Bailo. O quizá apenas me muevo. Las teclas, gastadas, devuelven un quejido en lugar de una nota. No hay concierto. No hay público. No hay partitura. Solo este cuerpo que insiste, como si el movimiento pudiera arrancarle vida a lo que ya parece muerto. Cada tecla responde desde la herida. No es un sonido: es una grieta que habla.
El baile del piano roto
Una danza solitaria frente a un piano gastado propone un viaje íntimo hacia la belleza de lo imperfecto y el valor oculto en los detalles de la penumbra. El autor ofrece una reflexión poética sobre esos pequeños indicios de vida y movimiento.
Y, sin embargo, ahí está la música. Rota, temblorosa, frágil. Pero viva. No busco perfección. Nunca la busqué. Lo que quiero es el temblor, esa vibración mínima que se escapa aunque nadie la espere. Vibra. Vibra porque sí. Porque todavía se atreve a existir.
Intento volar. Lo confieso: en mí hay una urgencia de elevarme, de que la danza no quede atrapada en el suelo. Pero el cuerpo pesa. La gravedad recuerda quién manda. Entonces mis saltos no son saltos: son apenas flotaciones torpes, dibujos breves en el aire. No llego lejos. No importa. Allí, en ese segundo sostenido, el vuelo se insinúa.
La noche se vuelve escenario. Espesa. Casi líquida. Se pega a la piel. No hay luna. No hay estrellas. Solo oscuridad total. Y, sin embargo, respira. La ausencia de luz no es vacío: es otra plenitud. En la penumbra laten movimientos mínimos, latidos pequeños. El aire, cuando calla, revela lo que de día se esconde.
Yo lo observo porque lo veo. Porque me niego a dejar de mirar lo que vibra en lo ínfimo. Primero aparece el polvo. Flota en la penumbra como una constelación de despojos. No brillan por sí mismas esas motas, pero un resto de luz guardado en la memoria de la tarde las vuelve filamentos dorados. Se mueven con un ritmo que no controlo.
Corrientes invisibles, respiraciones ajenas que las arrastran. Y pienso: ¿no es también esto una danza? Bailan sin saberlo. Coreografías secretas de lo imperceptible. Mi cuerpo las imita. O quizá soy yo el que las copia. Da igual. En esa confusión de escalas todo se convierte en un mismo latido.
Después llegan los insectos. Pequeños, casi invisibles, rozan la piel con alas transparentes. No los espanto. Su zumbido acompaña la música rota del piano. Notas añadidas. Disonancias que ensanchan la melodía. Entonces comprendo: no bailo solo. Cada ser diminuto que se agita en la oscuridad es parte del concierto.
El mosquito que vuela, la hormiga que corre sin que nadie la vea, la polilla que golpea la sombra. Todo suma. Todo resuena. La vida se manifiesta donde nadie mira. Yo la celebro porque la veo. Y no solo lo orgánico palpita. También lo abstracto. Vibraciones que no sé nombrar. Luces que flotan sin origen. Pulsos que laten como si el aire tuviera corazón.
Fuerzas invisibles que atraviesan el espacio y, en el silencio, se vuelven evidentes. Como si la oscuridad permitiera escuchar lo inaudito. A veces creo que no vienen de afuera. Que son proyecciones de mi propio cuerpo. El límite entre dentro y fuera se deshace. ¿No será mi música interior la que se filtra en la penumbra? ¿No es mi pulso el que resuena en el polvo y en las alas de los insectos?
El piano roto se transforma en altar. No porque sea sagrado. Sino porque me obliga a detenerme. A reconocer en lo quebrado una forma de sentido. Las teclas gastadas, las cuerdas tensadas hasta lo imposible, la caja que ya no amplifica. Todo es herida. Y es en la herida donde aparece la verdad. No hay belleza sin fisura. No hay ascenso sin tropiezo.
Cada nota desafinada abre una ventana hacia lo invisible. El piano roto recuerda que la perfección es silencio muerto, mientras que la imperfección es vida que palpita. Detenerse frente a un altar roto es aceptar que lo dañado también sostiene. Que lo que se quiebra puede volverse centro de una celebración íntima. Allí donde la música no encaja, se abre un hueco para lo inesperado.
Allí donde la cuerda ya no vibra como debería, surge un sonido extraño que obliga a escuchar distinto. Tal vez eso sea un altar: un objeto que nos detiene, que interrumpe la costumbre para obligarnos a mirar de nuevo. Me descubro entonces honrando esa precariedad. Como si cada tecla fuera una reliquia, no por su brillo, sino por su desgaste.
Como si cada golpe de madera contra metal oxidado guardara un secreto. Lo roto enseña, no con lecciones nítidas, sino con el balbuceo de lo incompleto. Y en ese balbuceo encuentro verdad. Mis saltos ya no buscan altura. Buscan ritmo. No necesito cielo. Me basta flotar en el pulso de lo diminuto. Me vuelvo polvo. Me vuelvo zumbido. Me vuelvo vibración.
Y en ese volverse, desaparezco como individuo para reaparecer como coro. Lo invisible me recibe. Me acoge. Me desdibuja. Y en ese desdibujarme encuentro una libertad que ningún vuelo triunfal podría darme. La libertad de no ser centro. La libertad de ser apenas parte. De integrarme en lo que late sin nombre. Quizás ese sea el sentido último de la danza.
No mostrar. No exhibir. Desaparecer. El baile como camino hacia la disolución. El cuerpo se mueve hasta perder sus bordes. Hasta confundirse con el aire que lo sostiene. Y cuando la música lo acompaña, aunque esté rota, ocurre el milagro: el yo se esfuma y queda la vibración compartida. No importa si alguien lo ve. Basta con que exista. Porque existir ya es abrir una grieta hacia la eternidad.
Observar lo diminuto me enseña otra manera de mirar. Lo grande enceguece: monumentos, edificios, gestos ampulosos. Lo pequeño, en cambio, reclama atención, paciencia, ternura. Una mota de polvo bailando en la penumbra. Un insecto posado en la piel. Una vibración mínima que roza el oído. Todo exige una mirada lenta, amorosa. Y en esa mirada sucede el milagro.
Porque las veo. Porque al verlas las reconozco vivas. Y al reconocerlas les otorgo existencia. ¿No somos, acaso, responsables de lo que decidimos mirar? El mundo también se construye con los ojos. Y al mirar lo diminuto, el mundo se vuelve un tejido fino de presencias invisibles. Lo diminuto enseña humildad. Frente a lo pequeño uno no puede erguirse como dueño.
Solo se puede acompañar. Lo diminuto no permite posesión. Una mota de polvo no se guarda. Una vibración no se encierra. Un insecto escapa entre los dedos. Todo lo pequeño exige respeto porque se ofrece y se retira en el mismo gesto. Quien lo ve, agradece. Quien lo pierde, aprende. Así, el baile del piano roto se convierte en ensayo de percepción.
No es música ni danza solamente: es aprendizaje de la mirada. Aprendo a ver en la penumbra lo que de día pasaría inadvertido. Aprendo que la oscuridad no es ausencia, sino otra forma de manifestación. Aprendo que desaparecer no es morir, sino abrirse a lo innombrable. Y en ese aprendizaje aparece una verdad inesperada: la plenitud no está en el resplandor del día, sino en el temblor secreto de la noche.
Podría seguir danzando eternamente sobre esas teclas rotas. Podría seguir flotando en la penumbra sin cansarme. Porque cada salto torpe es un paso hacia lo invisible. Cada nota desafinada recuerda que la vida late incluso en lo arruinado. Cada partícula de polvo confirma que nada está muerto del todo. Todo vibra. Todo respira. Todo se eleva aunque nadie lo advierta.
Y entonces lo comprendo: el baile no es mío. No soy yo quien danza. Es la noche entera la que se mueve a través de mí. Soy apenas vehículo, instrumento, cuerda rota que resuena un instante. Después me disuelvo. Desaparezco. Me vuelvo sombra. Y esa desaparición no me entristece. Me libera. Porque al no ser, paso a ser todo. Porque al perder el nombre, gano la eternidad del anonimato.