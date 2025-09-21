Tradición

Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre y qué simboliza este gesto

Cada 21 de septiembre, regalar flores amarillas se convirtió en un gesto popular en Argentina, sobre todo entre los jóvenes. Inspirada en una escena de Floricienta, esta tradición adquirió un fuerte simbolismo vinculado con el amor, la esperanza y la amistad.