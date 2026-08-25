La Tangoteca

Entre la desesperación y la injusticia social

En un país donde la pobreza avanza, un tango revive la lucha de un hombre por el pan diario. La justicia, sin embargo, parece sorda ante su clamor desesperado. ¿Es realmente justo condenarlo? Un dilema que nos enfrenta a la cruda realidad social que persiste en nuestros días.