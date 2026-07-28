"La firma no remite jamás a la plenitud de una presencia; siempre puede repetirse, siempre puede ser arrancada de su origen"
La curva de mi firma
La firma, un gesto cotidiano que revela la singularidad de cada instante, esconde secretos que solo el tiempo y la reflexión pueden desvelar completamente.
Jacques Derrida
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Siempre me ha impresionado el poder de los gestos mínimos. Esos que hacemos casi sin pensarlo y que, con el tiempo, adquieren un peso inesperado. La firma es uno de ellos. Un trazo que se repite miles de veces, en bancos, contratos, recibos, actas, y que sin embargo nunca es idéntico a sí mismo.
Jacques Derrida lo advirtió: la firma no garantiza una presencia total, es siempre vulnerable a la repetición, al desvío, al ser arrancada de su origen. Y sin embargo, en ese juego de repetición y diferencia, late la paradoja de la existencia: lo que parece mecánico revela, sin que lo sepamos, la singularidad de cada instante.
En mi caso, mi firma guarda un secreto que con los años descubrí. No lo pensé de antemano, no fue un diseño consciente. Sucedió como suceden las cosas esenciales: de golpe, y sin que nadie lo planifique. Arranca con un movimiento brusco, una especie de latido que sube y baja con prisa.
Es la juventud condensada en tinta: urgencia por avanzar, deseo de dejar huella, necesidad de correr hacia adelante. Luego, la línea se eleva y se expande, se abre en un gran giro, como si buscara abarcar más de lo que la recta permite. Allí reconozco la maduración, la mirada que aprende a rodear los problemas, que entiende que no todo se gana corriendo.
Y entonces desciende, pero no con violencia, sino como planeando: un vuelo que se entrega al aire, confiado, sereno. En ese descenso encuentro mi paz, el reposo del alma, la certeza de que también hay que aprender a dormir en lo que uno ha construido. Y al final, dos puntos. Dos diminutas luces. Cuando los comencé a trazar no sabía lo que significaban.
Hoy sé que son mis hijas, pero también sé que ya estaban antes de que existieran. Antes incluso de que conociera a mi esposa. Dos anticipaciones, dos faros dibujados antes de tener rostro, dos presencias que todavía no eran pero ya estaban. Eso es lo que más me conmueve: la firma, ese gesto repetido casi sin atención, contenía una promesa que mi vida tardó años en cumplir.
Ahí comprendí que no siempre somos dueños de lo que hacemos. Que a veces nuestros gestos nos preceden. Que el cuerpo sabe antes que la mente, y que la mano puede escribir lo que la conciencia todavía ignora. Roland Barthes decía que la escritura es siempre tensión entre lo normativo y lo singular. Yo diría que también es, en ocasiones, una profecía.
Escribir, incluso firmar, es poner en acto un destino que solo más tarde reconocemos como propio. Me pregunto muchas veces por qué esos dos puntos aparecieron allí. Podrían no haber existido. Podría haber terminado la firma en una curva, en un garabato, en una raya final. Pero aparecieron.
Dos puntos, casi insignificantes, que con los años se convirtieron en lo esencial. Como si hubieran estado esperándome, como si la vida hubiera dejado en mi trazo una señal que yo debía descifrar después. Esa experiencia me lleva a pensar en cómo tantas cosas en nuestra vida nos anteceden. No las buscamos, pero acontecen.
A veces creemos que somos dueños de nuestros caminos, que elegimos con libertad absoluta, y sin embargo, cuando miramos hacia atrás, descubrimos que ya había signos que nos guiaban, huellas invisibles que nos llevaban hacia un lugar. No se trata de destino rígido, sino de una trama secreta en la que nuestros gestos más pequeños se convierten en anticipos.
La firma, en este sentido, es apenas un ejemplo. Pienso en ciertas frases de mi abuela, que durante años parecían simples ocurrencias y hoy reconozco como enseñanzas fundamentales. Pienso en objetos que guardé sin saber por qué, y que después adquirieron un valor inmenso. Pienso en lugares por los que pasé casi de casualidad, y que luego se volvieron escenarios clave de mi vida.
Hay momentos en los que todo parece azar, pero al volver la vista atrás, comprendemos que ese azar tenía un sentido oculto. En mi firma esa lección se vuelve evidente. Cada vez que la repito en un papel siento que estoy narrando mi biografía en miniatura. El inicio brusco, el giro amplio, el descenso sereno y las dos luces al final son mi vida condensada en segundos.
Y al mismo tiempo son algo más: son la prueba de que la escritura nos trasciende, de que hay símbolos que anteceden a nuestra conciencia y que la acompañan como si fueran guardianes silenciosos. Algunos verán solo un garabato. Un banco la guardará en su base de datos como un dato de verificación.
Pero yo sé que es mucho más. Es mi manera de recordarme que no todo lo esencial depende de mi voluntad. Que la vida, como la firma, a veces se adelanta a lo que puedo comprender. Y que en esa anticipación hay un misterio que conviene aceptar sin pretender descifrarlo del todo.
Quizás por eso me resisto a simplificar mi firma, a hacerla más rápida o más legible. No quiero perder esa curva que me cuenta, ni esos dos puntos que me iluminan. Cada vez que los dibujo confirmo una verdad íntima: hay gestos que nos acompañan antes de que sepamos por qué, hay símbolos que cargan con la promesa de lo que vendrá. Y aunque nadie más lo entienda, para mí es suficiente.
Lo bello de todo esto es que no se trata solo de mi firma. Cada persona, si mira con cuidado, encontrará en su vida signos similares: decisiones tomadas sin saber por qué, dibujos repetidos en los márgenes de un cuaderno, palabras que se escaparon sin intención, sueños que parecían banales y luego se cumplieron. La vida habla en susurros, y muchas veces esos susurros se registran en gestos mínimos.
La curva de mi firma es, entonces, la excusa para pensar algo más profundo: que nuestra existencia no se agota en lo que vemos ni en lo que planeamos. Que hay una dimensión de anticipación, de promesa, que a veces se escribe en nosotros antes de que podamos entenderla.
Y que quizás el sentido de vivir consista, en parte, en aprender a reconocer esas señales, en leer en lo pequeño lo que nos anuncia lo grande. Hoy firmo con la serenidad de quien sabe que no es un simple trámite. Cada cheque, cada contrato, cada autorización lleva en su trazo una narración íntima: el impulso, el giro, el reposo y las luces.
Pero también lleva una enseñanza: que no siempre soy yo quien escribe; a veces la vida escribe en mí. Y entonces comprendo que la firma, lejos de ser una mera validación, es también un acto poético, un modo de reconocer que el misterio se cuela en los gestos más cotidianos.
Quizás sea eso lo que más me gusta de mi firma: que en ella late, escondida, la certeza de que las cosas importantes suelen llegar antes de que las esperemos. Que ya están, de algún modo, dibujadas en nosotros, como esos dos puntos que me acompañaron durante años sin que supiera quiénes eran.
Y que la vida, al final, no es más que eso: una sucesión de gestos que revelan, con el tiempo, el secreto que siempre habían guardado.