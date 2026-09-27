El escenario es la ciudad de Esperanza y es una carta la que nos cuenta esta historia. Una carta, en estos tiempos en los que prácticamente han desaparecido. ¿Quién las escribe hoy, en tiempos de redes sociales y medios digitales? Contiene demasiados caracteres para Twitter, Instagram o Threads. La palabra escrita tiene, además, un peso del que carece la palabra dicha.
Una pieza inédita de la correspondencia de José Pedroni
Una carta inédita enviada por el poeta a Natalia Mazzoco revela el entrañable lazo de amistad que compartió con don Manuel Martínez en Esperanza. Se trata de un texto de 1951, que permite reconstruir la profunda historia compartida y la admiración mutua entre el célebre escritor y el recordado vicedirector santafesino.
El formato de soporte papel, les da un carácter más duradero, menos efímero; y por ello mismo, más contundente. Cuando escribíamos cartas había que pensar, medir, elegir cada palabra. Porque quedaban allí y aunque intentáramos borrarlas, siempre dejaban marca en la hoja. Había, por lo tanto, que disponerse y dedicarle tiempo a la correspondencia.
Parecen cosas de un pasado lejano y sin embargo no son tan antiguas. Hasta algunas décadas atrás, ellas eran formas muy frecuentes de comunicación. Tal vez porque hablar por teléfono era caro y no todos tenían un teléfono en su casa, o porque por este medio no era posible expresar cabalmente sentimientos, ideas o emociones; el asunto es que se escribían misivas con asiduidad.
Los motivos para escribirlas eran tan variados como lo son las motivaciones humanas: afectos, negocios, informaciones, anécdotas, relatos, consultas de diversa índole, todo podía ser asunto de una carta.
Una misiva desconocida
Hace pocos días, llegó a mis manos, por gentileza de María Elena Martínez, la copia de una carta escrita por José Pedroni a su abuela Natalia Mazzoco de Martínez. Fechada en Esperanza, el 14 de junio de 1951, el poeta le escribía a la dama que por entonces se había trasladado a Paraná. El motivo era hacerle llegar a la viuda el pésame y los saludos que la etiqueta exigía.
Y si bien, don Manuel Martínez había fallecido el 25 de agosto del año 1949, Pedroni se excusaba en estos términos: "Circunstancias fortuitas, que deploro en el alma, no me han permitido figurar de forma visible en los homenajes de los amigos de Esperanza a la memoria de don Manuel Martínez, su difunto esposo".
Con solo asomarnos a las primeras líneas de la carta, tenemos en escena a tres personajes: José Pedroni, el autor de la misma; don Manuel Martínez y su viuda. Ninguno había nacido en Esperanza, todos llegaron ya con su profesión a cuestas y con sus familias formadas.
Pero las décadas compartidas en la primera colonia agrícola del país, les permitió forjar una amistad que continuaron hasta el final de sus días. Manuel y Natalia llegaron a Esperanza en 1912, ambos graduados como profesores en la Escuela Normal de Maestros de Paraná. Ella en Letras y él en Ciencias. Natalia había nacido en Paraná en 1884 y Manuel en Montforte de Lemos -España- en 1880.
José Pedroni había nacido en Gálvez en 1899, y se radicó en Esperanza en 1921. Allí trabajó como contador para la fábrica Schneider por treinta y cinco años. José y Manuel trabaron una amistad que se cimentó y perduró por cerca de treinta años.
Ambos pertenecieron al círculo de notables de la primera colonia gringa fundada en 1856. Manuel por su condición de educador -era vicedirector de la Escuela Normal- y José por las relaciones forjadas desde su labor como contador de la empresa en la que trabajaba.
Las tardes en el Club Social de Esperanza donde los caballeros se encontraban para discutir ideas políticas, intercambiar noticias y comentarlas, se sucedían con ritmo constante. Tardes matizadas con juegos, cigarros, en fin, espacios de esparcimiento y sociabilidad que dieron lugar a amistades duraderas, negocios y, probablemente, arreglos de matrimonios. Pedroni, como Martínez, eran asiduos concurrentes.
La carta que da cuenta de una amistad
El poeta elogiaba con palabras sentidas a su amigo. Dotado del talento de escritor, expresó enfáticamente sus sentimientos en las líneas que hizo llegar a doña Natalia:
"Fui -usted lo sabe, señora- amigo invariable de don Manuel y sincero admirador de los valores morales, intelectuales y cívicos que daban relieve a su personalidad. Lo tuve siempre como un ejemplo de virtudes en todo cuanto el hombre se manifiesta en el medio en que actúa y en la rama del saber que ejerce".
Hay en la misiva una descripción de lo que se esperaba de un caballero en el plano de la vida pública y social: valores, virtudes, compromiso ciudadano con la comunidad, idoneidad en sus tareas. Hasta aquí, podría uno suponer que se trata de un saludo de forma, apropiado para cualquier nota de pésame, en la que se ensalzan las virtudes del fallecido.
En la carta, Pedroni insistía en declarar la amistad que lo había unido a Manuel Martínez, y entonces, continuaba diciendo: "Amigo leal, ciudadano de principios, maestro conocedor del alma humana, don Manuel beneficiaba siempre con su compañía. Yo saqué provecho de ella".
Los sentimientos del escritor se hacen evidentes: él se siente en deuda con su amigo, de quien ha recibido no solo afecto sino también los frutos de una compañía provechosa, de esas con las que uno aprende y crece.
Por eso, le pide a la viuda, ya que ella "(...) tuvo el privilegio de ser su compañera y que ahora lo tiene de cultivar su recuerdo (...)", que acepte sus "protestas de adhesión profundísima y que incorpore mi nombre a los de todos aquellos que no se olvidarán de don Manuel mientras vivan".
Manuel Martínez le llevaba unos diecinueve años, y fue para el joven poeta, una figura distinguida que le ayudó a insertarse en la sociedad. Los años compartidos por estos dos hombres en Esperanza, dejaron en José Pedroni una honda impronta que se plasmó en los elogios y la ponderación de la figura del vicedirector.
Para muestra basta un botón…
Así dice el refrán, pero tratándose de hacer historia, no es suficiente tan solo una fuente, por muy expresiva que esta sea. Y si la carta de Pedroni a Natalia Mazzoco de Martínez habla por sí sola, aun así, podría pensarse en que el caballero tan solo quiso reconfortar a la viuda con palabras que halagaran a su difunto esposo.
Pero tenemos a disposición otro testimonio de la amistad entre don Manuel y don José: un ejemplar del primer libro de poemas de Pedroni, "La gota de agua", dedicado por el autor a Martínez. El ejemplar, que pertenece a la biblioteca de Miguel Ángel Martínez, nieto de Manuel y Natalia, dice así:
A Manuel Martínez.
Homenaje de José Pedroni.
Esperanza, 2/XI/23
Decíamos al comienzo de este artículo que una carta no es solo una carta, es una puerta. Una puerta entreabierta que nos permite asomarnos a los sentimientos, ideas, valores de quien la escribió. Pero también de quien fue destinatario de ella.
Cartas como esta dan cuenta de historias simples, de personas comunes -como le gustaba describirse al propio José Pedroni-, de historias pequeñas que hacen a la Historia de la vida cotidiana.
Son reflejo de una sociedad y de una época, de espacios de encuentro, de tiempos compartidos, de retazos de la vida de las personas. En este caso, esta carta habla de José Pedroni, de Manuel Martínez y también un poco de Natalia Mazzoco.
Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos. La autora es miembro de número de la entidad.