Análisis literario

Variaciones de una familia

Fiel a su estilo detallista y riguroso, el autor de este ciclo expone aquí detalles de dos obras literarias que intenta rescatar del olvido: en primera instancia, "Gente en el tiempo", del italiano Massimo Bontempelli (1878-1960). Y por separado "Poesía reunida", trabajo que reúne los cuatro libros de versos de la escritora chilena Teresa Wilms Montt (1893-1921), trágicamente fallecida a edad muy temprana.