El 11 de enero de 1570, el rey de España, Felipe II, para premiar los servicios del gobernador y capitán general del Río de la Plata, don Juan Ortiz de Zárate, le otorga el título de Adelantado de las mismas tierras, sustituyendo así, en el alto cargo, a don Alvar Núñez Cabeza de Vaca.
"Santa Fe de Luyando", un nombre olvidado de nuestra ciudad
En 1576 un bando colonial intentó rebautizar a la naciente Santa Fe en honor al linaje de Diego Ortiz de Zárate, generando un conflicto institucional. El cambio de denominación de la urbe fundada por Juan de Garay rigió durante dos años en las actas capitulares, hasta la destitución del gobernador.
Cumpliendo con las obligaciones contraídas, Ortiz de Zárate preparó una gran expedición al Río de la Plata, pero no pudo emprender el viaje sino hasta el 17 de Octubre de 1572, partiendo del puerto de San Lúcar para fondear en la isla de Santa Catalina recién el 15 de abril del año siguiente.
Llegado a la Asunción el 8 de febrero de 1575, gobernó con dificultades la colonia y destruida su salud por tantas penurias, falleció en dicha ciudad el 26 de enero de 1576. Fue adelantado entonces hasta el año 1576, siendo gobernador Juan de Garay.
Ese año el cargo de gobernador también fue ocupado por Diego Ortiz de Zárate y Mendieta, su sobrino, mientras Garay pasó a ejercer el de teniente general y justicia mayor.
"Santa Fe de Luyando" en las actas capitulares
El 23 de junio de 1576 , el gobernador, capitán general, justicia mayor y alguacil mayor del Río de la Plata, don Diego Ortiz de Zárate y Mendieta, sobrino del adelantado don Juan Ortiz de Zárate, dicta un bando por el cual la ciudad fundada por Garay debía llamarse en adelante "Santa Fe de Luyando", seguramente en memoria de su linaje paterno.
Además, se impuso una pena de 200 pesos oro, para la Cámara de su Majestad, al que contraviniese su mandato. La citada orden tuvo su principio de ejecución en Santa Fe, según se advierte en las Actas del Cabildo, hasta 1578, en que desaparece la denominación aludida.
Muy pronto la paz de la ciudad fundada en 1573 iba a ser alterada, cuando Ortiz de Zárate y Mendieta decidió partir de Asunción, la capital de la provincia, para visitar el territorio a su mando. A poco de estar, su mal proceder y los abusos cometidos le granjearon la enemistad de los santafesinos, que en 1577 organizaron la primera revolución para derrocarlo.
Forzado por la voluntad del pueblo, Ortiz de Zárate y Mendieta tuvo que renunciar al gobierno del Paraguay y Río de la Plata, ante el escribano del Cabildo santafesino. Ratificada su renuncia ante el teniente de gobernador Francisco de Sierra, segundo de Juan de Garay, y del resto de los Cabildantes, dejó el bastón, símbolo de la autoridad que investía.
Terminado el proceso, el Cabildo de Santa Fe resolvió enviar a España a Ortiz de Zárate y Mendieta, en la misma carabela que lo había traído del Paraguay, para que diese cuenta ante la corte de los daños, tiranías y deshonras que hizo en Asunción y en Santa Fe. Nunca llegó a su destino, ya que falleció en las costas de Brasil.
Toponimia, genealogía y heráldica
La imposición del nombre de Luyando a la naciente ciudad plantea algunos interrogantes: ¿Qué significación tenía la localidad española, para los Zárate y Juan de Garay? Todos los parientes conocidos de Juan de Garay eran de Orduña (Vizcaya) y se trasladaron a Villalba de Losa (Burgos), a causa de un feroz incendio que destruyó Orduña en el año 1535.
Juan de Garay, hijo natural de Clemente López Ochandiano y Lucía Ortiz de Mendieta y Zárate, fue criado por su tío abuelo, el licenciado Pedro Ortiz de Zárate. Posteriormente, Martín de Garay dio su apellido al fundador de Santa Fe, al casarse con Lucía de Zárate.
Juan de Garay utilizará el sello con el escudo de armas de los Ochandiano con un grifo -animal mítico mezcla de águila y león- rampante con una bordura de ocho aspas. Zárate, Mendieta y Ugarte son los apellidos que aparecen en la ascendencia de la madre de Juan de Garay. Ugarte es linaje alavés; de las casas de Ugarte en Álava, algunas de ellas estuvieron radicadas en Luyando.
La familia de la madre de Juan de Garay estaba constituida por ocho hermanos. Dos de sus sobrinos -nietos de Diego López de Luyando, caballero de Calatrava-, agregan Luyando al apellido Ortiz de Zárate: Diego Ortiz de Zárate y Luyando (autor del aludido bando) y Juan Ortiz de Zárate y Luyando, capitán de Infantería.
En esta resignificación de la localidad, hubo autores que consideraron a Juan de Garay como natural del caserío de Ayo en Luiaondo (Luyando en euskera) municipio de la tierra de Ayala en Álava.
En pos del destino
En 1543, a la edad de 15 años, Juan de Garay parte rumbo a Lima con la familia de su tío abuelo, el licenciado Pedro Ortiz de Zárate, al ser designado este como miembro (es decir oidor) de la Audiencia, máximo tribunal de justicia en América.
A partir de la muerte de su tío abuelo, en 1547, comenzará la gran aventura de Juan de Garay, primero inmerso en las guerras civiles y luego al lado de su tío Juan Ortiz de Zárate en Charcas (actual Sucre). Posteriormente su acción se extenderá a lo que se conoce como las etapas: tucumana, santacruceña, asunceña, santafesina y porteña.
Al año siguiente de fundada Santa Fe (15 de noviembre de 1573), Garay es nombrado teniente gobernador y capitán general de todas las provincias del Río de la Plata por el adelantado Juan Ortiz de Zárate.
El 26 de enero de 1576 muere el adelantado, designando a su hija Juana de Zárate como heredera del Adelantazgo y a cargo interino del mismo a su joven sobrino de veinte años, Diego de Mendieta. Antes de morir Ortiz de Zárate le encomendó a Juan de Garay traer a su hija, que residía en la Ciudad de La Plata (actual Sucre), a las provincias del Río de la Plata.
Juana de Zárate, hija de Palla Leonor Yupanqui y nieta del Inca Manco Capac Yupanqui (legitimada por Real Cédula del día 4 de junio de 1570, pues su padre "la hubo siendo soltero en mujer soltera"), era un partido disputado por distintos candidatos, ya que su esposo, según disposición testamentaria, debía suceder en el Adelantazgo a Ortiz de Zárate.
Después de una serie de tratativas, Juan Torres de Vera y Aragón, oidor de la Audiencia de Charcas, se casa con ella, sin el consentimiento de Francisco de Toledo, virrey del Perú, lo que trajo aparejado nuevas complicaciones.
Torres de Vera y Aragón otorgó poder a Juan de Garay para que lo representara en la gobernación de las provincias del Río de la Plata y fundara una ciudad en el puerto de Buenos Aires. A partir del Bando de 1576 hasta 1578 existen seis Actas Capitulares cuya datación responde a "Santa Fe de Luyando".
Cierran estos episodios la sesión del 26 de julio de 1578, en la que se produce el anuncio del Adelantazgo a favor de Juan de Torres de Vera y Aragón. Garay toma posesión de la gobernación en nombre de él y procede a la jura.
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