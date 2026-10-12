Hay una constante en la historia argentina que parece más una condena física que una dinámica política: el movimiento pendular. La Argentina no camina; va de un extremo al otro del aula, chocando contra las paredes y sorprendiéndose de los chichones. En un extremo del arco, nos encontramos con el espejismo populista.
La Argentina pendular
El dilema histórico entre el populismo y el ajuste fiscal exige buscar un equilibrio sostenible que combine exportaciones con empleo y consumo interno genuino.
Aquel que confunde el bienestar con el cortoplacismo y cree que la economía responde al voluntarismo. Pasamos, casi sin escalas, del rigor presupuestario a la fiesta del gasto público, la emisión desmedida y el endeudamiento irresponsable.
El resultado de ese descalabro fiscal es siempre el mismo: la pérdida del valor de nuestra moneda, el estallido de la inflación y la destrucción acelerada de cualquier atisbo de estabilidad. La fiesta se paga siempre con más pobreza. Pero la respuesta a esto no puede ser la construcción de un modelo que cierre las cuentas a costa de dejar afuera a media sociedad.
En el otro extremo del péndulo, aparece la tentación del dogmatismo: diseñar una economía para cuatro o cinco sectores competitivos globales -la minería, el agro, la energía, el software- mientras los sectores intensivos en mano de obra sufren el impacto y los salarios pierden capacidad de compra.
Un superávit fiscal que no conversa con el bolsillo de las familias o con el comercio de cercanía corre el riesgo de convertirse en un éxito estadístico y un fracaso social. Ahí reside el verdadero dilema argentino.
¿Es un destino inevitable optar únicamente entre la irresponsabilidad fiscal o la insensibilidad distributiva? ¿Estamos condenados a elegir entre el caos macroeconómico con consumo ficticio o el orden fiscal con enfriamiento social? La respuesta debería ser un rotundo no.
Es tiempo de romper la trampa de los dogmas cruzados y articular una síntesis que priorice la sostenibilidad. ¿Se puede pensar entonces en un modelo de estabilidad macroeconómica que combine el crecimiento de las exportaciones con la vitalidad del mercado interno? La respuesta es sí, pero requiere superar la falsa antinomia.
La Argentina necesita a Vaca Muerta, la minería y el campo para generar las divisas estructurales que el país históricamente no tuvo; pero también necesita a la pyme de barrio, a la industria textil, a la metalmecánica y al comercio local para generar el empleo que le da sustento a la clase media.
Un país no se salva únicamente exportando commodities, ni tampoco aislándose del mundo a fuerza de cepos y subsidios. El desafío de esta época no es elegir de qué lado del péndulo nos paramos, sino cómo logramos detenerlo.
La Argentina pendular y de los extremos nos exige, de una vez por todas, trazar un sendero de estabilidad sostenible: una arquitectura institucional y económica donde la disciplina macro no sea un sacrificio temporal, sino el suelo firme sobre el cual puedan prosperar tanto el potencial exportador como el trabajo y el consumo de los argentinos.