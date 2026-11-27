La Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) es el órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (también identificada como CMNUCC).
Crónica del fracaso de una gobernanza climática atrapada en sus contradicciones
La Cumbre de Antalya volvió a poner en evidencia la distancia entre la urgencia de la crisis climática y la voluntad política de los gobiernos. La ausencia de un acuerdo sobre los combustibles fósiles no es un episodio aislado: expresa las contradicciones de un sistema internacional que produce compromisos, pero encuentra cada vez más dificultades para convertirlos en acciones.
La reunión de la COP31 terminó en Antalya, Turquía, sin un acuerdo político final y con una disputa central sin resolver: la posibilidad de establecer una referencia explícita al abandono progresivo de los combustibles fósiles. El resultado expuso, una vez más, las dificultades de la comunidad internacional para responder de manera coordinada a una crisis que exige decisiones urgentes.
El desenlace no fue una simple diferencia diplomática. Detrás de las negociaciones se enfrentan intereses económicos, dependencias energéticas y prioridades geopolíticas que condicionan la transición.
Aunque existe un amplio consenso científico sobre las causas y consecuencias del calentamiento global, ese conocimiento todavía no encuentra una traducción política proporcional a la gravedad del problema.
La influencia de los sectores vinculados a los combustibles fósiles constituye una de las principales tensiones de este proceso. Su peso económico y político sigue condicionando las decisiones de los gobiernos, incluso en los espacios creados para acordar medidas que permitan reducir las emisiones.
Así, las negociaciones avanzan en el reconocimiento de la crisis, pero encuentran obstáculos cuando deben definir cómo enfrentar sus causas. A esta contradicción se suma un escenario internacional cada vez más fragmentado. Los conflictos, la competencia por los recursos estratégicos y las tensiones comerciales dificultan la construcción de acuerdos duraderos.
Las conferencias climáticas conservan una capacidad de convocatoria excepcional, pero reunir a casi todos los países no garantiza que puedan alcanzar decisiones efectivas. Esto obliga a revisar el funcionamiento de este órgano supremo. Prescindir de estos espacios sería un error: siguen siendo necesarios para sostener la cooperación y establecer objetivos compartidos.
Sin embargo, su legitimidad no puede descansar únicamente en la continuidad de las reuniones. Necesitan mecanismos que permitan evaluar los compromisos, identificar incumplimientos y evitar que las diferencias entre los Estados terminen paralizando cualquier avance.
Para América Latina, las consecuencias de este estancamiento son especialmente relevantes. La región está expuesta a sequías, inundaciones, incendios y olas de calor, cuyos efectos se agravan por las desigualdades sociales, la fragilidad de las infraestructuras y las limitaciones de las capacidades estatales.
La vulnerabilidad no depende solamente de la exposición a fenómenos extremos, sino también de las condiciones económicas e institucionales que determinan quiénes pueden prevenirlos y recuperarse de sus impactos.
En este contexto, el financiamiento climático resulta decisivo. Los países de la región necesitan recursos previsibles para adaptar sus territorios, fortalecer los sistemas de alerta temprana, mejorar la infraestructura y proteger a las poblaciones más expuestas.
Sin compromisos financieros suficientes, la adaptación queda subordinada a las posibilidades de cada Estado y se profundizan las desigualdades entre países. La responsabilidad histórica de las economías industrializadas debe formar parte de cualquier discusión seria sobre una transición justa.
La Argentina tampoco puede permanecer al margen de este debate. La seguridad energética, el desarrollo productivo y la protección ambiental requieren una planificación que supere los cambios de orientación de cada gobierno.
Las sequías y las inundaciones que afectan al territorio nacional muestran que la adaptación climática debe integrarse a las políticas de infraestructura, producción y ordenamiento territorial. No es una cuestión sectorial ni una agenda distante: compromete las condiciones del desarrollo.
También es necesario prestar atención a la comunicación pública. La desinformación y la circulación de discursos que distorsionan la evidencia científica dificultan la comprensión social de los riesgos y debilitan la continuidad de las políticas. Una respuesta climática eficaz requiere información confiable, instituciones capaces de comunicar con claridad y participación ciudadana.
La prevención depende, en buena medida, de que las personas puedan reconocer los riesgos y comprender las medidas necesarias para reducirlos. El resultado de Antalya deja una señal preocupante: la arquitectura internacional construida para enfrentar el cambio climático tiene dificultades para transformar los diagnósticos en decisiones.
El problema ya no es la falta de conocimiento sobre la crisis, sino la incapacidad de convertir ese conocimiento en acuerdos con consecuencias concretas. El futuro del multilateralismo climático dependerá de su capacidad para superar esa brecha.
Esto supone mejorar la rendición de cuentas, asegurar financiamiento, fortalecer la cooperación regional y permitir que los compromisos internacionales se traduzcan en políticas sostenidas. América Latina necesita participar de esa transformación con una agenda propia, que articule adaptación, transición energética, reducción de desigualdades y protección de sus territorios.
La sesión número 31 no debería marcar el final de la cooperación internacional, pero sí un punto de inflexión. Si las conferencias continúan produciendo declaraciones sin modificar las decisiones de los gobiernos, su autoridad política seguirá debilitándose.
La crisis climática avanza independientemente de los tiempos diplomáticos. Por eso, la medida del éxito de las próximas negociaciones tendrá que ser menos lo que prometan y más lo que efectivamente logren cambiar.