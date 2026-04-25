Bienvenidos al lugar donde reina la fantasía. Es el país de los seres diminutos. ¡Debe ser el reino de los "elementales"! (1). Un mundo en el que la magia brota del arte de los carteles de madera hechos a mano y en las pequeñas figuras que están en todos lados, es el predio del pueblo pequeño: hay bellos y coloridos enanitos, elfos flaquitos, orejudos y cómicos gnomos.
Villa General Belgrano... mucho más que cerveza
Descubra un mundo mágico donde los duendes y gnomos acompañan al viajero, entre carteles de madera y figuras encantadoras, en un entorno seguro y pintoresco.
En las aceras, dentro o detrás de los árboles, estos queribles duendes se asoman y acompañan al viajero. Es un lugar en el que, ¡hasta ahora!, los visitantes no necesitamos andar con todas las pertenencias bien pegadas al cuerpo pues es casi, casi muy seguro.
Eso sí ¡cuidado que no aparezca un "trasgo"! pues este duendecillo a veces ayuda en las tareas del hogar, pero prefiere divertirse escondiendo las cosas, sacando de su lugar habitual las llaves, mientras escondido, él se ríe viendo al propietario revolviendo todo para encontrar lo perdido. Y por supuesto, donde hay enanitos, hay hongos.
¿Hadas? Se habían tomado vacaciones. Y una sola bruja estaba muy ceñuda. Tal vez era Befana, tratando de emular a los Reyes Magos (2). ¿Cómo se llama ese lugar? ¡Ah, sí! ¡No lo había dicho!, y no está tan lejos. Es Villa General Belgrano y está en Córdoba.
Famosa por su Oktoberfest, que es la Fiesta Nacional de la Cerveza más grande de la Argentina. Se celebra todos los años desde 1963, con fuerte influencia austro-bávara. Y por eso también lo tirolés está presente en todos lados.
Recostada entre las Sierras Chicas y las Sierras Grandes debe a su paisaje que dos pioneros, recordando las patrias perdidas, la eligieran para quedarse. Paul Friedrich Heintze, luego de recorrer buena parte del mundo, llegó a la Argentina en 1908.
Hombre "capaz de leer a Goethe, Schiller y Thomas Mann, que había escrito libros y reescribía su propia vida, (...) a partir de este momento sería 'bien gaucho y muy criollo el señorito' (...)" (3).
"Simultáneamente, otro hombre de origen alemán, Jorge Kappuhn, buscaba también su lugar en el mundo. Había llegado a la Argentina con sólo 19 años (...)"(4). Cuando se conocieron, se produjo la fórmula perfecta, el capital y el hombre de negocios con el tesón, el conocimiento y el arraigo a la tierra.
"Nadie puede desconocer la vida sacrificada (...) de aquellos primeros hombres" (5). Muy cerca tenemos los santafesinos el relato de Felipe Cervera, "El gringo puede".
Lograron atraer más inmigrantes con "la publicidad corriente, escrita u oral (...). Todo era posible en esta tierra de promisión donde ni aún las barreras del idioma podían resultar un inconveniente pues (...). Si no sabe castellano, no importa, para vivir aquí sólo es necesario hablar alemán" (6).
Y fue así que se conformó un núcleo laborioso, con un éxito bien ganado, pero que también en muchos creció la xenofobia, en este caso ¡a la inversa! Se consideró foráneos a los criollos. El idioma alemán creció hasta el punto que era casi el idioma oficial en las escuelas.
Y ocurrió lo imprevisible: en 1941, se quemó una bandera argentina, por lo cual, la provincia cortó por lo sano. Como reparación a la ofensa, la Legislatura Provincial decidió cambiar el antiguo nombre por el de Villa General Belgrano, en honor al creador de nuestra bandera.
Pero el amor que todo lo puede, especialista en derribar barreras, llegó en forma del primer casamiento de una criolla con un alemán, "y que sus hijos serían los primeros de padre extranjero en la Colonia" (7). Y lo que transformó en tan bella y hospitalaria a la villa es justamente la mezcla armoniosa de su multiplicidad cultural. Su arquitectura... ¡bellísima!
Todo cuidado,... ¡florecido! Con un municipio que en el centro pone músicos (violines, bajos), intervenciones musicales al aire libre bajo la temática de "Otoño Vienés".
Otro fuerte atractivo de la Villa es su gastronomía. A los que desean probar algo que no comen a diario en su casa, está el omnipresente sauerkraut, el repollo ácido/agrio, primer paso para el chucrut, servido con las mil variantes de salchichas y ensalada de papas, pero la que conocemos en Santa Fe como "alemana", también el delicioso goulash con spaetzle y mucho más.
Para no caer en el lugar clásico de comidas alemanas, ese que ponderó la conductora del programa de TV "El retiro perfecto", mejor pregunte a los lugareños y sabrán aconsejarlos. Porque a nuestra mesa de cuatro, un solo plato llegó caliente, servilletas de papel y precios exorbitantes.
Ese viejo comedor se durmió sobre los laureles. Y quien se sienta sobre los laureles es que los usa donde no corresponde. Pero hay mucho más que cervezas artesanales y pretzel. Para todas las edades, todos los gustos y todos los ánimos ¡y resistencias! Por ejemplo, algo que toma de sorpresa admirativa a los que llegan a conocer el vivero de plantas acuáticas y palustres. ¡El más grande de Sudamérica!
Están todos los nenúfares, lotos de hasta dos metros de alto, lirios de agua, camalotes, repollito de agua, sagitarias, peces en todos los estanques y colibríes en todos los bebederos. Por razones de temperaturas -no sobrevive a las heladas intensas- solo falta el irupé. Y hasta un puentecito tipo Jardín Japonés de Buenos Aires.
La visita guiada enseña, seduce y asombra. A toda esta historia le falta retroceder muchos años y conocer a los aborígenes que le dan nombre a la cadena de sierras que van de Córdoba a San Luis:
"(...) los comechingones, de los que no se sabe mucho, pero asombran algunos datos interesantes. La estatura común entre estos aborígenes era de unos 1,70 m. Eran esbeltos y usaban barba, (se los define como barbudos) mientras que en general los aborígenes de nuestro país eran lampiños. Es motivo de asombro que muchos de ellos tuviesen ojos grises o azules, (¿acaso los vikingos estuvieron haciendo travesuras por aquí?)" (8).
En la historia de la Villa, tampoco faltan coletazos de la guerra. El Graf Spee, acorazado alemán que libró una memorable batalla en el Río de la Plata, dejó imborrable memoria en varios lugares del país. Entre ellos nuestra ciudad pero también en la zona de Calamuchita y La Falda.
En Los Reartes, a un paso de la Villa y también en Villa General Belgrano. Enrique Rodolfo Dick publicó un libro titulado "Tras la estela del Graf Spee".
¿Nos hemos preguntado por qué la Villa se engalana, adorna, tienta, con tantas figuras de gnomos, duendes, elfos, leprechauns, sprites, etc.? Pues los trajeron a la vida escrita los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, los inolvidables narradores y filólogos alemanes, nacidos en la década de 1780. Hicieron un inmenso aporte a la lengua alemana.
Ellos dieron a conocer una versión de "Blancanieves", uno de los cuentos más populares de la literatura universal que engrosó su famosa recopilación en dos volúmenes de "Cuentos de la infancia y del hogar". Esta obra fundamental de la tradición oral germánica reúne relatos clásicos como "Hansel y Gretel", "Blancanieves", "Caperucita Roja" y tantos otros que deleitaron a Walt Disney.
Los siete enanitos que cobijaron a Blancanieves, es una versión endulzada de la triste realidad. Eran sí, mineros, trabajaban en hundidas oquedades, pero ¡eran niños! que extraían cobre. Resultaba más económico mandar a esas desdichadas criaturas, que hacer túneles más altos y anchos.
Es cierto que usaban gorros (los que podían) para cubrirse de las rocas que caían y que sus prendas eran coloridas, también. Era así, pues se vestían con lo que les daban. ¿Por qué se eligió el número siete? Tal vez por "El poder oculto del número 7" (9).
Y como buena tradición alemana, los personajes de los hermanos Grimm siguen haciéndose presentes en la vidrieras, en la calle, en las cajas de regalo.
Y en el día a día de la Villa, los enanitos sonríen felices, los gnomos dan formas a los exquisitos chocolates, compra obligada para llevar a casa, el olorcito dulce y cálido de la fiesta de las masas vienesas perfuma el aire para los golosos y en el jardín acuático, seguirán floreciendo los nenúfares.
Aclaraciones
(1) Según algunas creencias (y que no faltan en los cuentos para niños) los elementales son seres espirituales o mitológicos asociados a los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. Actúan como guardianes y protectores del equilibrio natural, viviendo en un plano sutil distinto al material.
(2) Befana, "La brujita mala que se volvió buena". Artículo de Graciela Pacheco de Balbastro publicado en El Litoral bajo el nombre "¡No me mientan! ¿Quién trae los regalos?", del 5 de enero de 2025. https://www.ellitoral.com/opinion/mientan-trae-regalos-justo-ahora-vienen-reyes-magos_0_urbdpZcZGH.html
(3) "¡Aquí me quedo!" Historia de Villa General Belgrano de Marta Freytes de Vilanova. Edición de autor. Tercera reimpresión 2013. Página 16.
(4) Ibidem. Página 17.
(5) Ibidem. Página 21.
(6) Ibidem. Página 20.
(7) Ibidem. Página 19.
(8) "Por el terruño de los Agüero", Graciela Pacheco de Balbastro, El Litoral, 8 de julio de 2024. https://www.ellitoral.com/ opinion/villa-merlo-antonio-esteban-aguero-microclima-poemas-
(9) "El poder oculto del número 7", Graciela Pacheco de Balbastro, El Litoral, 14 de febrero de 2026. https://www. ellitoral.com/opinion/numerologia-religiones-creencias-leyendas-mitos-
Agradecimiento
Reunir algunos de los datos sobre esta localidad, fue casi un trabajo de campo y debo agradecer la valiosa ayuda que me prestó Marga Lutzeler, del Museo Villa General Belgrano.