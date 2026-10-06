Miradas

La espada de Damocles

Una reflexión sobre las responsabilidades invisibles de emprender, la incertidumbre constante y el valor de asumir riesgos a partir del mito de Damocles. Aprender a convivir con la incertidumbre y asumir compromisos profesionales define el verdadero sentido de liderar proyectos sin ceder ante ningún temor.