A uno le enseñan desde pibe que la vida es una carrera para adelante. Ganar terreno, sumar puntos, no aflojar nunca. Si estás triste, te dicen que le pongas onda; si perdiste algo, que ya va a venir algo mejor; si no sabés qué hacer, que te espabiles.
Tiempo al tiempo
Una reflexión sobre la urgencia moderna, el mandato de estar siempre bien y la necesidad de respetar los procesos personales según el ritmo natural de la vida.
Nos armamos una especie de mandato donde estar bien es la única opción válida y todo lo demás es perder el tiempo. Pero después la vida te cruza. Te mete un viaje de esos que no te esperás y te deja descolocado en el medio de la cancha.
El otro día llegó a mí un pasaje viejísimo, de esos que andan en la Biblia pero que en realidad hablan de todos nosotros y nos dan respuesta a cada momento, los de antes y los de ahora. El mismo dice que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Tiempo de nacer y de morir, de plantar y de arrancar, de llorar y de reír, de abrazar y de alejarse.
Leído así, de corrida, parece un poema lindo. Pero cuando lo pensás con el mate en la mano y la cabeza en las cosas que te pasaron, te das cuenta de que es una lección de humildad tremenda. Porque la verdad es que nos pasamos la vida peleando contra el almanaque. Y fijense la diferencia: el calendario es apenas una grilla fría de números para no perder la cuenta, pero el almanaque es otra cosa.
El almanaque te habla del tiempo de verdad: del clima, de las fases de la luna, de las estaciones que vienen y que se van, queramos o no. Pelear contra el almanaque es una torpeza.
Es querer cosechar cuando ni siquiera terminamos de sembrar, exigirse estar de fiesta cuando por dentro estamos de velorio, o aferrarse a personas y etapas que ya terminaron, como el tipo que se niega a aceptar que la pelota ya salió de la cancha y sigue corriendo solo.
Hay un tiempo para callarse la boca, dice el texto. Y qué difícil es eso en estos tiempos, ¿no? Vivimos en una época donde todos opinan de todo, casi siempre a los gritos y con la descalificación servida en bandeja. Parece que para tener razón hay que desarmar al otro, anularlo, volverlo enemigo.
Por eso, saber cuándo guardar silencio -o cuándo un abrazo sobra y lo único que queda es dar un paso al costado- es un acto de coraje. Pienso que callar no es cobardía ni darle la razón al que agrede; es negarse a entrar en ese juego donde la palabra se usa como rebenque en lugar de como puente.
Aceptar que hay momentos para perder no nos hace débiles. Nos hace humanos. La tristeza no es un fallo del sistema; es parte de la casa que habitamos. Llorar cuando algo duele, parar cuando el cuerpo no da más, aceptar que hay cosas que se rompieron y ya no se arreglan... todo eso también es vivir.
Al final, nos guste o no, todo pasa. Cuando la cosa viene torcida y nos toca sufrir, saber que el tiempo corre nos da un respiro; nos recuerda que la tormenta no dura eternamente. Pero cuando estamos bien, cuando la vida nos regala un momento de esos que no cambiaríamos por nada, que todo pase asusta un poco, porque uno querría congelar el instante.
Y ahí está la trampa: quizás la única forma de que un buen momento no se termine nunca no sea pelear para que dure, sino tener la lucidez de estar ahí enteros, viviéndolo mientras dura. A lo mejor la pregunta no es cuánto duran las cosas, sino qué hacemos nosotros mientras el tiempo pasa. En definitiva, qué hacemos con el tiempo que atraviesa nuestra vida.
El autor es Contador Público Nacional (UNL) y Especialista en Finanzas (UNR).