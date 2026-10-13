Este lunes se desarrolló una nueva reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE) de Concordia, que contó con la participación del gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Francisco Azcué. Al término del encuentro de trabajo, el gobernador y el intendente brindaron una conferencia de prensa.
Frigerio visitó Concordia y aseguró que habrá “una leve bajante del río”
El gobernador participó de la reunión del Comité Operativo de Emergencia. Habló sobre el estado de la crecida y dejó un mensaje para la oposición.
"Seguimos trabajando en la prevención, seguimos trabajando en estar cada día mejor preparados para la eventualidad de la creciente. Las hipótesis de crecimiento no se terminaron dando en esta semana, pero, bueno, esto es semana a semana", afirmó Frigerio.
Seguidamente, el mandatario llevó tranquilidad a la ciudadanía al afirmar que "el Estado, tanto provincial como municipal, está más preparado que nunca antes para enfrentar los efectos de El Niño. Nunca antes hubo tanta coordinación, nunca hubo tanta obra, nunca se limpiaron los arroyos como ahora, nunca preparamos los lugares para recibir a los eventualmente evacuados".
Frigerio sostuvo en ese sentido que el trabajo coordinado "no se ha visto nunca antes, me lo dicen empleados de carrera de muchísimos años" y destacó la prevención para poder "evacuar en seco", a diferencia de "lo que se venía haciendo históricamente".
Circulación de noticias sobre Concordia en medios nacionales
El gobernador se refirió a los informes que emiten los medios nacionales sobre el impacto de El Niño: "Hubo una sobreexposición en estas últimas horas de la ciudad de Concordia, en los medios nacionales. Esto ha perjudicado, de alguna manera, a la proyección turística que esperaba la ciudad para este fin de semana y para lo que viene", consideró.
"Es un fin de semana largo que siempre nosotros lo esperamos para que se colmen nuestras plazas. De hecho, independientemente de estas falsas informaciones que circularon en algunos medios nacionales, tuvimos cerca de un 80% de ocupación, lo cual es muy bueno", matizó Frigerio.
El río Uruguay en los próximos días
"El único pronóstico serio que tenemos para los próximos días es de una leve bajante del del río", dijo Frigerio al ser consultado por el pronóstico de los días venideros.
Sobre un supuesto caudal de agua que descendería próximamente, el gobernador desmintió la información: "Las lluvias del norte son lluvias que se dieron en una cuenca distinta a la nuestra. Entonces, impactan en otros lugares".
"En esta semana podemos tener cierta tranquilidad. Y lo vamos a monitorear todos los días, cada hora, para poder anticiparnos, insisto, y eventualmente, si hay que hacer evacuaciones, hacerlas en seco", agregó el mandatario.
La Costanera y la Defensa Sur
Por su parte, el intendente Azcué valoró los trabajos que se realizaron en la Costanera y la Defensa Sur de cara a la creciente: "Estuvimos con el gobernador y los equipos del municipio y de la provincia recorriendo, en primer lugar, una zona donde se hizo un trabajo con máquinas de intervención en el arroyo Manzores". En ese sentido, remarcó el impacto de las obras al comparar con antecedentes previos. "Con un río a 11, 90 metros teníamos, según los registros, 70 personas evacuadas, y este año, cuando llegó a esa altura, teníamos 20".
En relación al sistema de bombeo, Azcué celebró que Concordia cuente ahora con generadores que, en caso de inundación, permitirían seguir con servicio eléctrico.
Mensaje para la oposición
Respecto de la desinformación en medios de comunicación y redes sociales, el intendente fue consultado también sobre lo que espera de la oposición política, en un escenario difícil y cerca de año electoral. "Todos tenemos que asumir una responsabilidad, este es un momento muy delicado, y acá todos mostramos la mejor o la peor cara. Hemos visto acciones muy perversas, porque utilizan estas situaciones para obtener algún rédito político. Lamentablemente estamos acostumbrados, pero nosotros nos encargamos de informar la verdad", señaló.