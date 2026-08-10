Recuerdo aquella noche helada como si la tuviera frente a mis ojos. El frío no era un frío cualquiera: se metía en los huesos, en las manos, en el aliento que se volvía visible. El viento soplaba con tanta fuerza que las ramas parecían petrificadas, inmóviles, atadas por un destino de hielo.
El asalto de mi vida
Una noche de invierno, un joven enfrenta sus miedos y prejuicios en un "asalto". Entre el rechazo y la aceptación, descubre lecciones de vida inolvidables.
Caminaba despacio, cruzando la placita que tantas veces había visto de día, pero que al anochecer se transformaba en un territorio extraño, casi hostil. Mi objetivo era simple y monumental: llegar a mi primer baile. En esos años, a los bailes juveniles se les decía "asalto". Yo no entendía por qué.
La palabra me sonaba peligrosa, como si se tratara de un robo, un ataque, una emboscada. ¿Qué podía tener de alegre un "asalto"? Sin embargo, seguí caminando porque algo dentro mío - una mezcla de curiosidad y valentía - me empujaba hacia adelante.
El camino no era fácil. Había que cruzar las vías del tren, y ese cruce era una odisea en sí misma. El montículo de tierra se levantaban como murallas y, más allá de lo físico, había una frontera invisible: los de este lado y los de aquel. Una división geográfica, sí, pero sobre todo social.
Ya entonces intuía que esas separaciones no eran inocentes. Que vivir de un lado o del otro no solo te definía el domicilio, sino también la pertenencia, el lugar en la escala invisible de la sociedad.
Llegué finalmente a la puerta. Toqué el timbre, inseguro, y apareció un hombre alto, vestido de etiqueta. Me costaba mirarlo a los ojos porque parecía elevarse sin fin hacia el cielo. Cuando logré alzar la mirada hasta su rostro, él me miró con dureza y sin decir palabra me preguntó con los ojos: ¿qué querés, pibe? Con un hilo de voz, respondí:
- Vine al asalto… ¿es acá?
Él frunció el ceño, dudó unos segundos que para mí fueron eternos, y murmuró casi burlón:
- ¿El asalto? Ah… sí, el bailecito de Alejandra. Es a la vuelta.
Sentí el golpe seco del rechazo. No era nuevo para mí. Estaba acostumbrado a que las puertas se cerraran antes de abrirse del todo. Bajé la cabeza y me di media vuelta resignado. Pero apenas di un paso, lo escuché de nuevo:
- Pibe, no hace falta que des la vuelta. Pasá, yo te llevo por adentro.
Esa invitación cambió el tono de la noche. Entré en su casa y comprendí de inmediato que no era cualquier casa: era un laberinto. Me condujo primero a un cuarto repleto de cabezas de animales cazados: alces, búfalos, quizás un jabalí. El miedo me apretó el pecho, me faltaba el aire. No sabía si estaba en un baile o en una pesadilla. Él rompió el silencio:
- Todas estas cabezas son mías. Y vos… vos pretendés a mi hija.
Me quedé paralizado. ¿Yo? ¿Pretender? Apenas era un chico que había recibido por primera vez una invitación. Me sentí juzgado sin haber hecho nada. Comprendí entonces, de golpe, lo que significa ser observado desde el prejuicio: alguien te atribuye una intención que no tenés, alguien te coloca en un lugar que no elegiste.
Ese instante me enseñó que el miedo no viene solo de los monstruos de la infancia, sino también de las miradas de los adultos, capaces de convertir una anécdota en amenaza.
Salimos de ese cuarto y seguimos caminando por pasillos interminables, hasta llegar a un salón que parecía un oasis en medio del desierto. Había un televisor a color o dos -un lujo en aquellos tiempos-, una barra con botellas brillando bajo la luz, y un ventanal que daba a una pileta tan grande que parecía olímpica.
Allí me presentó a su esposa, la madre de Alejandra. Su belleza era deslumbrante: parecía esculpida en mármol, pero al mismo tiempo irradiaba una calidez que me tranquilizó. Su voz me dio la bienvenida y por primera vez esa noche respiré un poco de alivio. Me senté frente a ellos, en un sillón que me pareció blando como una nube. Y entonces, casi al unísono, me preguntaron:
- ¿Qué pretendés con nuestra hija?
Yo, que apenas entendía lo que era estar invitado a un baile, respondí con honestidad:
- Alejandra es mi compañera de grado. Solo vine porque me invitó, es la primera vez que tengo ese privilegio.
Ellos callaron. Y ese silencio fue, paradójicamente, una liberación. La madre me acompañó hasta el fondo, me abrazó con una ternura inesperada, y me dejó en la puerta del salón donde se hacía el baile. Adentro, la fiesta ya había comenzado.
Habían comido, habían brindado, y llegaba el momento de los lentos. Los lentos eran otra odisea: se bailaba de a dos, abrazados, y si la otra persona lo permitía, ese abrazo era un pasaporte al descubrimiento.
Busqué a Alejandra. Me sacaba dos cabezas de altura, pero aceptó bailar conmigo. Entonces Roberto, uno de los muchachos, me acercó un banquito de madera como burla. Pude haberme enojado, pero entendí que la risa también podía ser un escudo. Que reírse con los demás a veces desactiva la crueldad. Me subí al banquito y seguimos bailando, entre canciones lentas y torpezas adolescentes.
Mientras girábamos en la pista, comprendí algo que aún hoy me acompaña: las fronteras existen, sí, pero se pueden atravesar. El miedo existe, sí, pero se puede vencer. La burla existe, pero también se puede transformar en un gesto compartido. Y la ternura, incluso en las casas más frías, siempre encuentra un modo de hacerse presente.
Aquella noche, que comenzó como un asalto en todos los sentidos, terminó siendo mi primera lección de vida: aprender que las puertas cerradas se abren con paciencia, que las diferencias de clase son muros que se pueden escalar con dignidad, y que la amistad -por torpe o desigual que sea- puede convertirse en el primer refugio.