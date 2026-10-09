A 216 años de su paso por la ciudad

Belgrano, López y Santa Fe: un nuevo aniversario

En 1810, el paso de las tropas hacia el Paraguay afianzó un lazo histórico con la comunidad santafesina, que brindó recursos y hombres a la gesta patriótica. El arribo del general sumó el valioso apoyo de vecinos ilustres y propició la incorporación clave del joven Estanislao López antes del cruce hacia el litoral.