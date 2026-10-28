En el año del 240° aniversario de su nacimiento

Estanislao López y el doctor Santiago Lepper en Buenos Aires (1837)

Afectado por una grave enfermedad pulmonar, el caudillo santafesino viajó a Buenos Aires, donde fue agasajado por Juan Manuel de Rosas. Con masivas muestras de afecto y honores militares, la capital despidió al mandatario de Santa Fe tras meses de tratamiento médico.