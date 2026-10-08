Hay estados del alma a los que uno llega sin saber exactamente cuándo comenzó el viaje. El desenfado es uno de ellos. Parece una manera ligera de caminar por el mundo, una sonrisa que aparece mientras el viento golpea el rostro y los pájaros atraviesan el cielo; sin embargo, detrás de esa aparente ligereza existe un proceso largo, íntimo y, muchas veces, doloroso.
La difícil conquista de caminar livianos
Una mirada reflexiva sobre la serenidad interior, el valor de soltar las cargas ajenas y la capacidad de recomenzar el camino sin renunciar a la dignidad. "A veces, la libertad comienza cuando dejamos de discutir con todo aquello que la vida no quiso hacer como lo habíamos imaginado", dice el autor.
Nadie llega verdaderamente desenfadado a la vida porque todo le haya resultado sencillo. Se llega después de haber comprendido que algunas cosas saldrán bien, otras se apartarán de lo que habíamos imaginado y muchas terminarán enseñándonos algo que jamás hubiéramos elegido aprender.
Durante años creemos que la tranquilidad depende del orden de las circunstancias. Diseñamos proyectos, anticipamos recorridos, calculamos posibilidades y levantamos expectativas como quien construye una casa destinada a protegerlo de cualquier intemperie. Confiamos en que una buena planificación podrá evitar los tropiezos, y esa confianza nos ayuda a caminar.
La vida, sin embargo, conserva siempre una parte que no acepta nuestros planos. Llegan noticias inesperadas, se interrumpen caminos, algunas personas se alejan y ciertos sueños cambian de forma antes de que podamos alcanzarlos.
Entonces descubrimos que vivir también implica aprender a movernos con dignidad dentro de lo imprevisible. Seguir avanzando, en esas condiciones, ya representa una victoria. Aunque existe una forma todavía más profunda de hacerlo: caminar sin permitir que cada dificultad endurezca el rostro, sin convertir cada decepción en resentimiento y sin cargar eternamente aquello que ya cumplió su tiempo.
Avanzar con una sonrisa no significa negar el dolor. Significa impedir que el dolor decida para siempre nuestra manera de mirar. Quizás por eso me gusta pensar el desenfado como una libertad de conciencia. La libertad de quien ha dejado de exigirle a la realidad que coincida con todos sus deseos. La de quien puede recibir una mala noticia, detenerse, respirar y continuar.
La de quien comprende que perder el control sobre una circunstancia no equivale a perderse a sí mismo. Hay una enorme fortaleza en esa actitud serena, porque requiere mucho más de uno que del entorno. El mundo puede seguir siendo complejo, las respuestas pueden demorarse y los problemas continuar allí; algo dentro de nosotros, entretanto, ha aprendido a no vivir encadenado a cada contrariedad.
Desenfadado es quien todavía puede levantar la mirada. Quien, aun en medio de sus preocupaciones, siente el viento sobre el rostro y se detiene a observar el vuelo de los pájaros. Ni siquiera necesita escucharlos cantar.
Le alcanza con verlos cruzar el cielo para recordar que la libertad también consiste en desprenderse del peso innecesario, abrir las alas de la conciencia y continuar sin pedirle permiso al miedo. Esa libertad no aparece de un día para otro. Se construye lentamente, a fuerza de experiencias, errores, despedidas y nuevos comienzos.
Cada dificultad deja una marca, pero también puede dejarnos una enseñanza. Con el tiempo aprendemos que existen preocupaciones inevitables y otras que nosotros mismos prolongamos; responsabilidades que debemos asumir y culpas que ya no nos pertenecen; recuerdos capaces de acompañarnos y otros que únicamente regresan para exigirnos una deuda que nunca termina de pagarse.
Llegar al desenfado requiere aprender a distinguir esos pesos. Hay cargas que forman parte de nuestra responsabilidad y debemos llevarlas con entereza. Otras permanecen sobre nuestros hombros solamente porque nos acostumbramos a ellas.
Nos preocupamos por la opinión de quienes apenas conocen nuestra historia, repetimos conversaciones que ya terminaron, intentamos modificar decisiones ajenas y seguimos discutiendo mentalmente con circunstancias que no cambiarán. Así consumimos una parte preciosa de nuestra existencia tratando de corregir un pasado que ya ocurrió o controlar un futuro que todavía no existe.
La conciencia libre comienza a recuperar ese tiempo. Acepta lo sucedido, toma de ello cuanto pueda enseñarle y deja de regresar una y otra vez al lugar donde fue herida. Esa aceptación no borra las marcas ni vuelve justo aquello que fue injusto. Simplemente devuelve al presente la energía que había quedado atrapada en otra parte. La vida vuelve a estar delante de nosotros y ya no únicamente detrás.
Hay que haber vivido bastante para comprender que soltar no siempre es perder. Algunas veces constituye la única manera de conservarnos. Soltamos una expectativa, una respuesta que nunca llegó, una explicación que nadie quiso darnos o una versión de nosotros mismos que ya no puede acompañarnos.
Al hacerlo, las manos quedan nuevamente disponibles. Podemos recibir algo distinto, tocar otro rostro, construir una nueva posibilidad o simplemente sentir el aire pasando entre los dedos. También aprendemos que avanzar no significa permanecer en movimiento todo el tiempo.
Hay momentos en los que la vida nos pide detenernos, recomponer las fuerzas y permanecer un tiempo al abrigo de nosotros mismos. El cuerpo conoce esa necesidad mucho antes que la razón. Disminuye el paso, reclama distancia, busca un lugar donde apoyar aquello que viene sosteniendo desde hace demasiado tiempo. Escucharlo también forma parte de la libertad que intentamos conquistar.
Durante mucho tiempo confundimos la fortaleza con la resistencia ininterrumpida. Admiramos a quienes parecen capaces de continuar bajo cualquier circunstancia y esperamos de nosotros una conducta semejante. Seguimos respondiendo, resolviendo, trabajando y acompañando a los demás aun cuando algo en nuestro interior comienza a quedarse sin aire.
Nos enseñaron a valorar el esfuerzo, pero pocas veces nos explicaron que todo esfuerzo necesita un tiempo de restitución. Hasta la tierra más fértil requiere estaciones de reposo antes de volver a ofrecer sus frutos. Tomarse un tiempo para recomponer las fuerzas constituye una forma de inteligencia. La pausa permite que aquello que nos ocurrió encuentre un lugar dentro de nosotros.
Hay noticias que necesitan ser comprendidas lentamente, pérdidas que deben atravesar sus propias estaciones y decepciones cuya enseñanza aparece mucho después del primer dolor. Apurarnos a estar bien puede convertirse en otra manera de maltratarnos. Cada persona tiene su ritmo, y respetarlo es una forma profunda de dignidad.
En esas pausas también seguimos avanzando, aunque desde afuera parezca que permanecemos inmóviles. Una parte de nosotros ordena lo vivido, distingue aquello que todavía merece ser sostenido y comienza a soltar el peso que ya no conduce a ninguna parte. La conciencia trabaja de una manera discreta. Reúne fragmentos, recompone sentidos y prepara el ánimo para regresar al mundo con una mirada diferente.
El desenfado comienza quizá en ese punto: cuando dejamos de vivir cada detención como una derrota. Podemos sentarnos al costado del camino sin creer que lo hemos abandonado. Podemos descansar sin sentir que estamos traicionando nuestros propósitos. Podemos demorarnos un momento, observar lo recorrido y aceptar que incluso la voluntad más firme necesita recuperar su aliento.
También los pájaros, cuya libertad contemplamos con cierta envidia, interrumpen su vuelo. Se apoyan en una rama, se resguardan del viento y esperan. Sus alas conservan la memoria del cielo, aunque durante un tiempo permanezcan plegadas. Descansar no les quita su condición de seres libres.
Les devuelve la fuerza necesaria para volver a extenderse. Tal vez nosotros debamos aprender algo de esa imagen. El desenfado no exige que permanezcamos siempre de pie ni que respondamos con una sonrisa inmediata a todo lo que sucede. Hay días en los que la sonrisa necesita retirarse, como la luz cuando termina la tarde.
Su ausencia momentánea no significa que haya desaparecido. Permanece en algún lugar de nosotros, esperando que el dolor disminuya, que el cansancio ceda y que volvamos a reconocernos. Recomponer fuerzas es reunir aquello que la adversidad dispersó. A veces será suficiente una conversación, una caminata o una tarde sin obligaciones.
Otras veces necesitaremos una distancia mayor, la cercanía de quienes nos quieren o el coraje de pedir ayuda. Cada ser humano encuentra su propio refugio. Lo importante es comprender que ese refugio debe ayudarnos a regresar. Entramos para recuperar el aliento y, cuando llega el momento, volvemos a abrir la puerta.
El desenfadado no es quien nunca cae ni se cansa; es quien aprendió a descansar sin renunciar al camino. Esa frase contiene una manera de estar en el mundo. Quien ha aprendido a descansar ya no necesita demostrar permanentemente su fortaleza. Puede reconocer su cansancio sin avergonzarse, aceptar sus límites sin sentirse menos valioso y pedir una mano sin creer que ha perdido su autonomía.
Hay una madurez especial en quien ya no confunde la vulnerabilidad con la debilidad. Todos necesitamos, alguna vez, que alguien nos recuerde aquello que el agotamiento nos hizo olvidar. Tal vez el desenfado también nazca de haber dejado de rendir examen frente a todo el mundo. Vivimos una parte importante de nuestra existencia intentando cumplir expectativas que nunca elegimos.
Queremos ser comprendidos por todos, aceptados por todos, reconocidos por todos. Esa aspiración termina convirtiéndose en una jaula, porque cada gesto debe calcularse según una mirada ajena. La libertad comienza cuando aceptamos que algunas personas comprenderán nuestras decisiones y otras jamás lo harán.
Podemos escucharlas, revisar nuestros actos y aprender de sus observaciones, pero la conciencia última de nuestra vida seguirá siendo una responsabilidad propia. Estar desenfadado no implica que todo nos dé lo mismo. Quien alcanza esa condición distingue con mayor claridad aquello que realmente merece su entrega.
Ama profundamente, trabaja con compromiso, cuida a los suyos y defiende aquello en lo que cree. Precisamente por eso aprende a no desperdiciar su energía en cada discusión, en cada provocación o en cada opinión pasajera. Guarda sus fuerzas para las batallas que importan y su ternura para las personas que pueden recibirla.
Con los años comprendemos que la vida es demasiado breve para vivir siempre a la defensiva. No cada palabra exige una respuesta. No cada desacuerdo necesita convertirse en un combate. No cada puerta cerrada merece que permanezcamos golpeándola. Algunas veces la sabiduría consiste en dar media vuelta, seguir caminando y descubrir que, unos metros más adelante, el paisaje estaba abierto.
El desenfado llega cuando podemos mirar nuestras propias imperfecciones con cierta ternura. Ya conocemos nuestras equivocaciones, nuestras contradicciones y aquellas zonas que todavía debemos trabajar. Dejamos de castigarnos por no haber sido siempre la persona que hoy sabemos que podríamos haber sido.
Aquella versión anterior hizo lo que pudo con la conciencia, las herramientas y las heridas que tenía. Juzgarla desde lo que aprendimos después sería pedirle que conociera un camino que todavía no había recorrido. Perdonarnos también aligera el paso. Podemos asumir las consecuencias de nuestras decisiones, reparar cuanto sea posible y convertir el arrepentimiento en una conducta diferente.
La culpa interminable, en cambio, mantiene la mirada fija en aquello que ya no puede modificarse. La responsabilidad mira hacia adelante. Se pregunta qué podemos hacer hoy con lo que finalmente comprendimos. Quizás allí aparezca nuevamente la sonrisa. No como una máscara colocada para ocultar el cansancio, ni como una obligación de parecer felices cuando todavía duele.
Aparece porque algo dentro de nosotros ha dejado de pelear contra todo. Hemos aceptado que algunas heridas permanecerán, que ciertos planes tendrán que cambiar y que habrá preguntas sin respuesta. A pesar de ello, la vida conserva su capacidad de sorprendernos. Entonces regresamos al camino.
Quizás más despacio, quizás con algunas certezas menos, pero también con una conciencia más limpia acerca de aquello que verdaderamente importa. El viento vuelve a golpearnos el rostro y ya no sentimos que viene a impedirnos avanzar. Dejamos que nos recuerde que estamos vivos.
Levantamos la mirada y encontramos otra vez a los pájaros atravesando el cielo. Los observamos sin pedirles que canten, porque su vuelo alcanza para decirnos aquello que necesitábamos escuchar: la libertad también sabe detenerse, descansar y volver a comenzar. Habrá nuevas dificultades, porque ninguna conquista interior nos vuelve inmunes a la vida.
Volverán las noticias inesperadas, los proyectos que se demoran, los vínculos que cambian y las jornadas en que nos falten las fuerzas. Pero ya sabremos algo que antes desconocíamos: dentro de nosotros existe un lugar al que podemos regresar. Allí esperan la calma, la conciencia de lo vivido y la certeza de que también esta vez encontraremos la manera de seguir.
Quizás mañana el cielo vuelva a abrirse. Quizás una brisa inesperada nos encuentre caminando con el rostro levantado. Veremos pasar los pájaros y comprenderemos que sus alas no desconocen el cansancio; simplemente recuerdan, después de cada pausa, aquello para lo que fueron creadas.
Nosotros también lo recordaremos. Volveremos a extender nuestras propias alas, imperfectas y humanas. Daremos un paso y después otro. La vida continuará sin ajustarse del todo a nuestros planos, pero nosotros habremos aprendido a habitar también sus desvíos.
Y mientras el viento golpee nuestro rostro, quizá podamos sonreír con la serenidad de quien ha sufrido, ha descansado, ha recuperado sus fuerzas y, aun así, conserva intacto el deseo de volar. Eso será, finalmente, estar vivos. Estar libres. Estar, después de todo, desenfadados.