Entrega total por una causa

Gregoria Pérez de Denis: la santafesina que sostuvo la Revolución

Cuando el futuro de la gesta revolucionaria todavía era incierto, una mujer de Santa Fe puso sus recursos a disposición del general Manuel Belgrano. Su decisión permite comprender cuánto dependió aquella empresa del compromiso de personas que también tenían mucho que arriesgar.