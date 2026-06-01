"El palacio de los sueños" (1981), de Ismail Kadaré, ocupa un lugar singular dentro de la literatura europea de la Guerra Fría y de la propia obra del autor.
Burocracia y percepción
Mark-Alem, el protagonista de la novela "El palacio de los sueños", transita por un laberinto burocrático que refleja la erosión de la identidad individual en sistemas totalitarios como el de Enver Hoxha en Albania.
Escrita todavía bajo el régimen estalinista de Enver Hoxha, la novela apareció primero parcialmente y luego en versión completa antes de ser cuestionada por las autoridades albanesas, que identificaron en ella una alegoría demasiado visible sobre los mecanismos del totalitarismo.
La premisa posee una ambición formal poco frecuente incluso dentro de la tradición distópica europea: el Tabir Sarrail, organismo central del relato, es una gigantesca institución estatal encargada de recolectar, clasificar e interpretar los sueños de todos los habitantes del imperio otomano con el fin de detectar el llamado "Sueño Maestro", una visión capaz de anticipar amenazas políticas o transformaciones históricas.
A partir de allí, Kadaré construye una novela donde el poder ya no controla solamente cuerpos o discursos, sino también la dimensión inconsciente de la vida colectiva.
El protagonista, Mark-Alem, miembro de la poderosa familia albanesa de los Qyprili, ingresa gradualmente en esa maquinaria burocrática cuya lógica nunca termina de revelarse por completo. Lo decisivo aquí no es la intriga narrativa en sentido clásico, sino la transformación de la burocracia en una estructura metafísica.
La novela dialoga inevitablemente con Franz Kafka y George Orwell, especialmente con "El proceso", "El castillo" y "1984", aunque Kadaré evita tanto la distopía tecnológica como el didactismo político directo. El imperio otomano funciona menos como reconstrucción histórica que como espacio abstracto del poder, desplazando la alegoría hacia una dimensión más ambigua y espectral.
En relación con la literatura de Europa del Este, "El palacio de los sueños" comparte ciertas preocupaciones características de la región durante la Guerra Fría: la erosión de la identidad individual frente a sistemas impersonales, la persistencia de estructuras imperiales y la sensación de que la historia opera como maquinaria autónoma.
También pueden percibirse afinidades parciales con Danilo Kis o Mikhail Bulgakov; incluso ciertas zonas paranoicas y totalizantes de la monumental novela argentina "Los Sorias" (Alberto Laiseca, 1998), parecen dialogar lateralmente con esta maquinaria onírica del poder.
Formalmente, "El palacio de los sueños" se aleja tanto del realismo socialista como de la novela política occidental convencional: su estructura fragmentaria y repetitiva privilegia la acumulación de atmósferas burocráticas, corredores interminables y funcionarios que interpretan signos ambiguos sin alcanzar nunca una certeza definitiva.
No resulta difícil imaginar una adaptación cinematográfica realizada por Miklós Jancsó, cuyo cine (especialmente The Round-Up) trabajó precisamente sobre cuerpos subordinados a sistemas abstractos de poder dentro de espacios monumentales y ritualizados.
Más que una novela de denuncia inmediata, el libro de Kadaré termina funcionando como una reflexión sobre la interpretación ilimitada y sobre el momento en que el lenguaje del poder comienza a independizarse de la realidad que pretende explicar. La traducción es de Ramón Sánchez Lizarralde.
+ INFO
"El palacio de los sueños", obra de Ismail Kadaré, publicada por Alianza Editorial. España, 2007 (227 páginas).