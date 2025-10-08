Bosque interior

"Este es el bosque. 25 poemas" es una antología preparada por Vicente Undurraga que reúne piezas esenciales de Eunice Odio y condensa las claves de su escritura. En este libro, la poeta costarricense despliega un lenguaje que funde lo sensorial con lo espiritual, donde la naturaleza aparece como territorio simbólico más que como simple escenario.
El bosque funciona como metáfora de la vida interior: espacio de extravío, revelación y deseo, en el que se inscribe un yo que se busca, se quiebra y se recompone. La intensidad de las imágenes, el ritmo preciso y la densidad de las metáforas construyen un universo singular que mantiene su fuerza intacta.
Yolanda Eunice Odio Infante, nacida en 1919 en Costa Rica y fallecida en 1974 en México, atravesó distintos países y momentos culturales: residió en Guatemala, pasó por El Salvador, se estableció en México y también vivió en Estados Unidos, sin dejar nunca de sentirse extranjera. Pese a esos desplazamientos, conservó una voz apartada de las corrientes dominantes.
Sus libros "Los elementos terrestres" (1948), "Zona en territorio del alba" (1953) y "El tránsito de fuego" (1957) ya mostraban una poética que oscila entre lo místico, lo erótico y lo existencial.
Portada del poemario de Eunice Odio aquí descripto.
Su experiencia de desarraigo, tanto personal como geográfico, se filtra en los poemas, revelando una escritura de frontera: vital y oscura, cercana a lo visionario, que desafía cualquier lectura complaciente.
En paralelo, otra figura femenina de la poesía latinoamericana, Alejandra Pizarnik, desplegaba en Buenos Aires una búsqueda igualmente intensa. Aunque con matices distintos, ambas compartieron la exploración de un territorio interior donde el silencio, el cuerpo y la palabra se entrelazan.
Si Pizarnik tendía hacia un despojamiento más abstracto y hermético -como en "Árbol de Diana", donde cada fragmento roza el vacío-, Odio imprimía a sus visiones una corporalidad vehemente, visible en poemas de "El tránsito de fuego", donde la experiencia amorosa se convierte en imagen ardiente y física.
Esta cercanía muestra que en el siglo XX hubo mujeres que abrieron caminos singulares en la poesía hispanoamericana, quebrando moldes y desafiando los límites de lo lírico. La antología, al ofrecer una selección breve pero representativa, invita a lectores nuevos a recorrer el bosque de su voz, al tiempo que rescata una figura que permaneció durante décadas en los márgenes del canon.
Si algo distingue a este libro es la capacidad de mostrar a Odio en toda su tensión: una poeta que no buscó la comodidad de lo legible, sino que apostó por un decir exigente, cargado de intensidad. Su vigencia hoy se afirma en la manera en que su obra sigue interpelando el desarraigo y la búsqueda de sentido en un mundo fragmentado.
+ INFO
"Este es el bosque: 25 poemas". Obra de Eunice Odio, publicada por La Pollera. Santiago de Chile, 2021 (134 páginas).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.