Para los descendientes de los alemanes del Volga, su presencia representa mucho más que una visita: es el regreso de uno de los hijos de la aldea. Aldea Santa María tiene esas historias que no necesitan grandes titulares para comprender su verdadera dimensión.
Aurelio José Kühn, 63 años de sacerdocio y un regreso que Aldea Santa María espera cada año
Aurelio nació en Aldea Santa María, provincia de Entre Ríos, el 8 de diciembre de 1938. Su vida pastoral lo llevó por distintos caminos hasta convertirse en obispo de localidad cordobesa de Deán Funes. Sin embargo, hay un lugar al que él siempre vuelve: su pueblo natal, donde cada 16 de agosto se encuentra con sus raíces, con sus afectos y con la memoria de quienes ya no están. Semanas atrás, como sucede desde hace años, volvió a celebrar la misa en recuerdo de los difuntos de la comunidad y acompañó a los vecinos hasta el cementerio local.
Historias construidas con nombres, apellidos, recuerdos, tradiciones y personas que, aunque hayan tomado otros caminos, jamás dejaron de pertenecer al lugar donde nacieron.
Entre esas historias aparece la de Aurelio José Kühn, un hombre nacido en esta pequeña comunidad entrerriana el 8 de diciembre de 1938, que hace ya sesenta y tres años decidió consagrar su vida al sacerdocio. Con el paso del tiempo, su recorrido pastoral lo llevó a ocupar distintas responsabilidades dentro de la Iglesia hasta llegar a ser obispo de Deán Funes.
Pero hay algo que los años no pudieron modificar: su vínculo con Aldea Santa María. Cada 16 de agosto, un día después de la celebración de la patrona del pueblo, la Virgen María, don Aurelio regresa. Y su llegada es esperada. No hace falta organizar grandes recibimientos. La comunidad sabe que volverá y él sabe que allí encontrará los rostros, los apellidos y las historias que forman parte de su propia vida.
Este año, el obispo emérito, que en pocos meses cumplirá 88 años, volvió a presentarse ante los habitantes de Aldea Santa María, para iniciar la celebración de la Santa Misa en memoria de los difuntos de la comunidad.
Fue un momento de profunda emoción, pero también de una elogiable naturalidad: para los vecinos, especialmente para las familias descendientes de los alemanes del Volga, la presencia de Aurelio forma parte de una tradición que se renueva cada año.
La iglesia recibió a los fieles y la celebración religiosa permitió recordar a quienes ya no están físicamente, pero permanecen vivos en la memoria de cada familia. Allí estuvieron generaciones distintas, unidas por una misma fe y por una misma historia. Después de la misa llegó otro de los momentos más significativos de la jornada.
Como ocurre tradicionalmente, la comunidad emprendió el camino hacia el cementerio local. El recorrido, realizado por los habitantes del pueblo junto al religioso, tiene un significado especial. No se trata solamente de llegar hasta un lugar donde descansan los restos de los seres queridos. Es también una manera de mantener viva la memoria.
En el cementerio se reza por cada uno de los difuntos que allí descansan. Se recuerdan nombres, familias y generaciones. Se vuelve a hablar de aquellos que fueron parte de la vida cotidiana de Aldea Santa María y que, con el paso de los años, se transformaron en memoria. Y en medio de esa ceremonia aparece nuevamente Aurelio, caminando junto a su gente.
Un hijo de la aldea, que nunca dejó de volver
Para entender lo que significa su presencia hay que conocer la historia de Aldea Santa María y el profundo sentimiento de pertenencia que caracteriza a sus habitantes. En las comunidades formadas por descendientes de los alemanes del Volga, la tradición, la familia, la fe y la memoria ocupan un lugar central. Aurelio es parte de esa historia.
Nació allí cuando el calendario marcaba el 8 de diciembre de 1938. Creció en una comunidad donde la religión tenía una presencia determinante y, con el tiempo, tomó una decisión que cambiaría para siempre su vida: abrazar el sacerdocio.
Hace sesenta y tres años recibió la ordenación sacerdotal. 63 años. Una cifra que así, pronunciada rápidamente, puede parecer solamente un dato. Pero cuando se la relaciona con una vida dedicada al servicio religioso, adquiere otra dimensión. ¡Son más de seis décadas de sacerdocio!
Y son miles de celebraciones, de encuentros y de viajes, de conversaciones y acompañamientos, de momentos de alegría, pero también de dolor. Son generaciones enteras que pasaron delante de él. Son historias de personas que alguna vez estuvieron y que hoy ya no están.
Por eso mismo, cuando vuelve a Aldea Santa María para celebrar la misa de los difuntos, la ceremonia adquiere una profundidad que excede cualquier acto religioso. Allí se encuentran el sacerdote, el obispo y el hombre que nació en esa tierra.
Gustavo Altamirano y Miguel Dittler fueron quienes aportaron datos y recuerdos sobre su increíble trayectoria, y sobre esa sana costumbre que Aurelio mantuvo con el paso del tiempo. Justamente, Altamirano y Dittler remarcaron el significado que tiene para la comunidad la presencia del religioso cada 16 de agosto.
Porque Aurelio no llega a Aldea Santa María como alguien que simplemente visita un pueblo. Regresa a su casa. Después de la misa, el encuentro con los vecinos continúa. Las palabras, los saludos, los abrazos y los recuerdos forman parte de una jornada que, para muchos, se convierte en una de las fechas más importantes del año. El obispo disfruta ese momento.
Lo vive con amor y con una enorme sencillez. Habla de su regreso, recuerda a la comunidad y cumple con su misión. Después regresará a Deán Funes, donde tiene establecido su lugar de residencia. En Aldea Santa María queda nuevamente la sensación de haber compartido un momento especial. Y el próximo año, si Dios lo permite, la historia volverá a repetirse.
Una vida de servicio, que trascendió el pueblo, porque la trayectoria de Aurelio José Kühn no se limita a su condición de hijo de Aldea Santa María. Su vida sacerdotal estuvo vinculada a distintas tareas pastorales y una de las experiencias destacadas en su recorrido fue su función en la Fazenda de la Esperanza, una obra destinada al acompañamiento de jóvenes con problemas de adicciones.
Acompañar, escuchar, estar presente
Miguel Dittler puso especial énfasis en esta parte de su tarea. La Fazenda de la Esperanza desarrolla una importante labor de recuperación y acompañamiento, y actualmente cuenta con presencia en distintos puntos del país, con doce lugares en Argentina. Allí también aparece una característica que atraviesa la vida de Aurelio: el servicio.
Una vida sacerdotal de sesenta y tres años puede analizarse desde distintos lugares y hechos. Puede hablarse de cargos, de responsabilidades, de destinos o de títulos, pero detrás de todo eso existe una palabra que resume buena parte de su recorrido: servicio. Servir a los demás. Acompañar. Escuchar. Estar presente. Celebrar la fe. Compartir el dolor y la esperanza.
Esa tarea lo llevó lejos de su lugar de nacimiento, pero nunca logró borrar sus raíces. Por eso el regreso tiene tanta importancia. En Aldea Santa María no importa solamente que Aurelio haya llegado a ser obispo. Tampoco que haya desarrollado una extensa trayectoria dentro de la Iglesia.
Para sus vecinos, antes que nada, sigue siendo aquel hombre nacido en la aldea, aquel hijo que tomó un camino particular y que, pese a los años y a las distancias, vuelve a encontrarse con los suyos. Quizás allí radique la verdadera dimensión de esta historia.
Hay personas que pasan por los pueblos. Hay otras que forman parte de ellos para siempre. Aurelio pertenece a esta segunda categoría. Y cada 16 de agosto, cuando la comunidad deja atrás la celebración de su patrona, la Virgen María, llega el momento de recordar a los que ya no están.
Y en esa jornada aparece también la figura de un sacerdote que lleva más de seis décadas caminando junto a la Iglesia. El pueblo lo recibe con respeto y afecto. Él responde con la misma cercanía. La misa es el punto de encuentro. El cementerio, el lugar de la memoria. Y el regreso, una especie de puente entre el pasado y el presente.
Los más grandes recuerdan su historia. Los adultos transmiten ese recuerdo. Los jóvenes y los niños conocen así a uno de los hijos que llevó el nombre de Aldea Santa María mucho más allá de sus límites. La historia de Aurelio también es la historia de un pueblo que reconoce a los suyos. Y eso tiene un valor enorme.
Porque en tiempos donde muchas tradiciones se pierden, donde las distancias parecen separar a las comunidades y donde los recuerdos pueden quedar relegados, Aldea Santa María conserva una costumbre sencilla pero poderosa: esperar el regreso de uno de sus hijos.
Rodeado de su gente, caminando juntos
No importa cuántos kilómetros haya entre Deán Funes y la Aldea. No importa cuántos años hayan pasado desde aquel 8 de diciembre de 1938. No importa cuántas responsabilidades haya asumido Aurelio a lo largo de su vida. Cuando llega agosto, el camino vuelve a llevarlo hacia su pueblo. Y allí lo esperan. Lo esperan las familias. Lo esperan los amigos.
Lo esperan quienes lo conocieron desde siempre y también quienes fueron incorporándose a la comunidad con el paso de las generaciones. Lo espera la memoria de los que ya no están. Y lo espera una iglesia que, cada año, vuelve a reunir a la comunidad alrededor de la fe. La jornada del domingo 16 de agosto de 2026 dejó nuevamente esa imagen:
Aurelio celebrando la misa, rodeado de su gente, y luego caminando junto a los fieles hacia el cementerio para rezar por cada difunto. No hubo necesidad de grandes discursos. El gesto fue suficiente. Un sacerdote que vuelve. Un pueblo que recibe. Una comunidad que recuerda. Y una historia que continúa.
Porque sesenta y tres años de sacerdocio no son poco tiempo. No es una cifra más en una biografía. Son sesenta y tres años de una vida entregada a una misión. Son más de seis décadas atravesadas por cambios serios y profundos, por distintas generaciones y por incontables experiencias.
Para Aldea Santa María, además, esos sesenta y tres años tienen un significado especial. Porque una parte de ese recorrido comenzó allí. En esas calles. En esa comunidad. Entre familias de descendientes de alemanes del Volga. En un pueblo donde la fe forma parte de la identidad. Por eso, cada vez que Aurelio vuelve, el encuentro se transforma en una celebración de la vida, de la memoria y de las raíces.
Y quizás esa sea la mejor manera de explicar por qué su presencia sigue siendo tan importante. Aurelio no regresa solamente para celebrar una misa. Regresa para encontrarse con su historia. Regresa para recordar. Regresa para acompañar. Regresa para rezar por quienes ya no están. Y, sobre todo, regresa porque todavía siente que ese pequeño rincón entrerriano sigue siendo parte de él.
Aldea Santa María sabe reconocer esas cosas. Sabe que hay historias que no necesitan ser propias para sentirlas. Y la de Aurelio Kühn pertenece a todos aquellos que entienden que las raíces no se pierden con la distancia, que los años no borran los afectos y que la memoria de un pueblo se construye también con el regreso de sus hijos.
Por eso, cuando el obispo emérito se despide y emprende nuevamente el camino hacia Deán Funes, queda una certeza entre los vecinos. La historia no termina. Simplemente espera hasta el próximo 16 de agosto.
Porque, mientras Aurelio pueda regresar y Aldea Santa María pueda recibirlo, habrá una misa para los difuntos, habrá un camino hacia el cementerio, habrá una comunidad reunida y habrá una historia que seguirá contándose de generación en generación.
Una historia de fe. Una historia de raíces. Una historia de servicio. La historia de un hombre que lleva sesenta y tres años de sacerdocio. Y que, a pesar de haber recorrido tantos caminos, nunca dejó de volver a casa. Que no parezca poco.