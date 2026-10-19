En el Día de la Madre -celebrado el domingo 18 de octubre-, desde la Asociación Deportiva y Cultural Isrtaelita I.L. Peretz saludamos a todas la madres, recordando muy especialmente a algunas de ellas.
Un saludo especial para todas las madres
En el Día de la Madre, la citada institución santafesina rindió un sentido homenaje a referentes históricas de la lucha por los derechos humanos y la educación.
En primer lugar, lo hacemos con las Madres de Plaza de Mayo, sobre las cuales no es preciso abundar adjetivos sobre su decisión, valentía, consecuencia y coherencia en la lucha contra el terrorismo de Estado, por la vigencia irrestricta de los derechos humanos, la ampliación y profundización de la democracia y del Estado de derecho.
En ese camino, tenemos muy presente a Isolina Méndez, quien, con el acompañamiento de la Liga Argentina Por los Derechos Humanos, reclamó durante años ante las autoridades por su hijo, el joven comunista Néstor Méndez, quien fue asesinado en una movilización obrera (octubre de1965) junto a José Mussi y Norberto Retamar.
En segundo término, traemos al presente a Sarita Ritvo de Wexler (fallecida en 1963), quien fuera miembro de la comisión directiva de la entonces Sociedad Cultural Israelita I.L.Peretz, del Kinder Club y de la Escuela Popular Israelita I.L.Peretz (hoy Asociación Cultural y Deportiva Israelita Argentina I.L.Peretz).
Como delegada de la entidad, Sarita desarrolló actividad en las escuelas públicas de la ciudad de Santa Fe, fundando Clubes de Madres y una gran comisión que los nucleaba para actuar con demandas específicas en el ámbito del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.
Como titular de los Clubes de Madres de la ciudad y representante de la Escuela Popular Israelita I.L.Peretz integró la Comisión Pro Homenaje Monumento a la Madre Universal, inaugurado en el Parque Alberdi (ver el diario El Litoral del 21 de octubre 1962).
En dicha oportunidad dirigió unas palabras alusivas al momento, además de colocar ofrendas florales: "Nos hemos dado cita los santafesinos evocando a través del tiempo la figura sin igual de esa gran mujer que vive en nosotros… en el Día Universal de la Madre", haciendo que el recordatorio de esa fecha trascienda concepciones y se amplía a un espacio infinitamente amplio e inclusivo.
De igual modo, recordamos finalmente a nuestras queridas Celina Keca Kofman y Alejandra Negrita Ravello, Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, socias honorarias de la Asociación Cultural y Deportiva Israelita Argentina I.L.Peretz.