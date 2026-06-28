Despedir a una poeta tan querida y admirada no es tarea fácil. Norma Segades partió una tarde de otoño lluviosa y gris. Se apagó esa sonrisa amplia y generosa que abrazaba, su sello inconfundible. Mucho se ha dicho de su obra literaria que es enorme, multipremiada y de reconocimiento no solo a nivel nacional, sino internacional.
Partió una tarde de otoño lluviosa y gris
La obra de Norma Segades, autora multipremiada y reconocida internacionalmente, inspira a escritoras de todo el mundo. Su partida deja un vacío en el ámbito literario.
Ese es su legado. Yo despido a la mujer aguerrida, a la gladiadora de la palabra, a la defensora de las causas injustas, a la mujer pródiga en afectos y generosa. A una amiga entrañable que deja un gran vacío.
Nos conocimos hace más de veinte años leyéndonos en "Parnassus Patria de Artistas" página literaria de la red. Ella vio en mí a una paloma y me invitó a su nido. Lo hizo con tanto respeto y generosidad que me develó a una mujer humilde. Me brindó su amistad y su confianza.
En el 2015 delegó en mí la Dirección del Movimiento Internacional de Escritoras Los Puños de la Paloma. Lo que conlleva una responsabilidad enorme. Pero era mi guía y lo primero que me dijo fue "Belkys, no sólo deben escribir bonito, deben militar la palabra y tener compromiso social".
Eras tan importante en mi vida querida amiga, me diste contención y pertenencia. Su manifiesto de creación de Los Puños de la Paloma es una proclama que levantamos en un puño todas las palomas que lo integramos, desde Santa Fe y toda Argentina, desde Latinoamérica hasta Europa y Canadá.
Hoy estamos desoladas y ese puño nos cierra el pecho, pero nuestras alas levantaran vuelo nuevamente y seguiremos avivando el fuego eterno de la poesía. "Ella hizo valiosa la vida", dijo el poeta colombiano Guilermo Tovar Torres y lo suscribo. "Deja un enorme vacío", rubricó a su vez Lety Ricardez, escritora de Oaxaca, México.
"Me duele mucho su partida, su fuerza y potencia literaria ha sido un puntal de la poesía de los pueblos latinoamericanos y del canto de la mujer empoderada de nuestro Sur. Agradecemos tu huella poética", manifestó Ximena Gravier Greve, chilena radicada en París. "Una poeta comprometida y de gran vuelo", destacó Julia del Prado, de Perú.
Desde Paraguay, la escritora y periodista Amanda Pedrozo Cibils, cofundadora del Movimiento Los Puños de la Paloma, hermana y amiga, expresó sentidamente:
"De Norma puedo decir que sabía reírse con ganas. Abatía sus propias tormentas y las ajenas. Nadie como ella. La conocí en Itusaingo donde concebimos la idea de fundar el Movimiento y desde entonces nunca más nos soltamos. El tiempo, la distancia, jamás pudieron contra eso. Tenía un modo de acompañar, de aliviar, calmar, con un cariño que entregaba a raudales".
Belkys Sorbellini es la actual directora del Movimiento Internacional de Escritoras Los Puños de la Paloma.