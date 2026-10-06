Hay recuerdos que permanecen dormidos durante décadas sin que uno sospeche siquiera que siguen allí. No ocupan un lugar visible en la memoria ni aparecen en las conversaciones cotidianas. Permanecen agazapados, como esos libros que sobreviven al paso de los años en el estante más alto de una biblioteca, cubiertos por una fina capa de polvo, esperando el momento exacto para volver a nuestras manos.
La espada de Damocles
Una reflexión sobre las responsabilidades invisibles de emprender, la incertidumbre constante y el valor de asumir riesgos a partir del mito de Damocles. Aprender a convivir con la incertidumbre y asumir compromisos profesionales define el verdadero sentido de liderar proyectos sin ceder ante ningún temor.
Y, curiosamente, ese momento nunca llega cuando uno lo busca. Llega cuando la vida encuentra una situación capaz de despertarlos. Hace algunos días, durante una entrevista, alguien me preguntó cómo describiría la vida de un arquitecto que además ha decidido recorrer el incierto camino del empresariado.
La pregunta parecía sencilla. Podría haber respondido hablando de planificación, de obras, de clientes, de balances o de proyectos. Sin embargo, casi sin detenerme a pensar, apareció una imagen que llevaba muchos años escondida en algún rincón de mi memoria.
- Es como vivir bajo la espada de Damocles.
Mi interlocutor levantó la vista y sonrió con esa complicidad que solo se produce cuando dos personas comprenden una misma metáfora. Me dijo que aquella imagen describía con una precisión extraordinaria la realidad de quienes emprenden.
Continuamos conversando algunos minutos más, pero, mientras hablábamos, mi cabeza ya estaba en otro lugar. Intentaba recordar dónde había escuchado aquella historia por primera vez. Y entonces apareció el recuerdo. No fue un libro. No fue una conferencia.
Fue un profesor. Uno de esos mentores que, sin proponérselo, terminan dejando una marca mucho más profunda en los estudiantes por una conversación de cinco minutos que por un semestre completo de clases. Yo todavía era joven. Tenía esa mezcla de entusiasmo e ingenuidad con la que solemos mirar el futuro cuando todavía no conocemos el peso de las decisiones importantes.
Hablábamos del ejercicio independiente de la profesión, de la posibilidad de abrir un estudio propio, de construir una empresa, de asumir riesgos. Recuerdo que yo hablaba de libertad. Él me escuchó en silencio y, antes de despedirse, pronunció una frase que en aquel momento apenas comprendí.
- Si algún día decidís emprender, vas a entender la historia de Damocles.
Nunca me explicó cuál era esa historia. Tal vez porque sabía que ciertas enseñanzas solo pueden comprenderse cuando la vida decide convertirlas en experiencia. Durante muchos años esa frase permaneció archivada en algún rincón de mi memoria.
Recién ahora, después de tantas obras, tantos proyectos, tantas alegrías, tantos errores, tantas noches haciendo cuentas y tantos momentos en los que la incertidumbre parecía instalarse como una compañera, comprendí lo que realmente quiso decirme.
La historia de Damocles suele resumirse en una imagen: una espada suspendida por un cabello de caballo. Sin embargo, detrás de esa imagen existe un relato mucho más profundo. Cuenta la tradición que Damocles era un cortesano de la antigua Siracusa. Admiraba profundamente a Dionisio, el gobernante de la ciudad.
Desde afuera veía una vida llena de privilegios. Imaginaba banquetes interminables, riquezas, reconocimiento, poder y una existencia libre de preocupaciones. Como ocurre tantas veces, confundía lo visible con la totalidad de la realidad. Pensaba que el lugar más alto era también el más feliz. Dionisio decidió no discutir con él.
Simplemente lo invitó a ocupar su lugar durante un banquete. Todo estaba dispuesto para impresionar. Las mesas rebosaban de alimentos, los sirvientes atendían cada detalle, las copas nunca permanecían vacías y la música envolvía el salón. Durante algunos instantes Damocles creyó haber confirmado todo aquello que imaginaba.
Hasta que levantó la cabeza. Allí estaba. Una enorme espada colgaba directamente sobre él. No estaba sostenida por una gruesa cadena de hierro ni por una sólida viga de madera. Apenas un cabello de la cola de un caballo separaba el acero de su cuerpo. En ese instante el banquete dejó de existir. La comida perdió el sabor. La música dejó de escucharse. Las riquezas dejaron de importar.
No porque hubieran desaparecido, sino porque una sola certeza había desplazado a todas las demás: comprendió que quien ocupa determinados lugares convive inevitablemente con responsabilidades que los demás no alcanzan a ver. Tal vez por eso la historia ha sobrevivido más de dos mil años.
No porque hable de un rey griego, sino porque habla de nosotros. Vivimos en una época fascinada por los resultados. Admiramos empresas consolidadas, edificios terminados, oficinas luminosas, publicaciones exitosas o trayectorias profesionales destacadas.
Pero rara vez nos detenemos a pensar en aquello que no aparece en las fotografías. Nadie suele fotografiar las dudas. Tampoco las madrugadas en las que un empresario revisa una y otra vez un flujo de fondos para asegurarse de que los sueldos puedan pagarse a tiempo.
Nadie publica la preocupación de un arquitecto cuando una decisión técnica puede comprometer la seguridad de una obra o cuando un cliente deposita en un proyecto los ahorros de toda una vida. Esas imágenes permanecen fuera del encuadre. Y, sin embargo, son las que sostienen todo lo demás.
Con frecuencia escucho decir que ser empresario significa ser el propio jefe. Nunca terminé de creer en esa definición. Después de tantos años tengo la impresión exactamente contraria.
Quien emprende deja de tener un solo jefe para comenzar a responder, al mismo tiempo, frente a clientes, proveedores, empleados, organismos públicos, bancos, contratos y, sobre todo, frente a su propia conciencia. La libertad, entendida de esa manera, deja de parecer un descanso para convertirse en una forma mucho más exigente de responsabilidad.
Quizás por eso aquella vieja historia nunca me resultó pesimista. Muchos la interpretan como una advertencia sobre los peligros del poder. Yo prefiero leerla de otra manera. Creo que la espada no representa únicamente el riesgo. Representa la conciencia permanente de que existen personas que dependen, de una u otra forma, de nuestras decisiones.
Y esa conciencia modifica inevitablemente la manera de vivir. Con los años descubrí que la incertidumbre no desaparece. Cambia de nombre. Cuando uno es estudiante teme desaprobar un examen. Cuando comienza la profesión teme no conseguir trabajo. Más adelante aparecen otros temores: sostener una empresa, cuidar a una familia, cumplir la palabra dada, responder por quienes confían en uno.
La espada sigue siendo la misma. Solo cambian las razones por las cuales aceptamos convivir con ella. Pienso muchas veces que la arquitectura tiene algo profundamente parecido a esa imagen. Un edificio terminado transmite una sensación de firmeza, de estabilidad, de permanencia. Pero detrás de cada muro existe una enorme cantidad de decisiones invisibles.
Cada línea dibujada sobre un plano supone una responsabilidad. Cada cálculo, cada especificación técnica, cada firma colocada al pie de un documento implica aceptar que nuestras decisiones tendrán consecuencias concretas sobre la vida de otras personas.
Tal vez por eso nunca pude entender la arquitectura únicamente como un ejercicio estético. Antes que una disciplina del diseño, siempre me pareció una disciplina de la responsabilidad. Lo mismo ocurre con la docencia. Hace muchos años que doy clases y todavía me sorprende pensar que una frase dicha en el momento justo puede acompañar a un estudiante durante toda su vida.
Exactamente como ocurrió conmigo y aquel gran profesor. Él probablemente jamás imaginó que, décadas después, una conversación durante una entrevista haría regresar sus palabras con tanta claridad. Quizás enseñar consista precisamente en eso: sembrar ideas cuyo fruto nunca llegaremos a ver. Y entonces comprendí algo que hasta ese momento había pasado inadvertido.
Nadie obliga a Damocles a permanecer debajo de la espada. Podía levantarse. Podía abandonar el banquete. Podía regresar a la tranquilidad de su antigua vida. Sin embargo, quienes elegimos determinados caminos hacemos exactamente lo contrario. Permanecemos allí. No porque ignoremos el riesgo, sino porque existe algo más importante que el miedo.
Existe un propósito. Tal vez esa sea la diferencia entre soportar una carga y asumir una responsabilidad. Las cargas se imponen. Las responsabilidades, en cambio, suelen elegirse. Nadie nos obliga a formar una familia. Nadie nos obliga a fundar una empresa. Nadie nos obliga a proyectar edificios ni a dedicar la vida a enseñar.
Elegimos hacerlo porque intuimos que ciertas obras, aunque exijan sacrificios, terminan otorgándole sentido a la existencia. A veces pienso que vivimos intentando construir una vida sin espadas. Buscamos certezas absolutas, seguridades permanentes, caminos completamente libres de incertidumbre.
Sin advertir que, si alguna vez llegáramos a encontrarlos, probablemente también habríamos renunciado a casi todo aquello que hace valiosa una vida. Porque amar implica exponerse a perder. Educar implica aceptar que uno puede equivocarse. Emprender significa convivir con variables que jamás podremos controlar por completo.
Liderar supone responder incluso por aquello que no depende enteramente de nosotros. Quizás la serenidad no consista en eliminar las espadas, sino en aprender a caminar con ellas sobre nuestras cabezas sin dejar que el miedo decida por nosotros. Aquella entrevista terminó hace rato. La conversación siguió su curso y probablemente quien me preguntó ya no recuerde aquella respuesta.
Yo, en cambio, regresé a casa acompañado por un profesor al que hacía muchos años que no evocaba. Comprendí que algunas enseñanzas necesitan media vida para ser entendidas. Y también comprendí que, si hoy pudiera volver a encontrarlo, ya no le pediría que me explicara la historia de Damocles. Simplemente le diría que tenía razón.
Porque algunas responsabilidades pesan tanto que sólo pueden sostenerse cuando uno descubre que el verdadero privilegio nunca estuvo en sentarse a la mesa, sino en haber encontrado una causa que justificara permanecer allí, aun sabiendo que, sobre nuestras cabezas, siempre habrá algo infinitamente más frágil que el acero: el hilo invisible que sostiene todo aquello por lo que vale la pena vivir.
La historia
El origen de la anécdota referida tradicionalmente como "espada de Damocles" se localiza en la obra "Historia de Sicilia", de Timeo de Tauromenio (c. 356-260 a. C.). Cicerón, a su vez, hizo uso de ella en uno de los capítulos de sus "Disputaciones tusculanas", así como Macrobio también relata esta particular historia en algunos de sus escritos.
Si bien Cicerón atribuye la anécdota a Dionisio I de Siracusa, el relato original podría referirse a su hijo, Dionisio II (c. 397-343 a. C.), quien gobernó Siracusa durante el siglo IV a. C..
A diferencia de su padre, Dionisio II es descrito históricamente como un gobernante menos hábil como político y de vida disoluta, con un estilo de gobierno que provocó inestabilidad y derivó en el eventual derrocamiento por su tío Dion de Siracusa.