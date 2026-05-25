La novela "Piranesi", publicada originalmente en 2020, parte de un procedimiento narrativo relativamente simple: el descubrimiento gradual de una conciencia aislada dentro de un espacio imposible. Ese espacio -la "Casa", un sistema interminable de salas, estatuas, mareas y niveles arquitectónicos- funciona menos como escenario que como mecanismo perceptivo.
Arquitectura del aislamiento
Susanna Clarke reinventa lo fantástico con "Piranesi", donde explora una conciencia aislada en un espacio infinito que desafía la percepción y la identidad.
Susanna Clarke construye la novela a partir de diarios fechados, y restringe toda la información a aquello que el narrador puede registrar o comprender. La estructura depende así de una tensión entre repetición y revelación. Durante gran parte del libro casi no existe progresión argumental visible; lo que avanza es la interpretación de los signos.
La afinidad con ciertos procedimientos de Jorge Luis Borges resulta evidente, particularmente en la relación entre arquitectura, infinito y percepción. Clarke leyó a Borges desde joven y distintos críticos han señalado esa cercanía formal.
La Casa recuerda menos a un mundo fantástico tradicional que a una construcción mental semejante a "La biblioteca de Babel" o "El inmortal": un espacio cuya geometría altera la memoria y reorganiza la identidad.
Sin embargo, Clarke desplaza ese problema hacia una zona menos abstracta que Borges. Mientras Borges utilizaba el infinito como problema intelectual, "Piranesi" estudia las consecuencias emocionales y cognitivas de habitarlo.
La novela evita deliberadamente casi todos los mecanismos contemporáneos de la fantasy anglosajona: no hay sistemas de magia, genealogías épicas ni construcción expansiva de mundo. Su densidad fantástica proviene de otra tradición, más cercana a las ficciones metafísicas del siglo XX.
En ese sentido puede compararse con "La invención de Morel", de Adolfo Bioy Casares: ambas novelas utilizan un narrador aislado que intenta descifrar un orden artificial cuya lógica desconoce; ambas dependen de diarios fragmentarios y de una progresión basada en la interpretación antes que en la acción.
La diferencia es que Bioy organiza finalmente una explicación racional del misterio, mientras Clarke preserva una zona de opacidad que nunca termina de resolverse por completo.
Uno de los aspectos más singulares de "Piranesi" es precisamente esa negativa a transformarse en alegoría cerrada. La novela admite lecturas psicológicas, metafísicas o incluso satíricas, especialmente en la figura del "Otro", cuyo racionalismo instrumental contrasta con la percepción casi ritual del protagonista. Pero Clarke evita estabilizar un significado definitivo.
El libro trabaja sobre una idea antigua de lo fantástico: no la irrupción de lo imposible dentro de lo cotidiano, sino la lenta adaptación de una conciencia a un mundo cuya lógica permanece parcialmente inaccesible. Allí reside gran parte de su singularidad. No en la complejidad de la trama, sino en la manera en que convierte la percepción en argumento y el espacio en forma narrativa.
+ INFO
"Piranesi", obra de Susanna Clarke, publicada por Ediciones Salamandra, España (272 páginas).