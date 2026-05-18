Los olores de otro 1° de Mayo francés

Carlos IX de Francia, retratado por Francois Clouet (óleo sobre tabla). El 1 de mayo de 1561, durante una visita a la región de Drome, el monarca recibió un ramillete de muguet como símbolo de buena fortuna para la primavera. Tanto le gustó el regalo y el gesto que de ahí en adelante decidió obsequiar para esa fecha una ofrenda similar a las damas de la corte.