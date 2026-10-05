Divulgación científica

La inventora del limpiaparabrisas

Marge Simpson la recordó en uno de los capítulos de la serie: esta es la historia de la empresaria que ideó un mecanismo clave para los autos, inspirada en un viaje en tranvía durante un día de nieve. Mary Anderson, la mujer que diseñó un sistema para despejar los vidrios que cambió la seguridad vial para siempre.