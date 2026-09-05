Existen múltiples maneras de encarar el tema de la memoria. De todas ellas, dos resultan obvias. La primera, de orden científico, consiste en apelar al concurso de médicos y psicólogos. La restante, más superficial, se basa en el aprovechamiento de historias extraídas de la vida diaria. De experiencias que no atañen a eruditos sino a personas comunes particularmente vulnerables.
Amor con amnesia
Alejandro De Muro nos recuerda una reconocida canción de Chico Novarro, que ya ha trascendido el tiempo y las emociones pasajeras. Y activa, a la vez, la memoria de todo aquel que haya experimentado el dolor del olvido intencionado en el amor.
Chico Novarro, famoso cantautor santafesino que el 4 de septiembre próximo cumpliría 93 años, le dedicó a la memoria,y en particular a una de sus deficiencias más notorias, la amnesia, un bolero homónimo cuya letra alude a una expareja relacionada con la incapacidad para recordar.
En apenas tres minutos gestó una narración donde el mal no aparece mencionado como algo inevitable, ajeno a la voluntad de quien lo padece, sino como un recurso deliberado para lesionar los sentimientos de uno de los miembros de la frustrada alianza: el femenino.
En un encuentro fortuito, con una mujer a quien dijo desconocer, el protagonista comenzó su relato diciéndole: "Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error; yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno".
Con la desilusión a cuestas, la destinataria de tan contundentes palabras trajo a colación que fue su interlocutor quien le rogó que no se fuera y que también le confesó que, por culpa de la ruptura, andaría de bar en bar gastándose la piel sin poder olvidarla.
No hubo acuerdo entre ambos. El hombre, valido de una desmemoria deliberada, le ofreció falsas disculpas. Concluyó así su tajante declaración: "Perdón, no la quisiera lastimar; tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo (...)".
La amnesia es inagotable en cuanto a las variantes que adopta y a las repercusiones que alcanza. En esta oportunidad, estuvo al servicio de la humillación de un ser sin consuelo.
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