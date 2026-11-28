Cuando en el comercio de cercanía las ventas no repuntan, la explicación más rápida apunta al bolsillo: cayó el ingreso disponible y la gente gasta menos. Es cierto que la restricción presupuestaria aprieta y obliga a ordenar prioridades, pero quedarnos solo con esa foto nos tapa el bosque. Hoy el gasto está fragmentado y globalizado al alcance de un teléfono.
Las reglas del nuevo darwinismo comercial
Cuando bajan las persianas, o las ventas no repuntan, mirar solo la caída del ingreso deja afuera la otra mitad del diagnóstico: cómo cambió la forma en que compramos, cuánto pesa la competencia externa y por qué hacen falta productividad e incentivos quirúrgicos
Entre billeteras virtuales, plataformas digitales y la irrupción de compras directas del exterior -con productos importados, por ejemplo desde China, que llegan a precios mucho más bajos-, el dinero no siempre desaparece: muchas veces migra buscando eficiencia financiera.
Y acá me podés decir: ¿cómo querés que compita con productos que entran con precios muy inferiores? El consumidor actual se volvió un gestor minucioso de su propia liquidez.
Cuando el margen se achica, cada decisión de compra se parece a un pequeño análisis de flujo de fondos: cuotas sin interés, reintegros, comparación de precios en segundos o envíos internacionales directos.
En ese escenario, el comercio de cercanía y la pyme tradicional enfrentan un verdadero darwinismo comercial. Ya no alcanza con estar cerca en el mapa; sin integración al ecosistema digital y financiero ni competitividad de costos, el local de todos los días pierde terreno frente a opciones que optimizan el tiempo y el peso del comprador.
Pero el problema de fondo va más allá del mostrador: ninguna economía sostiene el consumo en el tiempo si no logra hacer crecer genuinamente el ingreso de su gente. Y la única vía duradera para que los ingresos crezcan de verdad es la productividad.
Para que producir y vender en la Argentina vuelva a ser competitivo frente al mundo, hace falta una política de empleo activa y una estructura de costos razonable, lo que puede darse, por ejemplo, con incentivos tributarios al empleo y a la producción.
Aliviar el peso sobre quien produce y contrata no es un favor sectorial: es la condición básica para que el esfuerzo tenga chances de competir. Por otra parte, confiar en que el mercado por sí solo acomodará todo es desconocer cómo funcionan los incentivos.
Si dejamos la asignación de recursos librada únicamente a la inercia del mercado, el capital va a ir naturalmente hacia los sectores hoy ganadores en la Argentina -como la energía, la minería o el agro-, mientras que los rubros de la economía real que todavía no despegan quedarán librados a su suerte.
Una conducción económica se parece a un director técnico en pleno partido: no alcanza con aplaudir a los delanteros que ya convierten si el mediocampo está partido o la defensa hace agua.
El equipo económico nacional tiene que actuar de manera quirúrgica y enfocada sobre los sectores que aún no arrancaron, diseñando incentivos precisos para que el orden macroeconómico se traduzca en crecimiento parejo.
La verdadera prueba histórica de un programa económico no se mide solo en los datos de los sectores que ya corren solos, sino en la audacia de levantar a los que hoy pelean de rodillas y reconstruir una tierra donde la movilidad ascendente sea una oportunidad real.
Eso exige, entre otras cuestiones, defender la escuela y las universidades como motor igualador donde se genera conocimiento, y el empleo como disparador para que cada persona pueda hacer posible su propio proyecto de vida.