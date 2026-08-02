Seis miradas para un sigle (Parte VI)

Lo contemporáneo: entre el silencio y la tecnología

Mirar el presente desde la perspectiva de este recorrido es reconocer que no hay final, solo nuevas preguntas. El silencio y la tecnología no son destinos, sino herramientas para pensar futuros posibles. La arquitectura del siglo XXI se debate entre la introspección y el espectáculo, pero su sentido último seguirá siendo el mismo: dar forma al espacio para que podamos habitar con dignidad, memoria y esperanza.