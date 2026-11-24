¿Qué lugar quiere ocupar la Argentina en el Atlántico Sur en las próximas décadas? Esa pregunta orienta mi manera de pensar Malvinas. En ella están la memoria de quienes combatieron en 1982 y el reclamo de soberanía. También está lo que podemos hacer desde ahora para proteger los recursos del mar, fortalecer Ushuaia y sostener nuestra presencia en la Antártida.
Malvinas: la llave de la Antártida y el desafío geopolítico argentino
El proyecto petrolero Sea Lion, el negocio de la pesca y la superposición de reclamos en la península antártica muestran por qué la Argentina necesita una estrategia para el Atlántico Sur.
Para entender por qué llamo a Malvinas la llave de la Antártida, conviene mirar el mapa desde el sur. Allí aparecen las islas, los pasos que comunican el Atlántico con el Pacífico y las rutas hacia la península antártica. Vista desde esa perspectiva, la posición de las Malvinas adquiere un valor que va mucho más allá de sus costas.
En mi libro "Malvinas o Falklands: la llave de la Antártida" uso la imagen de un "portaaviones natural". Desde las islas, al Reino Unido le cuesta menos desplegar, abastecer y relevar buques y aeronaves que si tuviera que hacerlo desde sus propias costas.
En mi libro "Malvinas o Falklands: la llave de la Antártida" uso la imagen de un "portaaviones natural". Desde las islas, al Reino Unido le cuesta menos desplegar, abastecer y relevar buques y aeronaves que si tuviera que hacerlo desde sus propias costas.
Esa posición también tiene un valor económico. Las licencias de pesca ya generan ingresos millonarios para la administración británica de las islas, y Sea Lion abre la perspectiva de ingresos petroleros.
Una disputa que continúa abierta
En 1520, mientras la expedición de Hernando de Magallanes buscaba un paso hacia el océano Pacífico, uno de sus tripulantes, el cartógrafo Andrés de San Martín, habría trazado el primer mapa específico de las Malvinas. La Armada Argentina le atribuye ese mapa, fechado setenta y dos años antes del avistamiento que la versión británica atribuye a John Davis en 1592.
El 5 de febrero de 1830 nació en Puerto Luis la hija de Luis Vernet y María Sáez, conocida como Malvina Vernet. En su fe de bautismo, conservada en la iglesia de San Agustín de Buenos Aires, figura como Balvina Vernet, con B. Su padre ejercía la comandancia política y militar. El diario de su madre da cuenta de la vida de aquella comunidad bajo administración argentina.
El 3 de enero de 1833, el Reino Unido ocupó las islas y expulsó a las autoridades argentinas. Meses después, el Gaucho Antonio Rivero y otros trabajadores se sublevaron en Puerto Luis. Los detenidos fueron trasladados a Inglaterra, donde los asesores jurídicos de la Corona examinaron si los tribunales ingleses tenían jurisdicción. El juicio no llegó a celebrarse y finalmente los enviaron a Montevideo.
En 1964, el embajador José María Ruda llevó el reclamo argentino a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sostuvo que el Reino Unido había implantado una población de origen británico después de ocupar las islas. Para Ruda, aplicar allí el principio de libre determinación equivalía a dejar el destino del territorio en manos de la población establecida por la potencia ocupante.
Al año siguiente -más precisamente el 16 de diciembre de 1965-, mediante la Resolución 2065 (XX), la Asamblea General de la ONU reconoció la existencia de una disputa de soberanía e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes.
En 1976, la Resolución 31/49 pidió a las partes que aceleraran las negociaciones y se abstuvieran de modificar unilateralmente la situación mientras continuara el proceso recomendado por la propia ONU. Esa resolución ayuda a entender la objeción argentina a Sea Lion, el proyecto petrolero situado al norte de las Malvinas.
La Cancillería considera que las licencias y autorizaciones británicas introducen cambios unilaterales en el área en disputa. Desarrollar un yacimiento significa decidir quién puede explotarlo, quién se queda con los ingresos y quién tendría que responder ante un eventual derrame. En la pesca ya podemos medir parte del negocio.
En el ejercicio 2023/2024, la administración británica de las islas recaudó 33,9 millones de libras esterlinas por licencias de pesca. A partir de esos permisos se mueve una actividad comercial que incluye a las empresas que capturan el calamar, a quienes abastecen los buques y a quienes transportan y venden el producto.
Proteger esos recursos exige saber cuánto se pesca y cuánto pueden recuperarse las poblaciones de peces y calamares entre temporadas. Con esos datos se fijan los límites de captura. La Prefectura y la Armada patrullan nuestras aguas para detectar la pesca sin permiso.
Cuando la captura se transborda en alta mar, la cooperación con otros países ayuda a establecer quién pescó, dónde lo hizo y en qué puerto terminó la carga. En alta mar, un pesquero puede pasar su captura a un buque de carga y seguir pescando sin volver a puerto. Ese traslado, llamado transbordo, dificulta seguir el rastro de la pesca.
Por eso es importante que los países compartan información para saber qué barco hizo la captura, en qué aguas pescó y dónde se descargó finalmente.
Ushuaia y la proyección antártica
El sector que reivindica la Argentina incluye la península antártica, donde se encuentran algunos de los mejores accesos marítimos al continente. Desde Ushuaia, a unos mil kilómetros, se llega por la ruta marítima más corta. El viento y el oleaje pueden complicar el cruce del pasaje de Drake, pero la península ofrece bahías y sitios donde se puede desembarcar durante el verano austral.
En otros sectores antárticos, el hielo marino puede impedir que los buques se acerquen y, en muchos tramos de costa, los frentes glaciares forman paredes de hielo que cierran el paso hacia tierra. Una vez logrado el desembarco, las grietas anchas y profundas obligan a desviar la marcha y una tormenta puede detenerla por completo.
Para una expedición, esas dificultades se traducen en más días de viaje, más combustible y menos oportunidades de abastecimiento. La península está en la zona donde coinciden tres reclamos. Si se compara el ancho de los sectores entre sus meridianos, el reclamo británico abarca todo el sector argentino y el chileno se superpone con algo más del 40 % de nuestra franja.
El artículo IV del Tratado Antártico preserva las posiciones de las partes. Las actividades realizadas durante su vigencia no generan derechos de soberanía. En 2048 se cumplirán cincuenta años de la entrada en vigor del Protocolo de Madrid, que protege el medio ambiente antártico y prohíbe las actividades relacionadas con los recursos minerales, salvo la investigación científica.
Desde ese momento, cualquiera de las partes consultivas, incluida la Argentina, podrá pedir que se convoque una conferencia para revisar el acuerdo. La conferencia se convocará si alguna de esas partes la solicita. El Protocolo seguirá vigente.
Para modificar la prohibición minera tendría que estar en vigor, entre otras condiciones, un régimen jurídico vinculante que estableciera si esas actividades pueden autorizarse y bajo qué reglas. Nuestro país sostiene una presencia permanente en la Antártida desde que se hizo cargo del observatorio de las Orcadas del Sur en 1904.
Quien conoce los puertos del Paraná sabe cuánto trabajo hay detrás de un barco que carga y vuelve a salir. En Ushuaia, de ese trabajo depende que una expedición llegue con el personal, los equipos y las provisiones que necesita.
La Argentina debe sostener su reclamo de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y exigir que el Reino Unido vuelva a la mesa de negociaciones. Para defender sus intereses en el Atlántico Sur, también necesita construir una relación duradera con una potencia de primer nivel que pueda convertirse en un aliado estratégico.
Chile ofrece un antecedente cercano. Sus relaciones con el Reino Unido se remontan a 1823 y han perdurado a través de distintos gobiernos. Con el tiempo, ese vínculo se extendió al comercio, la defensa y la cooperación antártica. La confianza necesaria para contar con el respaldo de un aliado se construye durante años, mediante acuerdos que los gobiernos sucesivos estén dispuestos a sostener.
La misma continuidad hace falta en el sur. Equipar Ushuaia, mantener operativos los buques que patrullan el mar y abastecen las bases, y financiar la investigación antártica son decisiones que deben perdurar. Hacer de Malvinas una política de Estado exige sostener el reclamo, cultivar alianzas duraderas y contar con medios propios para defender nuestros intereses en el Atlántico Sur.
Sobre el autor
Roberto Arnaiz es licenciado en Historia, Estrategia y Organización y Magíster en Alta Política y Estrategia (Brasil). En "Malvinas o Falklands: la llave de la Antártida" (2024), analiza la disputa por las Islas Malvinas no solo como un conflicto soberano histórico, sino como un enclave geoestratégico clave para la proyección y el control del Atlántico Sur y la Antártida.
El texto examina las implicaciones del Tratado Antártico, el control de los recursos marítimos y la necesidad de una estrategia estatal sostenida en la región.