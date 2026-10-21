Historia

"Santa Fe de Luyando", un nombre olvidado de nuestra ciudad

En 1576 un bando colonial intentó rebautizar a la naciente Santa Fe en honor al linaje de Diego Ortiz de Zárate, generando un conflicto institucional. El cambio de denominación de la urbe fundada por Juan de Garay rigió durante dos años en las actas capitulares, hasta la destitución del gobernador.