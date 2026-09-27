Lo que dicen las cartas

Una pieza inédita de la correspondencia de José Pedroni

Una carta inédita enviada por el poeta a Natalia Mazzoco revela el entrañable lazo de amistad que compartió con don Manuel Martínez en Esperanza. Se trata de un texto de 1951, que permite reconstruir la profunda historia compartida y la admiración mutua entre el célebre escritor y el recordado vicedirector santafesino.