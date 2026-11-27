COP31 sin acuerdo

Crónica del fracaso de una gobernanza climática atrapada en sus contradicciones

La Cumbre de Antalya volvió a poner en evidencia la distancia entre la urgencia de la crisis climática y la voluntad política de los gobiernos. La ausencia de un acuerdo sobre los combustibles fósiles no es un episodio aislado: expresa las contradicciones de un sistema internacional que produce compromisos, pero encuentra cada vez más dificultades para convertirlos en acciones.