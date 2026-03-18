El costo invisible de no hablar a tiempo en la empresa familiar

Por Jael Itzcovitch
Las preguntas que se evitan.
Por Jael Itzcovitch
Cuando el silencio parece proteger, pero en realidad desgasta. Durante décadas, si uno nacía en una familia empresaria, el recorrido parecía casi definido de antemano. El apellido llevaba implícita una dirección. Si había un negocio familiar, era natural —casi incuestionable— que los hijos continuarían ese camino. No se trataba necesariamente de una imposición explícita; era una lógica cultural. El legado se recibía y se continuaba. En ese contexto, había poca conexión con la pregunta por el deseo individual. No era habitual preguntarse si existían otras opciones. El deber, la responsabilidad y el orgullo familiar funcionaban como brújula suficiente.
Sin embargo, el mundo cambió. Cambió la sociedad, cambiaron las formas de trabajo, cambió la relación con la autoridad y, sobre todo, cambió la manera en que las nuevas generaciones comprenden su identidad profesional.
Hoy, el apellido ya no determina automáticamente el destino. Los jóvenes crecen con múltiples posibilidades, con acceso a información global y con una cultura que valora profundamente la realización personal y el propósito. El mandato dejó de ser suficiente para sostener el compromiso. Y en ese cambio cultural aparece un nuevo desafío para las empresas familiares: ya no alcanza con asumir que la continuidad es natural. Es necesario conversarla. Cuando esa conversación no se habilita, el silencio empieza a tener un costo. Ese costo no siempre se ve en los balances. Se ve en tensiones acumuladas, en decisiones tomadas desde la presión, en vínculos que se desgastan lentamente.
En generaciones anteriores, la continuidad era parte del contrato implícito de pertenencia. La identidad familiar y la identidad profesional estaban profundamente entrelazadas. El negocio no era solo una actividad económica; era el proyecto colectivo que daba sentido al esfuerzo familiar. Hoy, las nuevas generaciones no rechazan necesariamente ese legado. Pero sí necesitan comprenderlo, resignificarlo y decidir cómo relacionarse con él. El Global NextGen Survey de PwC muestra que más del 65% de los jóvenes de familias empresarias desea involucrarse en el negocio familiar solo si puede hacerlo de una manera alineada con sus valores personales y su propósito de vida. Este dato no habla de desinterés. Habla de transformación cultural.
La pregunta ya no es simplemente "¿vas a continuar?", sino "¿cómo querés vincularte con esta historia?". Cuando esa pregunta no se formula, cuando se sigue operando bajo supuestos del pasado, el conflicto no tarda en aparecer.
Diversos estudios del Family Firm Institute y del Global Family Business Survey de PwC muestran que más del 70% de los conflictos en empresas familiares tienen su origen en problemas de comunicación y expectativas no alineadas, no en cuestiones financieras. Además, solo alrededor del 30% de las empresas familiares logra transitar exitosamente hacia la segunda generación, y menos del 15% alcanza la tercera. Las razones suelen vincularse menos con la capacidad técnica y más con la falta de preparación emocional y estratégica para la convivencia intergeneracional.
El problema, entonces, no es la empresa en sí. Es la ausencia de espacios donde puedan conversarse los temas centrales a tiempo.
En muchas familias empresarias hay interrogantes que permanecen implícitos durante años:
¿Quién realmente quiere formar parte del negocio?
¿Qué espera el fundador de sus hijos?
¿Qué significa "compromiso" para cada generación?
¿Qué ocurre si alguno de los hijos no desea continuar?
¿Cuándo comienza la delegación real de responsabilidades?
Los fundadores, muchas veces, evitan estas conversaciones por temor a influir demasiado o a generar presión.
Los jóvenes, por su parte, suelen callar por miedo a decepcionar o a parecer desagradecidos. Así, el silencio se transforma en una forma de protección aparente que, con el tiempo, termina generando distancia.
Las conversaciones profundas no surgen espontáneamente en medio de la rutina operativa o en una reunión familiar informal. Requieren método, escucha y preparación.
Las empresas familiares que logran sostenerse en el tiempo no son las que no tienen conflictos, sino aquellas que desarrollan la capacidad de anticiparlos a través del diálogo consciente. Abrir espacios de conversación estructurados permite: Clarificar expectativas. Evitar decisiones impulsivas. Reducir tensiones acumuladas. Construir acuerdos sostenibles.
Las diferencias generacionales son inevitables. El silencio no es inevitable.
En la empresa familiar, hablar a tiempo es una decisión estratégica. Porque cuando las conversaciones se postergan, el conflicto crece en la sombra. Pero cuando se habilitan con método y preparación, se transforman en una oportunidad de crecimiento.
Preparar el diálogo hoy puede ser la diferencia entre una transición conflictiva y una continuidad sostenible.
En generaciones anteriores, la continuidad era parte del contrato implícito de pertenencia. La identidad familiar y la identidad profesional estaban profundamente entrelazadas. El negocio no era solo una actividad económica; era el proyecto colectivo que daba sentido al esfuerzo familiar. Hoy, las nuevas generaciones no rechazan necesariamente ese legado. Pero sí necesitan comprenderlo, resignificarlo y decidir cómo relacionarse con él.