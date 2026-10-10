Elegir dos, nunca tres

La virtud de los dones combinados

Una profunda reflexión sobre los límites humanos, las carencias que nos definen y el valor de los vínculos para hallar la plenitud en la imperfección. Un ensayo sobre el dilema de elegir entre belleza, intelecto y dinero, revelando cómo la verdadera riqueza surge al compartir lo que a cada uno le falta.