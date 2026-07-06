En 1949 se estrenó "Sansón y Dalila", película basada en el relato bíblico del libro de Jueces, dirigida por Cecil B. De Mille y con Victor Mature en el papel de Sansón. El papel de Dalila fue interpretado por Hedy Lamarr. Para algunos, la actriz más bella de la historia del cine. Para otros, la inventora del wifi.
¿Una estrella de Hollywood inventó el wifi?
Más allá de su belleza y talento en el cine, Hedy Lamarr dejó una huella en la ciencia con su sistema de telecomunicaciones, base para tecnologías como la mencionada.
Hedwig Eva María Kiesler, más conocida como Hedy Lamarr, nació en Viena el 9 de noviembre de 1914. A los doce años comenzó a tomar clases de actuación y a representar pequeños papeles en el cine. En 1933 tuvo su primer éxito cinematográfico: "Éxtasis", filme en el que aparecía totalmente desnuda.
Al mismo tiempo demostró talento e interés por la mecánica y la ingeniería. Desarmaba y volvía a armar sus juguetes para entender cómo funcionaban y mantenía largas charlas con su padre acerca de cómo funcionan las cosas.
En 1937, huyendo de un matrimonio infeliz, se trasladó a Londres donde conoció al productor Louis B. Meyer, que le ofreció un contrato para trabajar en Hollywood. Eran los años previos a la Segunda Guerra Mundial y tanto los aliados como las potencias del Eje estaban trabajando en el desarrollo de proyectiles teledirigidos: proyectiles guiados a control remoto mediante ondas de radio.
El problema con esta tecnología era que cualquiera que detectara la frecuencia en la que el proyectil recibía las órdenes podría usar esa misma frecuencia para enviar contraórdenes y desviar el proyectil de su objetivo.
En 1942, Lamarr y el músico George Antheil crearon un sistema de telecomunicaciones en el que la frecuencia de transmisión cambiaba continuamente en una secuencia aparentemente aleatoria pero reconocida por el dispositivo de detección.
Este sistema se llamó "de espectro ampliado por salto de frecuencias" o FHSS, por sus iniciales en inglés: Frequency Hopping Spread Spectrum. Lamarr y Antheil obtuvieron ese año una patente por esta tecnología.
La tecnología FHSS impedía que un misil cayera en manos del enemigo porque, aunque lograra interceptar la señal, la frecuencia de transmisión cambiaría inmediatamente y el enemigo perdería la comunicación.
Sin embargo, no tuvo aplicación inmediata porque la sincronización entre la secuencia de frecuencias emitida por el trasmisor y la reconocida por el receptor se lograba mediante un dispositivo mecánico demasiado grande y pesado como para instalarlo en un proyectil.
Hubo que esperar hasta fines de los años 50 cuando la compañía Sylvania pudo adaptar el sistema a tecnología electrónica logrando así un diseño más liviano y compacto. Esta versión electrónica fue empleada en 1962 durante la crisis de los misiles de Cuba. Para entonces, la patente de Lamarr y Antheil ya había caducado y ninguno de ellos se benefició con ella.
La tecnología FHSS se aplica actualmente en sistemas de comunicación modernos como el wifi, el Bluetooth y el GPS. Esto instaló en la cultura popular la idea de que Hedy Lamarr es la inventora del wifi. En realidad, estas cosas rara vez son creación de una única persona.
En general, son el resultado del trabajo de mucha gente, cada una de las cuales hace alguna contribución particular a la resolución de un problema. En todo caso, aunque no podamos decir que Hedy Lamarr creó el wifi, sí creó una tecnología que hace posible el wifi.
Hedy Lamarr murió en Florida el 19 de enero de 2000, a los 85 años. Su fecha de cumpleaños, 9 de noviembre, es celebrada en Austria, Suiza y Alemania como Día del inventor. En 2014 fue incluida en el Salón Nacional de la Fama de Inventores de los Estados Unidos.
El autor es docente y divulgador científico.