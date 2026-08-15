La discusión migratoria en Argentina

No toda distinción es discriminación

José Augusto Oviedo, presidente de la Fundación Despertando al Atlas, remarca en el presente escrito que no se trata de rechazar al extranjero, sino de distinguir entre quiénes buscan integrarse y quiénes no. La diferencia es clave para una convivencia justa y sostenible en el país.