pobladas.

Disney World congelado

En una publicación del reportero Marcus Leshock, del programa WGN Morning News, se observaron sectores emblemáticos de Disney afectados por el frío. Una de las imágenes más comentadas mostró largos carámbanos colgando de la fuente ubicada frente a la atracción “Remy’s Ratatouille Adventure”, en el pabellón de Francia de Epcot.

En Magic Kingdom, los vaporizadores de la atracción Jungle Cruise, en Adventureland, aparecieron completamente congelados. En tanto, otro video compartido por la cuenta @bioreconstruct en X exhibió escenas similares dentro del parque Universal Orlando.

"Parece que la princesa Elsa pasó por Disney World", bromearon varios usuarios en redes sociales haciendo referencia al personaje de la película 'Frozen' que tiene la particularidad de congelar todo.

.El episodio dejó postales inéditas en uno de los destinos turísticos más cálidos y concurridos de Estados Unidos.

Impacto en la experiencia turística

Aunque los parques continuaron abiertos, el clima modificó la experiencia habitual de los visitantes, que debieron abrigarse como en pleno invierno. Las imágenes se viralizaron rápidamente y reavivaron el debate sobre los cambios bruscos de temperatura que se están registrando en distintas regiones del mundo.

El episodio dejó postales inéditas en uno de los destinos turísticos más cálidos y concurridos de Estados Unidos, evidenciando cómo el frío extremo puede transformar incluso los paisajes más asociados al verano y al entretenimiento al aire libre.

