La primera consigna es clara y puntual: es necesario adoptar el espacio público como morada de cuidado. Hay geografías urbanas que la lógica del mercado y el discurso imperante de los miedos condenan a la reclusión, a cielos de cementos, al refugio defensivo detrás de rejas y cerraduras.
La "Noche de los Niños" tuvo una segunda edición superadora
Cuando la noche se convierte en el lugar de la ternura: crónica de un nuevo tiempo-espacio encendido en la Plaza Chicharritas.
A las infancias de los barrios populares se les suele escamotear la noche; se las confina al encierro bajo el pretexto de una intemperie hostil. Pero frente a esa cartografía de la sospecha, desde el corazón del Barrio Las Flores 2 en Santa Fe, Escuela Lúdica vuelve a alzar la apuesta.
La intención es habitar la noche para resignificarla, para arrancarla del peligro y devolverla al territorio del asombro, de la risa en comunidad y del derecho inalienable a la ciudad.
Por eso es importante remarcar que la segunda edición de la "Noche de los Niños", realizada el sábado 24 de octubre, no fue meramente un evento, sino una praxis política y poética que ya sienta tradición, memoria e identidad (*).
Un ejercicio de democracia cultural donde la premisa fundamental es clara: la cultura no es un privilegio o una dadiva que se espera ocasionalmente, sino un bien común que se construye, se valora y se canta colectivamente.
En esta segunda oportunidad, que consolida un camino andado, la plaza Chicharritas -un espacio público rescatado por y para las infancias- latió al ritmo de una constelación de presencias que vinieron a demostrar que cuando los hilos de la comunidad se entretejen con ternura, el porvenir deja de ser una promesa abstracta para volverse presente constituyente.
La polifonía de los lenguajes
La segunda consigna refleja otra realidad insoslayable: el arte es tejido social. Como es habitual en la identidad versátil, multifacética y en constante re-creación de Escuela Lúdica, la noche estuvo habitada por todos los lenguajes.
No hay jerarquías entre el saber erudito y el saber popular, sino que los aprendizajes tienen sendas diversas hacia lo real; conviven en un mismo plano la plástica, el cuerpo, la palabra, el ritmo y el juego.
Los dispositivos lúdicos dispuestos a lo largo de la plaza no fueron simples entretenimientos, sino auténticas herramientas de mediación afectiva orientadas a abordar los miedos y acoger la palabra.
En tiempos donde las infancias cargan con silencios y ansiedades propias de contextos complejos, habilitar la escucha activa y la expresión artística permitió que cada niño y niña pudiera nombrar sus temores, transformándolos en trazos, en vuelos de papel, máscaras, cuadros vivos o en cantos o ritmos compartidos.
La intervención pictórica y visual dialogó de manera íntima con la atmósfera nocturna. Las infancias se apropiaron del espacio público a través del color, de la luz y de las formas, demostrando que la ciudad se habita mejor cuando se la vive desde los sueños propios.
En este sentido, la propuesta pedagógica de Escuela Lúdica rompe moldes rígidos y que constriñen: no busca amoldar a los chicos a estructuras estáticas, sino potenciar su capacidad creadora para forjar ciudadanías críticas y comprometidas con su tiempo.
La trama institucional
Ahora es el turno de la tercera consigna: abrazar en red para democratizar la cultura. Democratizar la cultura implica, indefectiblemente, tejer redes con otros hacedores, instituciones y colectivos que reman en las mismas aguas de la transformación social. La segunda "Noche de los Niños" fue un testimonio cabal de este trabajo mancomunado.
Por el predio desfiló una riquísima polifonía expresiva que hermana a la región en un pulso común. Los 7 del Litoral, poblaron la plaza de "animales" de nuestra zona. La hermosa propuesta de Sebastián Palomeque, aporto esa mirada sensible sobre nuestro paisaje y fauna autóctona conectando a las infancias con las raíces de nuestra identidad natural del litoral.
El compás y la alegría que contagia de la murga Al Trote de Cabal hicieron vibrar el pavimento, demostrando que el género murguero es escuela de ciudadanía, disciplina comunitaria y festejo popular. Los niños y niñas de la comparsa La Costera de Colastiné trajeron el pulso del río y el brillo de los carnavales barriales, tendiendo un puente geográfico y cultural entre orillas hermanas.
La presencia de la Asociación Civil Puentes, cuyo trabajo cotidiano sostiene y enlaza realidades sociales, aportando el calor del acompañamiento institucional y el compromiso con los derechos de los más chicos y jóvenes.
Cada una de estas expresiones no hizo más que ratificar que la cultura comunitaria en Santa Fe goza de una salud desbordante, alimentada por el esfuerzo cotidiano de educadores, artistas, referentes barriales y familias que creen en el poder transformador del arte.
El rock de la tierra y el latido de la noche
Cuando la temperatura de la noche comenzó a espesarse de brisas y expectativas, la música en vivo irrumpió con la potencia de la banda de rock local Desequilibrados.
Con un repertorio vibrante, los músicos lograron sintonizar con la energía de las infancias y las juventudes, convirtiendo el espacio público en un recital de rock al aire libre donde grandes y chicos compartieron música, baile desestructurado y el agite cómplice.
Lejos de la pasividad que imponen las pantallas o el encierro doméstico, el recital demostró que los jóvenes y niños necesitan y reclaman escenarios de protagonismo real. La música funcionó aquí como catalizador de identidades juveniles comprometidas, un norte esperanzador que nos recuerda que la participación ciudadana se ensaya desde la alegría compartida y el goce estético.
El fogón mágico, ritual que se consolida
Hacia el final de la tarde noche, cuando la plaza ya era un gran cuerpo colectivo iluminado por el parpadeo de las estrellas, llegó el momento más esperado: el fogón mágico. Este ritual, que se consolida año tras año en la Plaza Chicharritas, convocó a todos los niños, niñas, jóvenes y familiares en una ronda inmensa.
Alrededor del fuego, las diferencias generacionales se diluyeron. Padres, madres, abuelos, profes y chicos compartieron el llamado hipnótico de los bombos que se fusionaban en un dialogo único, la Murga Chicharritas, Al Trote y La Costera en un gran murgón entorno al fogón, un cálido abrazo colectivo.
La Plaza Chicharritas se alza, así, como un territorio que le gana al olvido y a la desidia; en un espacio físico y afectivo donde las infancias son respetadas en sus tiempos, en sus voces y en su derecho a soñar despierta.
El margen que ilumina
La segunda -y no la última- "Noche de los Niños" de Escuela Lúdica ha demostrado que es posible construir otra temporalidad. Frente al tiempo acelerado, productivista y mercantilizado, el colectivo propone un tiempo-espacio de demora, de encuentro y de gratuidad. Frente a la nocturnidad temida, se opone la nocturnidad celebrada, cuidada y habitada.
Los lazos de comunidad y cuidado se generan allí en múltiples dimensiones: desde lo urbano, disputando la calle para la alegría; desde lo público, entendiendo la plaza como un refugio de todos; desde la participación activa y el arte pedagógico que resignifica la vivencia cotidiana.
Escuela Lúdica se reafirma, una vez más, como un faro versátil y multifacético que no le teme a la utopía. Con la mirada puesta en las infancias y las juventudes como sujetos de un presente transformador, la praxis filosófica sigue dando frutos: sembrar asombro para cosechar verdadera libertad.
(*) Esta experiencia pedagógica, artística y comunitaria es coordinada por los profesores María Eugenia Zorzi y Mariano Mariani.