"El otro no puede ser reducido a medio"
La arquitectura no se subasta
En la arquitectura, la confianza es esencial. Los proyectos no son solo planos, sino ideas y experiencias. Traicionar esa confianza afecta al oficio profundamente.
Emmanuel Lévinas
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Hay traiciones que no hacen ruido. No rompen puertas. No levantan la voz. No dejan rastros visibles sobre la materia. Ocurren en el más oscuro silencio, en el territorio intangible donde se intercambian ideas, tiempo, intuiciones y lecturas del mundo.
Son traiciones que no se inscriben en el cuerpo, sino en la confianza. Y sin embargo duelen. Duelen de un modo particular, porque no lesionan únicamente el presente: reescriben retrospectivamente cada gesto previo.
Uno vuelve hacia atrás y revisa conversaciones, reuniones, cafés compartidos, planos desplegados sobre una mesa. Todo adquiere otra textura. Lo que parecía entusiasmo era cálculo. Lo que parecía escucha era extracción. Lo que parecía sociedad era asimetría.
En arquitectura, esta herida tiene una densidad específica. Porque un proyecto no es un objeto. No es una lámina ni un render. Es tiempo sedimentado, experiencia acumulada. Una biografía profesional decantada en forma.
Cada línea trazada condensa años de aprendizaje, errores, lecturas, obras visitadas, ciudades caminadas. Mostrar un proyecto es, en cierto modo, mostrar el propio pensamiento desnudo. Por eso la confianza es condición de posibilidad del oficio.
Nadie podría trabajar si cada idea debiera protegerse como secreto industrial. La arquitectura -como toda práctica intelectual- necesita de una apertura inicial, de un gesto de entrega anticipada. Primero se piensa, luego se acuerda. Primero se imagina, luego se firma.
Pero ese orden presupone reconocimiento. Aquí resulta inevitable detenerse en Paul Ricoeur. ¿Por qué? Porque Ricoeur entiende el reconocimiento como una categoría fundante de la vida ética. Reconocer al otro no es simplemente saber quién es; es admitirlo como autor de sus actos, como origen legítimo de aquello que produce. El reconocimiento otorga dignidad simbólica a la acción humana.
Cuando un proyecto es utilizado sin consentimiento para ser ejecutado por un tercero -muchas veces a menor costo- lo que se produce no es solo una irregularidad contractual. Es una forma de des-reconocimiento. Se borra la autoría. Se disocia la obra de su fuente. El pensamiento se vuelve anónimo para que el negocio sea más eficiente.
El daño, entonces, no es únicamente económico. Es ontológico: se niega al autor como origen. Por eso mismo, desde otra profundidad filosófica, Emmanuel Lévinas radicaliza aún más la cuestión. Para este pensador, la ética nace en el encuentro con el rostro del otro. El otro no puede ser reducido a medio, a instrumento, a recurso disponible.
Existe una responsabilidad anterior a todo contrato. Instrumentalizar el trabajo intelectual ajeno -tomarlo, fragmentarlo, utilizarlo para negociar con terceros- es una forma de violencia sin estridencias. No hay agresión visible, pero sí reducción moral. El otro deja de ser sujeto para transformarse en herramienta.
Y esa reducción revela una mutación más amplia: la del mercado contemporáneo, que tiende a mercantilizar incluso aquello que pertenece al ámbito del pensamiento. La arquitectura, en ese proceso, corre el riesgo de degradarse. Deja de ser práctica cultural para convertirse en servicio comparativo. Se mide por precio. Se subasta por metro cuadrado. Se despoja de su espesor intelectual.
Y es aquí es donde la mirada de Pierre Bourdieu aporta una clave decisiva, porque -justamente- es él quien explica que todo campo profesional está atravesado por distintas formas de capital: económico, social, cultural y simbólico. Este último, el capital simbólico, está compuesto por prestigio, legitimidad, trayectoria, autoridad técnica.
Cuando un inversor utiliza el proyecto desarrollado por un profesional para negociar honorarios más bajos con otro, está apropiándose de ese capital simbólico. Lo convierte en ventaja económica propia sin haberlo producido. Es, en términos bourdianos, una conversión ilegítima de capital. No se roba solo un plano. Se captura valor acumulado.
El problema no es exclusivamente individual. Es sistémico: cuando estas prácticas se naturalizan, todo el campo profesional se precariza. Los honorarios bajan, la autoría se diluye, la confianza se erosiona. El oficio pierde densidad cultural y se vuelve prestación técnica intercambiable. Sin embargo, conviene distinguir responsabilidades.
Existe una primera responsabilidad evidente: la del comitente que instrumentaliza. Allí hay ruptura de confianza, apropiación de trabajo intelectual y uso indebido de información estratégica. Pero hay una segunda responsabilidad, más incómoda: la del profesional que acepta ejecutar sobre la base de ese material.
Puede haber desconocimiento. Puede haber necesidad económica. Pero también puede haber aceptación tácita de una lógica degradante para el conjunto del campo. Cuando la competencia se funda en apropiaciones previas, deja de ser competencia: se convierte en sustitución.
Frente a estas situaciones surgen inevitablemente varias preguntas, varios "por qué". ¿Por qué alguien a quien se le entregó confianza decide quebrarla? ¿Por qué alguien utiliza el trabajo ajeno para obtener ventaja económica? ¿Por qué elige el atajo en lugar de la construcción conjunta?
Las preguntas son comprensibles, pero suelen ser estériles. Presuponen que el otro opera bajo la misma estructura ética que uno. Y eso no siempre ocurre. Hay decisiones que no nacen de la reflexión moral sino del cálculo inmediato. Por eso mismo la pregunta fértil no es "¿por qué lo hizo?", sino "¿qué hago yo con esto?".
Toda traición abre una bifurcación. Puede empujar hacia el resentimiento que empobrece, o hacia la lucidez que fortalece. La lucidez implica varias capas. Primero, una reafirmación ética: recordar que la arquitectura es producción intelectual, no mera prestación gráfica. Que un proyecto tiene autoría, pensamiento, responsabilidad cultural.
Segundo, una revisión estratégica: establecer marcos de resguardo antes de exponer la totalidad del trabajo. No para clausurar la confianza, sino para protegerla de su uso indebido. Y tercero, una transformación narrativa: convertir la experiencia en reflexión.
Hay algo paradójico en estas situaciones. Quien traiciona puede obtener una ventaja económica inmediata, pero erosiona su capital simbólico. En el largo plazo, el prestigio se construye sobre coherencia, no sobre oportunismo. La confianza, en cambio, aunque herida, no pierde valor.
Sigue siendo condición de posibilidad para cualquier práctica profesional digna. Sin confianza no hay proyecto compartido. Solo hay transacción. Y la arquitectura -cuando se reduce a transacción- pierde su dimensión cultural.
Tal vez por eso estas experiencias duelen más de lo que deberían desde una lógica puramente económica. Porque no se siente que hayan tomado un trabajo: se siente que han reducido un pensamiento. Sin embargo, incluso en esa reducción hay aprendizaje.
Se aprende a distinguir entre interlocutores y extractores, entre socios y oportunistas. Entre quienes buscan construir y quienes buscan abaratar. Y, sobre todo, se aprende que la confianza no debe desaparecer, pero sí volverse un poco lúcida. Porque confiar no es ingenuidad. Es una apuesta civilizatoria.
Pero toda apuesta requiere reglas, memoria y criterio. Al final, lo verdaderamente decisivo no es la pérdida puntual de un encargo, sino la posición que uno adopta frente a la herida. Convertirla en resentimiento es perder dos veces. Convertirla en pensamiento es recuperar autoridad sobre lo vivido.
Quizás allí resida el único desplazamiento fértil: pasar de la pregunta dolida ("¿por qué?") a una afirmación más serena y más firme: el trabajo intelectual tiene dignidad. La autoría no es negociable. Y la confianza, cuando es traicionada, no se cancela: se vuelve consciente.