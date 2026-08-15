Desde la Fundación Despertando al Atlas consideramos necesario intervenir en el debate migratorio argentino sin caer en dos errores que empobrecen por igual la discusión pública: el rechazo fanático al extranjero y la imposibilidad de señalar problemas reales por miedo a ser acusado de discriminar.
No toda distinción es discriminación
José Augusto Oviedo, presidente de la Fundación Despertando al Atlas, remarca en el presente escrito que no se trata de rechazar al extranjero, sino de distinguir entre quiénes buscan integrarse y quiénes no. La diferencia es clave para una convivencia justa y sostenible en el país.
La dignidad de una persona no depende de su nacionalidad. Ese principio debe ser defendido con claridad. Pero defender la dignidad humana no significa renunciar a distinguir comportamientos, vínculos y responsabilidades distintas.
No es lo mismo quien llega a un país para vivir, trabajar, arraigarse, respetar sus normas y formar parte de una comunidad, que quien ingresa circunstancialmente para utilizar servicios, prestaciones o beneficios financiados por una sociedad a la que no pretende incorporarse.
Esa distinción no es odio. Es criterio. En la Argentina, durante años se naturalizaron prácticas que hoy empiezan a ser revisadas. Muchas veces ni siquiera hablamos de inmigrantes en sentido estricto, sino de visitantes o turistas sanitarios y educativos que cruzan una frontera con un fin concreto: atenderse, estudiar o acceder a beneficios sostenidos por los argentinos.
Eso debe poder discutirse sin que la palabra "discriminación" clausure el pensamiento. La no discriminación no puede convertirse en una prohibición de distinguir. Tratar igual situaciones profundamente distintas también puede producir injusticia.
La Argentina tiene una tradición inmigratoria, pero esa tradición no puede ser usada como chantaje moral para impedir toda discusión presente. Incluso el Preámbulo, cuando invoca a todos los hombres del mundo, no habla de cualquier vínculo ocasional con el país: habla de quienes quieran habitar el suelo argentino. Esa palabra importa.
Una mezcla distinta
Habitar no es pasar. No es venir a usar un servicio aislado. No es aprovechar recursos sostenidos por una comunidad sin voluntad de incorporarse a ella. Habitar supone permanencia, arraigo, trabajo, convivencia, respeto por normas comunes y participación en una vida compartida.
Los padres del proyecto de Nación que llamaron Argentina no pensaron la inmigración como altruismo abstracto ni como apertura ilimitada. La pensaron en función de una necesidad histórica concreta: poblar, trabajar, producir, fundar pueblos, formar familias y construir país. Quienes marcaron la experiencia inmigratoria argentina vinieron, en su mayoría, a hacer vida acá.
A instalarse, mezclarse con la sociedad existente, educar a sus hijos en esta tierra y transformar la Argentina en su lugar. Esa diferencia sigue siendo central. La Argentina, además, tiene una dificultad particular.
A diferencia de otros pueblos de la región, donde la continuidad nativa, étnica o cultural mantuvo una presencia más homogénea, nuestro país se formó sobre una mezcla distinta: población europea asentada en tierra americana, comunidades previas, inmigración posterior, desplazamientos internos y una identidad nacional construida más por convivencia que por una raíz única.
La religión católica tuvo un peso histórico evidente, pero no alcanzó para constituir una cosmovisión nacional común y profunda. Por eso, la pertenencia argentina terminó descansando menos en una respuesta compartida sobre el sentido de la existencia y más en formas sociales concretas: lengua, trabajo, familia, barrio, costumbres, educación, convivencia cotidiana y participación en una vida común.
Hospitalidad sí, ingenuidad no
Esa forma de pertenencia puede integrar mucho, pero también puede desordenarse rápido si pierde sus criterios mínimos. Si la Argentina no exige arraigo, reciprocidad, respeto por sus normas y voluntad real de incorporarse a su vida social, se queda sin una frontera cultural clara entre quien viene a habitarla y quien solo viene a utilizarla.
El caso de Ceuta, en la frontera entre España y Marruecos, funciona como advertencia. Durante años, buena parte del discurso internacionalista y "buenista" convirtió toda exigencia de frontera en sospecha moral.
Bajo el lenguaje del humanitarismo sin límites, muchas veces se confundió sensibilidad con renuncia, y no discriminación con incapacidad de ordenar. El resultado aparece una y otra vez: fronteras tensionadas, comunidades receptoras desbordadas y personas vulnerables utilizadas como instrumento de presión política.
Eso tampoco es humanidad. Una comunidad no se vuelve más justa por dejar de distinguir. Se vuelve más débil. Y cuando se debilita, tampoco protege bien a quienes realmente necesitan ser recibidos, integrados y acompañados.
Una política migratoria seria debe sostener tres ideas al mismo tiempo: 1) La dignidad de toda persona; 2) La defensa de la comunidad que recibe; 3) La exigencia concreta de integración. Argentina puede seguir siendo tierra de incorporación.
Pero incorporar no es disolverse. Recibir no es financiar cualquier proyecto ajeno. Y no discriminar no significa dejar de pensar. La hospitalidad es una virtud. La ingenuidad, no.