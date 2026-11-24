Los Beatles y su increíble legado

Hicieron la Revolución (Love me do)

Un recorrido por la trayectoria de la mítica banda británica que transformó la cultura juvenil de los años sesenta y dejó una huella imborrable en el rock. Del mítico bar The Cavern al legendario recital en la terraza de Londres, el cuarteto de Liverpool desafió las convenciones y cambió la historia de la música.