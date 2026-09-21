Miradas

Acicalar: una ética de la atención

El arte de retirar lo superfluo en la naturaleza, la literatura y la vida cotidiana define una ética profunda del cuidado y la búsqueda de lo esencial. Y la palabra que lo refleja plenamente es "acicalar", que, como dice el autor, "no es adornar lo real; es despejarlo para que pueda mostrarse".