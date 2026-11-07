En la película "El gran truco" (The prestige, 2006), Christian Bale y Hugh Jackman interpretan a dos magosde fines del siglo XIX que compiten para perfeccionar un truco de "teleportación": el mago desaparece tras una puerta en un extremo del escenario y reaparece instantáneamente por otra puerta en el extremo opuesto.
El gran truco de Nikola Tesla
El legendario inventor desafió las ideas de Thomas Edison y transformó el desarrollo energético global con la implementación definitiva de la corriente alterna.
Uno de los magos consulta entonces a un científico algo excéntrico que habría desarrollado un método de teleportación aplicando las, por entonces, misteriosas propiedades de la electricidad. Este científico, interpretado en la película por David Bowie, es el físico e inventor Nikola Tesla.
En las últimas décadas, Tesla pasó de ser casi un desconocido para el gran público a ser celebrado como el científico más importante de la historia de la humanidad. Seguramente, la verdad está en algún punto intermedio. Nikola Tesla nació en 1856 en Smiljan, Croacia, aunque provenía de una familia de origen serbio.
Es conocido, especialmente, por ser el creador de las máquinas de corriente alterna, que hacen posible las aplicaciones industriales y domésticas de la electricidad. Al respecto protagonizó un célebre enfrentamiento con Thomas Edison, quien trabajaba con corriente continua. Es el episodio conocido como la Guerra de las Corrientes.
En un circuito de corriente continua las cargas eléctricas viajan por un cable como el agua dentro de una cañería. Su funcionamiento es muy simple pero presenta una importante limitación: no permite trasmitir la energía a grandes distancias porque los cables se recalientan, lo que representa una pérdida de energía.
Cuando Edison comenzó a proveer de servicio eléctrico a las ciudades tenía que poner una central de generación cada pocas manzanas, porque no podía trasmitir la energía más allá de un kilómetro, aproximadamente.
Mientras tanto, en Europa, Tesla se encontraba trabajando en una nueva forma de electricidad: la corriente alterna, creada en Francia en la década de 1830. En un circuito de corriente alterna las cargas eléctricas no circulan realmente de un punto a otro, como en la corriente continua, sino que vibran hacia delante y hacia atrás dentro del cable.
Esto produce una cantidad de fenómenos curiosos entre los que se encuentra la solución al problema de la trasmisión de energía. En una instalación de corriente alterna es posible trasmitir la energía a grandes distancias, sin pérdidas importantes.
En 1884, Tesla emigró a Estados Unidos, comenzó a trabajar para Edison y trató de convencerlo de las ventajas de la corriente alterna. Pero para entender el funcionamiento de un circuito de corriente alterna se requieren conocimientos matemáticos muy avanzados que Edison no tenía.
Además, llevaba invertidos mucho tiempo y recursos en la tecnología de corriente continua y no quería empezar de nuevo con una nueva forma de electricidad. Finalmente, Tesla renunció a su trabajo con Edison y fue contratado por la compañía rival, la Westinghouse.
En 1893 la Westinghouse y la General Electric de Edison compitieron por el contrato de provisión de energía eléctrica a la Exposición Internacional de Chicago. La Westinghouse presentó una oferta más económica y obtuvo el contrato. Así, Tesla y su corriente alterna ganaron la guerra de las corrientes. Nikola murió en Nueva York el 7 de enero de 1943, a los 86 años.
El autor es docente y divulgador científico.