Historias que no son mías

Aurelio José Kühn, 63 años de sacerdocio y un regreso que Aldea Santa María espera cada año

Aurelio nació en Aldea Santa María, provincia de Entre Ríos, el 8 de diciembre de 1938. Su vida pastoral lo llevó por distintos caminos hasta convertirse en obispo de localidad cordobesa de Deán Funes. Sin embargo, hay un lugar al que él siempre vuelve: su pueblo natal, donde cada 16 de agosto se encuentra con sus raíces, con sus afectos y con la memoria de quienes ya no están. Semanas atrás, como sucede desde hace años, volvió a celebrar la misa en recuerdo de los difuntos de la comunidad y acompañó a los vecinos hasta el cementerio local.