La realidad que nos interpela

Igualdad de oportunidades: ¿norma constitucional o expresión de voluntad?

Sin una formación accesible y de calidad para todos los sectores, el mérito individual resulta insuficiente frente a las profundas desigualdades de origen. Garantizar un punto de partida justo para cada joven demanda decisiones políticas firmes que transformen los mandatos constitucionales en hechos reales.