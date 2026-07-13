Catástrofe natural

Terremotos en Venezuela: ya son 4.490 los muertos y más de 16.700 los heridos

El balance oficial volvió a actualizarse tras los devastadores sismos registrados el 24 de junio. Mientras continúan las tareas de asistencia y reconstrucción, miles de personas permanecen sin vivienda y decenas de campamentos temporales siguen albergando a los damnificados.