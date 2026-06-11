En la última entrega desarrollamos someramente las características del escritor brújula y del escritor mapa. En esta oportunidad, y atendiendo a la estructura del relato, desarrollaremos las cuatro partes que debe contener una escritura "mapeada". Esas partes son:
Escritura creativa V
Crear personajes complejos, héroes y villanos, es crucial para desarrollar conflictos narrativos que mantengan el interés y la tensión en el relato.
1) Introducción: podrá vislumbrarse la intención del narrador, es decir la promesa que le dé al lector; 2) Nudo: aparece el conflicto por lo que habrá que desenvolver la trama; 3) Clímax: es el momento de mayor tensión, donde el lector estará ansioso por develar el final; 4) Resolución: puede tomar varios caminos. Trágico, feliz o agridulce. Debe ser breve, sorpresivo y contundente, para no desilusionar al lector.
Como sabemos, todo dependerá del género, realista o fantástico o ambos en el mismo texto. Será necesario crear los personajes, héroes y villanos, los que entran en conflicto. Los personajes en acción irán avanzando para superar los obstáculos, priorizando el ritmo narrativo con imágenes potentes y vayan creando intriga, sólo pequeñas pistas que crearán la convergencia en el final.
Será necesario documentarse fehacientemente para lograr verosimilitud con la magia de las palabras. Habrá entonces, contraposición entre una magia blanda, sin explicación previa y una magia dura, con base científica, que puede predecir los hechos. Al entrelazar las tramas de los personajes, la gestión emocional y sus momentos íntimos, propiciarán una alteración dinámica.
Es fundamental la revisión de esos giros. Si hay datos irrelevantes, es preferible quitarlos, para no confundir. Y si es preciso disminuir los momentos de tensión, podremos echar mano del humor. Este podrá crear un equilibrio entre el efecto cómico de un personaje y la chispa entre los dos personajes. Uno, frío y calculador, y el otro, auténtico y sin mañas.
El humor textual se visualizará en el juego de palabras, los comentarios agudos y los diálogos irónicos, a veces con sorna. A continuación, extractos de algunas de mis obras.
De "Una hydra de varias cabezas"
"Un turbión engulle todo lo que se encuentra a su paso. Un zapato olvidado, mi prima Euge, la dentadura de la abuela, el gato de mi vecina. Me aferro al tronco de un árbol centenario, pero se desarraiga y caigo yo también".
"Transpiro, me sofoco y abro los ojos con desmesura. Veo todo negro, me acomodo los pelos enredados y descubro que todo fue una pesadilla".
"Lo que vendrá es pura realidad".
De "Mucha merde"
"Todo vale"
- ¡Fantástico! Esto es un arma formidable para conseguir que el gremio de prensa siga aportando a ARTESUR. Sos un genio, pibe. Ya me encamino a la sede del sindicato. Espero que el gordo me reciba…
- ¿Qué me dice de esto? (muestra las fotos de la noche pasada).
- Podría salir por la prensa amarillista y de chusmerío del espectáculo, acompañadas de los comentarios grabados que están en nuestro poder.
- La cara se le transfiguró sin poder disimular, sabiendo que todavía estaban presentes los amigos de la francachela.
- ¿A mí con agachaditas?
De "Prosas ciclotímicas"
"Por la barranca"
"(…) alcanzó a escuchar. Esta chiquilla tiene que ser nuestra, compadre. Todavía retumba y la tortura esa voz aguardentosa, mientras asciende por la barranca en zig-zag… Un cuerpo inerte y las prendas ensangrentadas sirven como escenario".
"Abajo, ya comienza la faena del puerto fluvial".
De "Desde mi globo rojo"
"Hoy imagino un cyber-espacio entre planetas y ordenadores, por donde voy volando, sujeta a un globo rojo, ése que casi nunca se pincha ni explota… La ventaja de planear como los cóndores, consiste en llegar hasta donde el viento, las tempestades, o la brisa, me lleven (…)
(...) dando un envión, como si timoneara un velero, o doblando las rodillas, como si me hamacara en un gran columpio, puedo torcer el rumbo y dirigirlo hacia donde me plazca... Puedo imprimir, también, una estrategia de desinflado para poder llegar más cerca hacia donde pueda ver y escuchar, porque soy muy curiosa".
De "Delito de encubrimiento" (inédito)
"No hay crónicas de la época, ni fotos de ese día memorable, ni siquiera quedó la estatua de Teodoro Calvo, ridiculizado con su miembro en baja, escondido entre el pelaje de orangután. La placa rezaba: En homenaje a la primera pueblada contra la hipocresía. Obra donada por el único bohemio del pueblo, Don Cáceres Alcatraz.
(...) Dicen las malas lenguas que años después, mientras la ciudad crecía, cuando trabajaban en la cloaca mayor, las máquinas cavaron el arroyo sin nombre, subterráneo, y la estatua cayó para nunca más ser vista".
De "Una hydra de varias cabezas"
"Son sucesivas viñetas que representan a Nahuelito oteando el horizonte sobre el lago. De espaldas, un muchacho con un origami azul en la cabeza, a modo de sombrero. Tiene los pies hundidos entre las piedras d. Es e la playa. En otra viñeta se ve a Nahuelito llevando en su lomo a un gran pez.
(...) Resulta que el joven ha mutado en un gran monstruo vengador. Es anfibio. Finalmente, los dos portentos se sumergen en las profundidades del lago, donde habita la hydra de varias cabezas. Comienza una denodada lucha".