La magnitud de la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela continúa reflejándose en las cifras oficiales. Este domingo, las autoridades elevaron a 4.490 el número de personas fallecidas por los dos fuertes sismos ocurridos el pasado 24 de junio, mientras que el total de heridos se mantiene en 16.740.
Terremotos en Venezuela: ya son 4.490 los muertos y más de 16.700 los heridos
El balance oficial volvió a actualizarse tras los devastadores sismos registrados el 24 de junio. Mientras continúan las tareas de asistencia y reconstrucción, miles de personas permanecen sin vivienda y decenas de campamentos temporales siguen albergando a los damnificados.
A casi tres semanas del desastre, el país sigue concentrado en las tareas de asistencia a los damnificados, la reconstrucción de las zonas afectadas y la búsqueda de las últimas personas desaparecidas.
Continúan las tareas de asistencia y reconstrucción
La actualización fue difundida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a través de sus canales oficiales. Según el nuevo informe, el número de víctimas fatales aumentó en 157 personas respecto del balance anterior, mientras que la cifra de lesionados no registró cambios.
Las autoridades también informaron que 6.462 personas fueron rescatadas desde que ocurrió la emergencia y que 17.907 habitantes permanecen sin vivienda como consecuencia de los derrumbes y los graves daños estructurales provocados por los movimientos sísmicos.
El Gobierno venezolano indicó además que más de 120.000 familias recibieron algún tipo de asistencia desde el inicio de la emergencia. Paralelamente, miles de personas continúan alojadas en 108 campamentos temporales, instalados principalmente en escuelas, centros deportivos y otros edificios públicos ubicados en Caracas, La Guaira y el estado Miranda, las zonas más afectadas por el desastre.
Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con pocos segundos de diferencia y provocaron el colapso de edificios, viviendas e infraestructura pública. Las mayores consecuencias se registraron en el estado costero de La Guaira y en distintos sectores del área metropolitana de Caracas, donde continúan los trabajos de remoción de escombros y evaluación de estructuras dañadas.
De acuerdo con los balances oficiales, 856 edificios sufrieron daños, de los cuales 190 colapsaron total o parcialmente, una situación que obligó a evacuar barrios completos y generó la necesidad de planificar nuevas soluciones habitacionales para miles de familias.
Las autoridades venezolanas estiman que será necesario construir alrededor de 25.000 viviendas para atender a las personas que perdieron sus hogares. Como parte de ese plan ya fueron identificados distintos terrenos donde comenzarán los proyectos de urbanización destinados a los damnificados.
El desafío humanitario continúa
Mientras avanza la reconstrucción, organismos internacionales mantienen su preocupación por las condiciones sanitarias en los refugios temporales.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que el hacinamiento, la escasez de agua potable y las dificultades para sostener los servicios médicos representan algunos de los principales riesgos para la población desplazada.
Estas condiciones pueden favorecer la aparición de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y otras infecciones, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
En coordinación con el Ministerio de Salud venezolano, la OPS trabaja en la vigilancia epidemiológica dentro de los refugios y en la instalación de sistemas de alerta temprana para detectar posibles brotes de enfermedades transmisibles. También se reforzó el abastecimiento de medicamentos, vacunas y equipos médicos en las zonas más comprometidas.
La comunidad internacional continúa enviando ayuda humanitaria para colaborar con la emergencia. Equipos de rescate de distintos países participaron en las primeras semanas de búsqueda de sobrevivientes, mientras organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales mantienen operativos de distribución de alimentos, agua potable, insumos sanitarios y elementos de primera necesidad.
Aunque el rescate de sobrevivientes se redujo considerablemente con el paso de los días, las autoridades venezolanas señalaron que aún permanecen activos algunos puntos de búsqueda donde existe la posibilidad de encontrar personas con vida. Al mismo tiempo, continúan las tareas de identificación de víctimas y el acompañamiento a las familias afectadas por la tragedia.
Los dos terremotos registrados el 24 de junio ya son considerados uno de los desastres naturales más graves de la historia reciente de Venezuela. Además del elevado número de víctimas, dejaron importantes daños en viviendas, hospitales, escuelas, rutas y servicios esenciales, lo que obligará a sostener durante meses un amplio operativo de reconstrucción.