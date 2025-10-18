El viaje musical de una joven percusionista santafesina
María Josefina Puebla comenzó su vínculo con la música desde pequeña y hoy combina su formación y experiencia en escenarios locales con su pasión, disciplina y los sueños que la impulsan como percusionista.
La percusionista exploró diversos instrumentos antes de elegir su camino definitivo. Crédito: Gentileza.
La santafesina María Josefina Puebla, de 28 años, es Licenciada en Música con orientación en Percusión por el Instituto Superior de Música (ISM) de la Universidad Nacional del Litoral, donde también fue reconocida entre los mejores promedios de su cohorte.
Su vínculo con la música comenzó a los seis años en el CREI, Escuela Provincial de Música N° 9902 de Santa Fe, institución en la que completó los tres ciclos de formación.
“Empecé a los seis años, ese caminito fue hermoso”, contó a Nosotros. En sus primeros pasos, tuvo la ayuda de una figura clave dentro de su familia: “Me ayudaba mucho mi tía, fue mi primer seño de música, porque para entrar tenías que saber las notas y yo no sabía nada”, recordó.
Durante su formación en la escuela, Josefina exploró diversos instrumentos. “Mi primer contacto con la música fue con la flauta, pero también tocábamos triángulo, piano, de todo un poco. Era una fiesta para mí”, recordó.
Su llegada a la percusión fue intuitiva y marcada por la curiosidad y la pasión. Crédito: Lucía Puebla.
El recorrido incluyó tres etapas que acompañaron su desarrollo artístico: una inicial de carácter infantil, otra con mayores exigencias académicas y una final en la que los estudiantes debían elegir un instrumento principal. “Elegí guitarra, por eso quedé con el título de guitarrista”, explicó.
El descubrimiento de la percusión
Al finalizar el secundario, la elección de su carrera universitaria no fue sencilla. “No sabía qué estudiar, estaba perdida. Todas mis compañeras ya sabían qué elegir y yo no”, relató.
Formó parte de la Orquesta de Santa Fe en el ciclo Música de Películas. Crédito: Gentileza.
Entre dudas y conversaciones familiares, su mamá tuvo un rol decisivo en el rumbo que tomó. “Me ayudó muchísimo. Fuimos por música porque era lo que yo ya sabía hacer”, recordó.
Su llegada a la percusión fue más intuitiva que planificada. “Fue inercia”, confesó. “Me flashearon los instrumentos, los timbales brillantes. Siempre digo eso porque posta, era todo súper. Y ahí empezó la curiosidad. Me encantó”, expresó.
Aunque no tenía experiencia previa con esos instrumentos, decidió anotarse en la cátedra de percusión del ISM. “Nunca había agarrado una baqueta en mi vida, pero como éramos pocos, teníamos que tocar todos. Empecé con obras dificilísimas y eso me curtió un montón”, comentó.
Josefina sueña con estabilizarse en una orquesta profesional y expandir su música. Crédito: Lucía Puebla.
Con el paso de los años, Josefina acumuló experiencias que marcaron su desarrollo artístico. Entre ellas, recuerda con especial afecto los Festivales Internacionales de Percusión que se realizaban en Santa Fe durante su etapa de formación.
En este sentido, indicó que para estos eventos “venían a la ciudad artistas de afuera, era una movida muy grande. Tocábamos en el Teatro Municipal, en el Centro Cultural Provincial, en plazas. Fue una etapa de mucho aprendizaje”, explicó.
Experiencias y desafíos
Recientemente, Puebla integró la Orquesta de Santa Fe como refuerzo en el ciclo Música de Películas. “Tocamos música de Batman y de los Avengers, la gente estaba fascinada”, contó. También fue seleccionada en el programa Jóvenes Artistas Solistas, donde interpretó una obra para xilófono, experiencia que definió como una de las más significativas de su carrera.
Su familia resalta la dedicación y compromiso, reclamando mayor reconocimiento. Crédito: Gentileza.
Entre los momentos más significativos de su carrera mencionó el concierto de graduación. “Toqué una obra de mi profesor, que además fue jurado. Fue un regalo para él por tantas enseñanzas”, recordó.
Sobre su vínculo con el escenario, explicó: “Cuando me subo, chau, el público desaparece. Es algo místico, soy yo con las luces y las personas con las que estoy compartiendo”. La exposición no le genera miedo, pero sí una profunda emoción: “A veces me miro al espejo antes de salir y me digo ‘no puedo creer que quisiste dejar la música y mirá dónde estás ahora’. Respiro, me agradezco y salgo a disfrutar”, relató.
También reflexionó sobre los desafíos que encontró en su formación musical. “El autodialogo fue mi gran desafío. Estar frente al instrumento te lleva a muchos mambos. Soy muy autoexigente, pero cuando entendí que el problema era mi autodialogo, pude cambiar muchas cosas y empecé a disfrutar”, señaló.
Proyectos y reconocimiento
Actualmente, Josefina continúa formándose y preparándose para nuevas audiciones. “Me gustaría estabilizarme en una orquesta profesional. Quiero ser timbalista, es el instrumento que más me gusta. Ya tuve mis fallidos, pero lo voy a lograr”, afirmó con convicción.
Josefina reflexionó sobre los desafíos de su autodialogo y la autoexigencia. Crédito: Gentileza.
Sueña con seguir creciendo y explorando nuevos caminos. “Me gustaría vender mi música online y viajar, conocer otros países. Se me ocurre España, por el idioma, ojalá poder tocar allá”, expresó.
Al hablar de su presente, reflexionó sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre la exigencia y el disfrute: “Siempre estoy tratando de no oxidarme. Disfrutando mucho también de lo que tengo ahora, sin olvidar a dónde quiero llegar. La vida me ha llevado también a decir: bueno, ahora estás acá, disfrutando esto, sin mucha ansiedad, disfrutando de lo que soy”, compartió con serenidad.
Entre partituras, ensayos y proyectos, Josefina sigue marcando su propio ritmo: uno donde la pasión, la disciplina y la sensibilidad suenan más fuerte que cualquier obstáculo.
Su familia destaca el esfuerzo que sostiene desde pequeña y subraya que “hace falta mayor reconocimiento para músicos formados y comprometidos como ella, que muchas veces no reciben la valoración que merecen”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.