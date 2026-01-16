Corina Machado confía en que será presidenta de Venezuela "cuando llegue el momento adecuado"

María Corina Machado dio este viernes una conferencia de prensa en la que brindó detalles del encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, en medio de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
María Corina Machado dio este viernes una conferencia de prensa en la que brindó detalles del encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, en medio de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.
La líder opositora venezolana calificó de “excelente” el diálogo con el presidente norteamericano. Confirmó, además, que le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz como gesto político.
Asimismo, Machado fue consultada por la prensa internacional respecto a cómo espera conducir Venezuela, a lo que respondió que confía en que llegue el momento de "servir" a su país “cuando llegue el momento adecuado”.
Además, confirmó su deseo de regresar a Venezuela. "Por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, y lo haré. Evidentemente discutimos todo lo que ello implica", dijo Machado en conferencia de prensa.
Respecto a la transición que Washington mantiene abierta en Caracas, la opositora venezolana se expresó sobre el rol de Delcy Rodríguez, presidenta encargada en ausencia de Maduro y con aval de Trump. "Ella está recibiendo órdenes, porque al final, si algo demostró el 3 de enero, es que tenía que haber una amenaza real”, afirmó, en referencia a la operación estadounidense.
“Esto no tiene nada que ver con una tensión o una decisión entre Delcy Rodríguez o yo. Esto es acerca de un cártel y de la justicia”, añadió Machado, que fue aún más dura al describir a la presidenta interina. “Delcy Rodríguez es ideológicamente comunista y dirigió centros de tortura”, sostuvo.
Asimismo, reclamó "elecciones libres y justas" en Venezuela. "Al final tendremos elecciones libres y justas, gobernadores, alcales, Asamblea Nacional, necesitamos que el pueblo se pueda expresar libremente". Y remarcó: "Todo venezolano, que vive en Venezuela o en el extranjero, debería tener el derecho a votar, lo antes posible".
Este jueves, la líder opositora, que vivía en la clandestinidad en Venezuela y salió del país en diciembre con apoyo estadounidense para recoger el Nobel de la Paz, decidió entregarle la medalla al presidente Trump con una dedicatoria especial, un gesto que el mandatario calificó de "maravilloso".
Sin embargo, el episodio escaló más allá de la política venezolana. Este viernes, el Comité Nobel noruego aclaró que el Premio Nobel de la Paz permanece históricamente ligado a quien fue designado como laureado, independientemente de lo que ocurra con la medalla o el dinero. Y recordó que los estatutos no prohíben donarla, venderla o regalarla.