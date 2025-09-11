#HOY:

Qatar acusó a Netanyahu de destruir las negociaciones por los rehenes tras el ataque a Doha

El primer ministro qatarí dijo que Israel “destruyó cualquier esperanza” para liberar a los cautivos de Hamás. Rusia condenó el bombardeo y advirtió que aumenta la inestabilidad en Medio Oriente.

Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani apuntó contra el gobierno israelí tras el ataque en Doha. Foto: Reuters
 20:42
Por: 

El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, responsabilizó a Benjamin Netanyahu de frustrar las gestiones para liberar a los rehenes en poder de Hamás. Lo hizo luego del ataque israelí a Doha, que dejó seis muertos y tensó aún más la situación en la región.

“Debe ser llevado ante la justicia”

“Creo que lo que hizo Netanyahu simplemente ha destruido cualquier esperanza para esos rehenes”, dijo Al-Thani en entrevista con CNN. El premier qatarí pidió que el líder israelí sea juzgado por la Corte Penal Internacional y lo acusó de violar las leyes internacionales con el bombardeo.

El martes, Israel lanzó un ataque aéreo contra un edificio usado por altos cargos de Hamás en la capital qatarí. Según el grupo palestino, su equipo negociador sobrevivió, pero seis personas murieron en el lugar.

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov looks up as he attends a press conference with Turkmenistan's Foreign Minister Rashid Meredov (not pictured) following their talks in Moscow, Russia August 28, 2025. REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool TPX IMAGES OF THE DAYSergei Lavrov advirtió que el bombardeo incrementa la tensión en Medio Oriente. Foto: Reuters

Rusia advirtió por la escalada en la región

El canciller ruso Sergei Lavrov también condenó la ofensiva. “Consideramos esto una flagrante violación al derecho internacional, principalmente a la Carta de la ONU”, señaló en una reunión ministerial en Sochi.

Lavrov alertó que el bombardeo generó “una drástica escalada de las tensiones militares y políticas en Medio Oriente” y pidió a todas las partes evitar acciones que puedan derivar en una guerra de mayor escala.

FILE PHOTO: People attend a funeral held for those killed by an Israeli attack in Doha, including Corporal Badr Saad Mohammed Al-Humaidi Al-Dosari, a member of the Internal Security Force, at the Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab Mosque in Doha, Qatar, September 11, 2025, in this screengrab obtained from a video feed. Qatar TV/Reuters TV via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY/File PhotoLas familias de los rehenes exigen que se retomen las negociaciones de liberación. Foto: Reuters

Temor por el futuro de las negociaciones

El ataque ocurre en medio de las gestiones para un cese al fuego impulsado por Estados Unidos. Analistas advierten que el episodio puede enterrar cualquier posibilidad de acuerdo. En Israel, familiares de los rehenes intensificaron sus protestas para exigir que el gobierno priorice su liberación.

La comunidad internacional observa con preocupación el impacto que el bombardeo podría tener sobre la estabilidad regional, en un contexto de alta tensión y de creciente presión sobre Netanyahu para lograr resultados en el frente diplomático y militar.

Israel
Medio Oriente
Estados Unidos
Benjamín Netanyahu

