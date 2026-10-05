En un episodio de Los Simpson ("Las chicas solo quieren sumar", temporada 17, episodio 19) el director Skinner afirma que las mujeres no son tan buenas en matemática como los hombres lo que desencadena una serie de escándalos que termina con la separación entre chicos y chicas en las aulas de la Escuela Primaria de Springfield.
La inventora del limpiaparabrisas
Marge Simpson la recordó en uno de los capítulos de la serie: esta es la historia de la empresaria que ideó un mecanismo clave para los autos, inspirada en un viaje en tranvía durante un día de nieve. Mary Anderson, la mujer que diseñó un sistema para despejar los vidrios que cambió la seguridad vial para siempre.
A Marge la idea de que las mujeres sean menos inteligentes que los hombres le parece absurda. Asegura que hombres y mujeres pueden ser igualmente inteligentes y pone como ejemplo que una mujer inventó el limpiaparabrisas.
Marge se refiere a la empresaria norteamericana Mary Anderson , considerada la inventora del limpiaparabrisas primario funcional. Mary nació en Alabama, Estados Unidos, en 1866. Desde joven se dedicó al negocio inmobiliario, la cría de ganado y la vitivinicultura.
En 1902, durante un viaje en tranvía, observó que el conductor se bajaba continuamente del vehículo para limpiar la ventana delantera cubierta de agua, nieve y suciedad, con la consiguiente pérdida de tiempo para él y los pasajeros.
Al regresar a su casa, Mary comenzó a trabajar en el diseño de un dispositivo limpiador que pudiera accionarse desde el interior del vehículo, sin necesidad de bajarse del mismo. Así fue como en 1903 obtuvo una patente por "un dispositivo limpiador de ventanas para carros eléctricos y otros vehículos". Consistía en un brazo metálico con una lámina de goma que se apoyaba contra el vidrio.
Una palanca, instalada en el interior del vehículo, permitía mover el brazo metálico hacia un lado y hacia el otro, barriendo toda la superficie del vidrio. Si bien éste no fue realmente el primer limpiaparabrisas de la historia, sí fue el primero de estos dispositivos en funcionar con efectividad (*).
Anderson trató de vender, sin éxito, los derechos de su limpiaparabrisas. Eran principios del siglo XX y la cantidad de autos en circulación no representaba un mercado atractivo para nuevos accesorios. Además, se pensaba que el accionar la palanca mientras se conducía, podía provocar accidentes.
A medida que el auto se fue popularizando, lo mismo ocurrió con el uso del limpiaparabrisas. Cuando Henry Ford comenzó la producción masiva del modelo T en 1908 probó el uso del limpiaparabrisas de Anderson y lo incorporó como accesorio opcional.
En 1922, Cadillac se convirtió en la primera marca de automóviles que adoptó el limpiaparabrisas como equipamiento estándar. Para entonces, la patente de Anderson, otorgada por diecisiete años, ya había caducado, por lo que no recibió ningún beneficio económico de su invento.
Mary Anderson murió en 1953, a los 87 años. En 2011 fue incluido en el Salón de la Fama de Inventores de los Estados Unidos por su "contribución a la seguridad en el transporte".
(*) El primer diseño registrado y patentado como antecesor directo del limpiaparabrisas fue el de Jorge J. Capewell , inventor estadounidense que patentó su limpiador de ventanas en agosto de 1898 (solicitado en 1896), siete años antes del registro de Mary Anderson.
El autor es periodista y divulgador científico.