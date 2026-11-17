En 1810, Estanislao López se incorporó a la expedición al Paraguay. Tenía apenas 23 años. Todavía estaban lejos sus días como gobernador y su reconocimiento como Patriarca de la Federación.
Dos hombres que pusieron la patria por encima de sus diferencias
Estanislao López había marchado al Paraguay bajo las órdenes de Manuel Belgrano. Nueve años después la guerra civil los había colocado en bandos enfrentados. En medio de aquella lucha, unas cartas interceptadas y una tregua abrieron la posibilidad de volver a mirar hacia una causa compartida: la independencia.
Nueve años después, aquel joven soldado encabezaba la resistencia santafesina. El general Manuel Belgrano, su antiguo jefe, conducía el Ejército Auxiliar del Perú, conocido como Ejército del Norte, cuyas fuerzas habían recibido órdenes de intervenir contra la provincia.
¿Cómo habían terminado enfrentados quienes habían servido a la misma revolución? La ruptura con España había abierto un camino, pero también una disputa: quién gobernaría, desde dónde y con qué participación de las provincias.
Para Santa Fe, esas preguntas se traducían en asuntos cotidianos: elegir sus autoridades, administrar sus recursos y evitar que su territorio quedara a merced de decisiones tomadas en Buenos Aires.
El gobierno central, por su parte, buscaba mantener una autoridad común en plena guerra de independencia. En abril de 1819, después de campañas que habían castigado a la provincia, López y Belgrano respaldaron una suspensión de las hostilidades negociada por sus representantes. Las diferencias seguían en pie. Pero había razones suficientes para detener las armas.
El temple de un futuro caudillo
Estanislao López nació en Santa Fe el 22 de noviembre de 1786. Desde joven sirvió en los Blandengues, donde aprendió a conocer el terreno, manejar el caballo y combatir con los medios disponibles. La frontera fue su primera escuela militar.
Allí adquirió habilidades que más tarde pondría al servicio de su provincia: moverse con rapidez, aprovechar las distancias y conducir hombres que conocían cada camino, cada paso y cada lugar donde encontrar agua o reunir caballadas.
La expedición al Paraguay puso a prueba aquel aprendizaje. El gobierno revolucionario de Buenos Aires esperaba que esa provincia reconociera su autoridad. Encontró, en cambio, una resistencia que terminó por frustrar la campaña, tras los combates de Paraguarí y Tacuarí. Belgrano tuvo que conducir una fuerza lejos de sus principales abastecimientos.
López conoció las dificultades de aquella guerra y también el cautiverio: cayó prisionero y fue trasladado a Montevideo, todavía en manos realistas. Lo encerraron en la fragata española Flora. Consiguió escapar a nado y se incorporó a las fuerzas revolucionarias que, bajo la conducción de José Rondeau, sitiaban la ciudad.
Ese pasado ayuda a comprender su trayectoria. Cuando más tarde enfrentó al gobierno central, llevaba consigo años de servicio a la causa revolucionaria. La disputa había cambiado: ahora también se luchaba por decidir cómo se organizarían los pueblos que habían roto con el orden colonial.
Santa Fe ocupaba una posición decisiva sobre el Paraná y en las comunicaciones entre Buenos Aires y el interior. La circulación de tropas, las requisiciones y las campañas militares repercutían sobre sus pobladores, su comercio y sus tareas rurales.
En 1815, durante el gobierno de Francisco Antonio Candioti, las aspiraciones de autonomía adquirieron una expresión política definida. La influencia de José Gervasio Artigas y del federalismo del Litoral les dio, además, una dimensión regional.
Cuando López asumió el gobierno, en 1818, recibió una provincia castigada por la guerra. Debía defenderla, mantener su administración y permitir que sus habitantes volvieran a producir. Su autoridad se afirmaba en el combate, pero también dependía de su capacidad para gobernar y negociar.
1819: la negociación de una tregua necesaria
En 1819, el Directorio dispuso emplear fuerzas del Ejército Auxiliar del Perú contra Santa Fe. Belgrano recibió instrucciones de intervenir, mientras comandantes como Juan José Viamonte conducían las operaciones directas. Para el general Manuel Belgrano, la situación resultaba especialmente difícil.
La amenaza realista seguía vigente en el norte y la campaña continental de José de San Martín necesitaba apoyo. Sin embargo, parte de los hombres y abastecimientos disponibles se consumía en una guerra entre compatriotas. En Santa Fe, las fuerzas de López aprovechaban su movilidad y el conocimiento del terreno.
Ocupar una población o avanzar por un camino no bastaba para terminar con la resistencia. Mientras tanto, los pobladores soportaban el costo de las operaciones: animales requisados, alimentos destinados a las tropas, campos sin trabajar y establecimientos abandonados. Cuando los soldados se retiraban, los daños permanecían.
Belgrano advertía las dificultades de una campaña que exigía nuevos esfuerzos sin ofrecer una solución duradera. También desconfiaba de los dirigentes federales, sobre quienes había expresado juicios severos. A comienzos de abril, fuerzas santafesinas interceptaron un correo procedente de Mendoza.
Llevaba comunicaciones del propio San Martín, Bernardo O'Higgins y Tomás Guido sobre el proyectado regreso del Ejército de los Andes y las dificultades que su salida de Chile ocasionaría a la campaña libertadora. Los documentos advertían sobre los riesgos de retirar tropas del escenario chileno para destinarlas a la guerra interna. Aquellos papeles habían caído en manos de López.
El gobernador dispuso remitirlos a Viamonte y, en su comunicación del 5 de abril de 1819, explicó: "Las diferencias que subsisten entre nosotros nunca podrán determinarme a interrumpir el giro de los papeles de esta clase". En plena confrontación, López establecía un límite. La defensa de Santa Fe no debía impedir la circulación de comunicaciones necesarias para la lucha por la independencia.
El gesto tuvo eco en Belgrano. La devolución de las cartas le mostraba que, pese al enfrentamiento, existían compromisos compartidos con la emancipación. Conservó sus reservas, pero reconoció una conducta que abría espacio al entendimiento. También pesaba el desgaste de la guerra. Ninguno de los contendientes podía ignorar las dificultades de prolongarla.
El 5 de abril se alcanzó un entendimiento preliminar en Rosario. El 12, los comisionados reunidos en San Lorenzo continuaron las negociaciones sobre la base de aquel armisticio. Las disposiciones contemplaban suspender las hostilidades y retirar fuerzas del territorio provincial.
Desde la posta de la Candelaria, Belgrano escribió a San Martín el 7 de abril: "El armisticio nos ha venido perfectamente; si se concluye algún tratado podremos atender a los enemigos". Su preocupación volvía hacia Jujuy y Salta, hacia el frente donde continuaba la amenaza realista. Detener la lucha en Santa Fe permitía pensar en recuperar tropas y concentrar esfuerzos en la guerra de independencia.
Para López, el acuerdo ofrecía un respiro necesario a una provincia castigada por las campañas. La negociación se realizó mediante representantes y contó con el respaldo de ambos jefes. Belgrano no adoptó por ello el proyecto federal, ni López renunció a la autonomía santafesina. Habían encontrado un terreno sobre el cual podían acordar.
La pausa fue transitoria. Las disputas por el poder seguían sin resolverse y las hostilidades se reanudaron. Pero durante aquellos días de abril, dos adversarios habían conseguido frenar una lucha que debilitaba a todos.
De la autonomía provincial a la defensa de Malvinas
La guerra no agotaba las preocupaciones de López. Santa Fe necesitaba reglas para organizar su vida política. El 26 de agosto de 1819 adoptó su Estatuto Provisorio, uno de los grandes antecedentes del constitucionalismo provincial argentino.
En el manifiesto que acompañó aquel documento, el gobernador declaró: "Mantendremos nuestro Estado, y en el fallecimiento de la guerra civil entraremos al todo de esa gran Nación que esperan ambos mundos". La expresión "fallecimiento de la guerra civil" significaba su terminación.
López defendía los derechos de Santa Fe y, al mismo tiempo, anunciaba su voluntad de integrarla en una unión mayor, cuyas reglas todavía debían acordarse. En 1822, la Legislatura santafesina le otorgó el grado de brigadier general. Su trayectoria militar y su autoridad política continuaron creciendo, junto con su participación en las negociaciones entre provincias.
Uno de los pasos más importantes llegó con el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, suscripto inicialmente por Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, al que luego adhirió Corrientes. López fue uno de sus principales impulsores y Domingo Cullen firmó en representación de Santa Fe. El pacto estableció compromisos de alianza y defensa.
Las provincias conservaban sus autoridades, pero asumían obligaciones comunes. Aquel acuerdo se convertiría en un antecedente fundamental de la organización constitucional argentina. Dos años después, una agresión extranjera mostró cuánto estaba en juego. El 3 de enero de 1833, fuerzas británicas ocuparon Puerto Soledad y exigieron el retiro de las autoridades y de la guarnición argentina.
La usurpación de las Malvinas provocó protestas que también se hicieron oír desde Santa Fe. El 25 de febrero, López y su ministro Cullen dirigieron comunicaciones al gobierno de Buenos Aires y al agente santafesino Pedro Pablo Vidal, representante de Santa Fe ante el gobierno porteño. El gobernador denunció el procedimiento británico como una acción que estaba "insultando atrozmente a la República".
Su protesta incluía una reflexión sobre las debilidades propias. Al escribir a Vidal, relacionó los agravios sufridos con "la inconstitución en que se encuentra el país y la figura poco digna que por ello representa". Con aquella palabra, inconstitución, señalaba la falta de una organización constitucional general.
El país dividido encontraba mayores dificultades para hacerse respetar frente a las potencias extranjeras. El mismo hombre que había defendido el derecho de Santa Fe a gobernarse advertía la necesidad de fortalecer la unión. La soberanía sobre las islas comprometía a todos.
Belgrano no llegó a conocer aquellos acontecimientos. Murió el 20 de junio de 1820, cuando el futuro de las provincias permanecía abierto. López continuó al frente de Santa Fe hasta su fallecimiento, el 15 de junio de 1838. En abril de 1819, sus diferencias no desaparecieron. Aun así, encontraron razones para suspender las hostilidades mientras la independencia seguía amenazada.
Aquella tregua fue breve, pero dejó una decisión que merece ser recordada. La patria también se construye cuando dos adversarios comprenden que el futuro de todos vale más que la victoria de uno solo.
El autor es licenciado en Historia, Estrategia y Organización. También es magíster en Alta Política y Estrategia (Brasil).