La visita del papa siempre deja algo más que imágenes en la televisión o titulares de ocasión. Deja preguntas. Y entre todas las frases que suelen repetirse en estos días, hay una que merece que la bajemos de la solemnidad del púlpito para ponerla sobre la mesa de la cocina, ahí donde todos los meses hacemos cuentas: una economía al servicio de las personas.
Una economía con nombres propios
El desafío de articular la disciplina fiscal con el bienestar social, entendiendo que el orden económico solo cobra sentido si mejora la vida familiar.
Suena bien, claro. Nadie en su sano juicio diría lo contrario. Pero el desafío -el verdadero, el que no se resuelve con buenas intenciones- es entender qué significa eso en concreto, o por lo menos intentar comprenderlo. Porque si la economía en definitiva es una ciencia social, no podemos darnos el lujo de "divorciar el corazón de la planilla de cálculo".
Poner la economía al servicio de las personas empieza, aunque a algunos les cueste admitirlo, por algo tan técnico y tan poco poético como la estabilidad. Sin reglas claras, sin una moneda que sirva para ahorrar y proyectar, no hay milagro posible. No hay mediano ni largo plazo. No existe la base del desarrollo: la previsibilidad.
La estabilidad no es un fin en sí mismo ni un capricho de los mercados; es el piso mínimo para que alguien se anime a invertir, a abrir un taller, a contratar a un nuevo trabajador. La creación de empleo genuino es la primera forma de empatía económica que existe.
Porque el trabajo no es solo un ingreso a fin de mes: es la herramienta que ordena la vida, que da pertenencia y que permite mirar el futuro sin vértigo y con esperanza. Ahora bien, con ordenar la macroeconomía claramente no alcanza. Es un paso importante. Muy importante diría por los vaivenes económicos que nos tiene acostumbrado nuestra nación.
Tenemos ventajas comparativas enormes: tenemos la tierra, la energía, el talento humano y una capacidad de resiliencia impresionante que asombra al mundo. Explotar esas ventajas es urgente, pero el verdadero salto de calidad ocurre cuando logramos que esa riqueza se traduzca en ingresos dignos.
Dignificar el salario no es decretar aumentos que al día siguiente se come la inflación. Es generar las condiciones de productividad y desarrollo para que el esfuerzo de levantarse temprano alcance para algo más que sobrevivir.
Debe alcanzar para un proyecto de vida. Uno individual, el de cada uno que sueña con progresar. Y uno en común, que nos permita sentir que formamos parte de una comunidad que tira para el mismo lado y se convierte en una tierra de oportunidades. Y en el centro de ese proyecto aparece siempre la familia.
A veces, en el fragor de los debates sobre tasas de interés, déficit o superávit fiscal, balanza comercial, nos olvidamos de que la unidad básica de la economía no es el individuo aislado, sino el hogar. Es en la mesa familiar donde se amortiguan las crisis, donde se transmiten los valores del esfuerzo y donde se empieza a forjar el futuro de los hijos.
Cuando la economía falla, la que primero sufre es la familia; cuando la economía funciona, es la familia la que multiplica el bienestar. Por eso necesitamos una "economía con nombres propios". No se trata de despreciar los números, porque los números son la brújula que nos dice si vamos por buen camino o si estamos chocando contra la pared.
Se trata de recordar, cada vez que miramos un gráfico o analizamos un indicador, que detrás de cada porcentaje hay nombres propios. Hay un padre que quiere ver crecer a sus hijos en su propia tierra, una madre que hace malabares para llegar a fin de mes, un joven que busca su primera oportunidad.
Si la visita del papa nos invita a pensar, ojalá nos deje esa certeza: la técnica sin humanidad se vuelve fría e indiferente, pero la humanidad sin técnica se vuelve pura frustración. El verdadero desarrollo llega cuando logramos unir ambas cosas.
Cuando entendemos que equilibrar las cuentas es necesario, sí, pero solo para que la gente pueda vivir un poco mejor, con la tranquilidad de saber que su trabajo vale y que su mañana tiene sentido.
El autor es Contador Público Nacional (UNL) y Especialista en Finanzas (UNR).