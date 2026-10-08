Desenfadado

La difícil conquista de caminar livianos

Una mirada reflexiva sobre la serenidad interior, el valor de soltar las cargas ajenas y la capacidad de recomenzar el camino sin renunciar a la dignidad. "A veces, la libertad comienza cuando dejamos de discutir con todo aquello que la vida no quiso hacer como lo habíamos imaginado", dice el autor.