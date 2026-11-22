La igualdad de oportunidades tiene anclaje en varios pasajes de nuestra Constitución. El artículo 16, por ejemplo, es el que establece la igualdad ante la ley y la admisibilidad en los empleos sin otra condición que la idoneidad: es la raíz tanto del mérito como de la igualdad.
Igualdad de oportunidades: ¿norma constitucional o expresión de voluntad?
Sin una formación accesible y de calidad para todos los sectores, el mérito individual resulta insuficiente frente a las profundas desigualdades de origen. Garantizar un punto de partida justo para cada joven demanda decisiones políticas firmes que transformen los mandatos constitucionales en hechos reales.
Las menciones expresas aparecen en el artículo 37 (segundo párrafo), que garantiza la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso a cargos electivos y partidarios, y en el artículo 75, que encomienda al Congreso velar por ella en la coparticipación federal (inciso 2), en la legislación educativa (inciso 19) y mediante medidas de acción positiva en favor de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad (inciso 23).
Igualdad de oportunidades no significa que todos debamos alcanzar los mismos resultados, significa que nadie tenga su futuro condicionado de antemano por las circunstancias económicas, sociales o familiares en las que le tocó nacer.
De ahí que la meritocracia deba ser el resultado de la igualdad de oportunidades, y que solo sea un concepto válido cuando dicha igualdad de oportunidades exista. Sin ella, la idea de que el esfuerzo individual basta para superarse económica y socialmente termina siendo más la excepción que la regla.
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía año 2001, en su libro "El precio de la desigualdad" advierte que el origen socioeconómico condiciona profundamente las oportunidades de desarrollo individual.
La riqueza heredada facilita la permanencia en los estratos superiores, mientras quienes nacen en los sectores más desfavorecidos encuentran mayores obstáculos para alcanzar la movilidad social.
Si hacemos una analogía con una prueba de velocidad de 100 metros llanos, podríamos ver que algunos largan a 10 metros de la llegada, otros desde el metro 50, otros desde la línea de largada y algunos comienzan 40 o 50 metros atrás de ella.
¿Puede alguien suponer que quien sale 50 metros detrás de la línea de largada le ganará al que parte a diez metros de la meta? ¿Cuáles son los principales elementos que explican esas diferencias? Al menos tres: la alimentación, la salud y la educación.
Un niño que no recibe una alimentación adecuada tendrá dificultades para desarrollar plenamente sus capacidades; quien no tiene acceso a la salud verá condicionadas sus posibilidades de crecimiento; y quien no puede acceder a una educación de calidad tendrá, seguramente, mayores obstáculos para construir su futuro.
Podríamos agregar otros, pero estos tres son pilares para el desarrollo de cualquier persona. Y de los tres, quisiera detenerme en la educación. No porque los otros sean menos importantes, sino porque la educación es una de las herramientas más poderosas para modificar las condiciones de partida y ampliar las posibilidades de desarrollo de una sociedad.
La educación no garantiza, por sí sola, la igualdad de oportunidades, pero difícilmente pueda existir una sociedad que aspire a alcanzarla sin garantizar el acceso a una educación inclusiva, de calidad y con igualdad de condiciones.
No se trata solamente de que todos los niños ingresen a una escuela, sino de que todos tengan posibilidades reales de aprender, desarrollar sus capacidades y construir un proyecto de vida, independientemente del lugar donde nacieron o de la situación económica de sus familias.
Trascendencia del mensaje papal
En este contexto, adquiere particular relevancia la visita del papa León XIV a nuestro país.
En su discurso del domingo 8 de noviembre, realizado en el Palacio Libertad, ante autoridades nacionales, gobernadores, algunos actores de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, el pontífice reconoció que la Argentina ha procurado extender la instrucción a sectores cada vez más amplios de su población, pero -a la vez- hizo un llamado que merece ser escuchado, más allá de las convicciones religiosas de cada uno.
Al referirse al futuro de los jóvenes argentinos, el santo padre expresó que crear las condiciones para que puedan proyectar libremente sus vidas exige "robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación".
León XIV también destacó la necesidad de confiar en los jóvenes, reconocer sus capacidades y abrirles espacios para que puedan participar y asumir responsabilidades. Y planteó, además, una reflexión que interpela a nuestra realidad: una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para intentar hacer realidad sus sueños.
De esa forma, el papa puso sobre la mesa una cuestión que debería formar parte de cualquier agenda de desarrollo: ¿qué posibilidades reales les estamos ofreciendo a las nuevas generaciones para que puedan desarrollar sus talentos sin que su futuro esté condicionado por el origen social o económico de sus familias?
Allí está una de las cuestiones centrales de este debate. La educación no puede ser considerada simplemente una partida presupuestaria, ni su fortalecimiento una decisión que dependa exclusivamente de las disponibilidades financieras de cada momento.
Debe ser una inversión social, económica y humana, y una responsabilidad que trasciende a cualquier gobierno y a cualquier circunstancia política. Se objetará que más gasto no garantiza mejores resultados si la gestión es ineficiente. Es una objeción atendible, y es precisamente la razón por la que no alcanza con proclamar la importancia de la educación.
Hace falta sostenerla con políticas públicas, recursos, infraestructura, docentes reconocidos en su función, formación permanente y condiciones que permitan que ningún niño o joven quede excluido de la posibilidad de aprender. La educación es también una cuestión económica, y el propio papa afirmó en ese discurso que la economía debe estar al servicio de las personas.
Un país que no forma las capacidades de su población difícilmente agregue valor a lo que produce, ya sean bienes exportables o no. Con baja productividad, es probable que los salarios bajen, la competitividad se resienta y puede impactar en mayores niveles de pobreza.
En ese escenario crece el riesgo de depender de actividades extractivas cuyos recursos, si no existen políticas de equidad que los distribuyan, no llegan a quienes más los necesitan, y la exclusión se profundiza.
Por eso mismo, considero que hay elementos suficientes para argumentar la necesidad de que el Estado tenga una intervención activa en la política educativa, de modo que los artículos citados de la Constitución no terminen en letra muerta.
Volvamos entonces a nuestra carrera de los 100 metros. Si pretendemos que gane el mejor, primero debemos procurar que todos puedan largar desde la misma línea de partida.
De lo contrario, no estaremos premiando el mérito, sino simplemente reconociendo las ventajas de quienes tuvieron mejores condiciones desde el comienzo. Nuestra Constitución ya estableció la norma. El desafío es convertirla en una realidad, porque una norma sin voluntad política queda reducida a una expresión de deseos.
La igualdad de oportunidades no se construye solamente con normas, discursos o buenas intenciones: se construye con decisiones, prioridades y compromisos concretos. Y con la voluntad de una sociedad que entienda que el futuro de sus hijos no puede depender del lugar que ocuparon sus padres en aquella carrera.
¿Estamos realmente dispuestos, como sociedad, a garantizar que todos puedan largar desde la misma línea de partida?