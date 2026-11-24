A principio de los sesenta, algo se estaba gestando en la esfera de la cultura occidental y luego mundial. Primero y ante todo de desarrollar esta historia, hubo una antesala, se puede decir, una fría, pesada, frustración, para los mentores de este cambio que estaba en ciernes.
Hicieron la Revolución (Love me do)
Un recorrido por la trayectoria de la mítica banda británica que transformó la cultura juvenil de los años sesenta y dejó una huella imborrable en el rock. Del mítico bar The Cavern al legendario recital en la terraza de Londres, el cuarteto de Liverpool desafió las convenciones y cambió la historia de la música.
La causa de este desánimo, surgió porque alguien dijo que esa forma de donde dimanaban las notas, sumado a la música con guitarras, no iba a prosperar (for sale). Poco a poco fue germinando este salto, esos grandes cambios. Estallando en flores, colores, nuevas modas, costumbres y actitudes, en exceso; esa época que afirmaba: sexo, droga y rock and roll.
Fue así que se abrieron muchos caminos, sobre todo, en el ámbito musical. Nunca hasta ese momento crucial de la historia del siglo veinte, se habían trabajado, elaborado, producido y difundido tales combinaciones, estridencias y arreglos corales, en el ensamble de nuevos sonidos.
Cómo no recordar -añorar- aquel famoso estridente, inoxidable sol mayor, para comenzar a decir que es el "anochecer de un día agitado". Allá estaban, como punta de lanza los chicos en San Francisco; rebeldes, hippies, contestatarios, que más tarde replicarían en Francia, México y en cuantos países más.
La década del 60 fue de por sí una caldera a punto de estallar. Hubo tiempos de goces, de alegrías, de anti consumismo, de anticapitalismo, de antisistema, una verdadera puesta en escena de las juventudes.
Pero a su vez, aparecía la cara oscura de estos sucesos, lamentables muertes por sobredosis de sustancias ilegales, abundantes palos y balazos de las "fuerzas del orden". Pasó a la posteridad ese mentado club de los veintisiete, que para quien no lo sabe refiere al deceso de ídolos de la música y otros tantos que dejaron de existir a esa edad.
Se encontraba en marcha la maquinaria del rock y los encargados de motorizar la nueva música, eran cuatro chicos nacidos en la ciudad puerto de Liverpool, de la nación inglesa. Estudiantes de la etapa secundaria, se juntaban después de clases a desgranar cantos y guitarras, hasta quedar sin dedos y sin voz.
En un primer momento arrancaron dos de ellos. Componían letras y músicas, para buscar y encontrar un tercer integrante que los deslumbró y los superaba en la ejecución de la guitarra. El último en incorporarse fue el baterista, quien dejó en el camino al anterior, que se perdió el tren de la historia.
En esta instancia se decidieron por actuar en algún pobre escenario que les ofrecieron, después de cumplir la etapa de tocar para amigos, en fiestas privadas y muchas veces en el colegio al que asistían. Llegó más tarde la estadía en Alemania, para volver a su país de origen, a ese lugar que transformaron en mítico y famoso: The Cavern.
Ascendieron en forma vertiginosa por las escaleras del éxito, se podría decir que total, in crescendo, en expansión por todo el planeta, Pero claro, esta caleidoscópica subida, tiene su parte oscura. Llegaron bastante pronto los desmanes, las fiestas, la locura del pop y el rock.
El grupo fue probando todo tipo de drogas ilegales, produciendo y a la vez alucinando, temas memorables para la historia; prenda de estos estados: "Lucy en el cielo con diamantes", por nombrar una de las numerosas construcciones musicales, dadas a luz en esos vuelos mágicos. Regía el LSD.
Luego desembarcaron en una etapa mística, por la afición de uno de sus integrantes, derivando en un camino de inmersión en estas creencias, llevándolos a internarse en la India, recibiendo enseñanzas espirituales, lo cual influyó en sus creaciones.
De aquel templo-estudio (Abbey Road), que habían fundado, conservado hasta hoy, salieron grandes temas elaborados y pensados con otras cabezas, madurados en el tiempo, más las acumuladas experiencias. Ya no eran aquellos muchachitos con un par de guitarras, un bajo y una batería.
Había crecido la leyenda, con el sello que acertadamente les puso alguien allegado a ellos hacia 1963 (Tony Barrow): "Los Fabulosos Cuatro" (The fab four).
John Lennon: su nombre completo era John Winston Lennon. Fue artista, autor, cantor, multiintumentista, poeta, actor, activista, dibujante, productor y pacifista. La guitarra rítmica lo definió.
Paul McCartney: también autor, compositor, músico, pacifista, filántropo, ejecutor de varios instrumentos, escritor, pintor y actor. Su nombre completo es James Paul McCartney. De su unión musical con John fueron el germen de la banda. Su bajo electrónico delineó infinidad de temas y para colmo "zurdo".
George Harrison: de nombre completo George Harold Harrison, fue lo que se denomina el primera guitarra de los inmortales. Músico, también con manejo de varios instrumentos, compositor, cantor, productor musical y cinematográfico, actor, filántropo, activista, pacifista, ecologista.
Apodado el "Beatle tranquilo" o el "Beatle místico". Se sumergió en la cultura india, e introdujo la música de ese país en el rock. Hizo vibrar los sonidos del sitar.
Ringo Starr: de nombre original Richard Starkey, fue la última incorporación del grupo, puesto que el primer baterista fue despedido y él ocupó su lugar. Multiintrumentisa, cantor, compositor y actor. Fue el gran "batero" de los Beatles.
El implacable paso del tiempo, muchas desavenencias interpersonales en el grupo y las siempre huecas vanidades de los artistas, agregando a esto la interferencia provocada por una enigmática mujer de ascendencia oriental, desembocaron para gran tristeza de los melómanos de todo el orbe, en el quiebre de la más grande banda que haya dado el rock desde su nacimiento, como expresión del arte universal.
Hubo interminables, agotadoras giras en muchos países del mundo, todo lo cual los llevó a tomar la decisión de no actuar más en público, procediendo a despedirse, en aquella terraza del pleno centro de Londres, con el fantástico "Get Back", paralizando a los transeúntes y rígidamente custodiados por la policía, que pese a los esfuerzos no pudo impedir aquel inolvidable adiós.
Han pasado muchas décadas de su disolución, pero nuestro amor perdura. Sus creaciones han sido interpretadas por los más disimiles ejecutantes, cantantes, orquestas y demás.
En la luna, junto a otros artículos y elementos representativos de la tierra, el hombre dejó para la posteridad, entre otras cosas, un disco de estos creadores ingleses. Evidentemente, ellos hicieron la Revolución. Por eso fueron, son y serán, por siempre, los Beatles.